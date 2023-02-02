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能楽囃子を存分に堪能できる能楽・狂言の上演　『東京能楽囃子科協議会3月定式昼能』開催決定　カンフェティでチケット発売

［ロングランプランニング株式会社］

一般社団法人東京能楽囃子科協議会主催、『東京能楽囃子科協議会3月定式昼能』が2023年3月1日 (水)に国立能楽堂（東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。



カンフェティにてチケット発売中
https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=70030&

公式ホームページ
https://nohgaku-hayashika.com/




『東京能楽囃子科協議会3月定式昼能』
春らしい演目の『志賀』に続き、クセの三難曲のうちの二つ『歌占』、『花筐』をお届けします。狂言は人間国宝 野村万作氏の『名取川』です。能は金春流『黒塚 雷鳴ノ出』、後シテの出囃子に特殊な手組が入ります。

【番組】
舞囃子　喜多流『志賀』　シテ 長島茂
笛 藤田貴寛　小鼓 住駒充彦　大鼓 亀井実　太鼓 梶谷英樹

舞囃子　金春流『歌占』　シテ 櫻間右陣
笛 寺井宏明　小鼓 鳥山直也　大鼓 佃良勝

舞囃子　喜多流『花筐』　シテ 香川靖嗣
笛 内潟慶三　小鼓 田邊恭資　大鼓 柿原弘和
素囃子 下り端 笛 成田寛人　小鼓 清水和音　大鼓 内田輝幸　太鼓 徳田宗久

狂言　和泉流『名取川』　シテ 野村万作　アド 三宅右近
一調一声　喜多流『玉葛』　シテ 塩津哲生　小鼓 幸信吾

能　金春流『黒塚　雷鳴ノ出』　シテ 高橋忍
笛 一噌幸弘　小鼓 幸正昭　大鼓 安福光雄　太鼓 小寺真佐人


一般社団法人東京能楽囃子科協議会




能楽囃子方（笛・小鼓・大鼓・太鼓）が主催し、当会ならではの多彩な番組を企画しています。
主催公演では、国立能楽堂にて能・狂言の他にも、舞囃子、一調といった多様な演目を上演しております。

理事：観世新九郎・鵜澤洋太郎・小野寺竜一・柿原弘和・柿原光博・梶谷英樹


公演概要

『東京能楽囃子科協議会3月定式昼能』
公演日時：2023年3月1日 (水)　12:30開場／13:30開演
会場：国立能楽堂（東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1）
■スタッフ
演能委員：大倉慶乃助・栗林祐輔・森貴史・林雄一郎

■チケット料金
Ｓ席：9,000円
Ａ席：7,000円
Ｂ席：5,000円
学生席：2,000円※学生席は当日、受付にて学生証をご提示ください。
（全席指定・税込）

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/02-12:16）

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