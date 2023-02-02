能楽囃子を存分に堪能できる能楽・狂言の上演 『東京能楽囃子科…
［ロングランプランニング株式会社］
一般社団法人東京能楽囃子科協議会主催、『東京能楽囃子科協議会3月定式昼能』が2023年3月1日 (水)に国立能楽堂（東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中
https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=70030&
公式ホームページ
https://nohgaku-hayashika.com/
『東京能楽囃子科協議会3月定式昼能』
春らしい演目の『志賀』に続き、クセの三難曲のうちの二つ『歌占』、『花筐』をお届けします。狂言は人間国宝 野村万作氏の『名取川』です。能は金春流『黒塚 雷鳴ノ出』、後シテの出囃子に特殊な手組が入ります。
【番組】
舞囃子 喜多流『志賀』 シテ 長島茂
笛 藤田貴寛 小鼓 住駒充彦 大鼓 亀井実 太鼓 梶谷英樹
舞囃子 金春流『歌占』 シテ 櫻間右陣
笛 寺井宏明 小鼓 鳥山直也 大鼓 佃良勝
舞囃子 喜多流『花筐』 シテ 香川靖嗣
笛 内潟慶三 小鼓 田邊恭資 大鼓 柿原弘和
素囃子 下り端 笛 成田寛人 小鼓 清水和音 大鼓 内田輝幸 太鼓 徳田宗久
狂言 和泉流『名取川』 シテ 野村万作 アド 三宅右近
一調一声 喜多流『玉葛』 シテ 塩津哲生 小鼓 幸信吾
能 金春流『黒塚 雷鳴ノ出』 シテ 高橋忍
笛 一噌幸弘 小鼓 幸正昭 大鼓 安福光雄 太鼓 小寺真佐人
一般社団法人東京能楽囃子科協議会
能楽囃子方（笛・小鼓・大鼓・太鼓）が主催し、当会ならではの多彩な番組を企画しています。
主催公演では、国立能楽堂にて能・狂言の他にも、舞囃子、一調といった多様な演目を上演しております。
理事：観世新九郎・鵜澤洋太郎・小野寺竜一・柿原弘和・柿原光博・梶谷英樹
公演概要
『東京能楽囃子科協議会3月定式昼能』
公演日時：2023年3月1日 (水) 12:30開場／13:30開演
会場：国立能楽堂（東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1）
■スタッフ
演能委員：大倉慶乃助・栗林祐輔・森貴史・林雄一郎
■チケット料金
Ｓ席：9,000円
Ａ席：7,000円
Ｂ席：5,000円
学生席：2,000円※学生席は当日、受付にて学生証をご提示ください。
（全席指定・税込）
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/02-12:16）
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