[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

●2023年2月17日(水)→27日(月) ●15階大丸ミュージアム<梅田>



自由に、アートにふれる旅。国内外の有名人気作家から新時代のアーティストの作品が約400点集結!

かけがえのないアートに出会える!今回の「アートアートオーサカ」では、世代を超えて人々を魅了する国内外の有名人気作家「東郷青児」「岡本太郎」「バンクシー」「KYNE」をはじめ、独特の世界観で精力的に活動する新時代のアーティストの作品まで、約400点の作品が一堂にそろいます。また、会場が一体となるライブペィンティングイベントも実施。さらに、アート購入の敷居を低くし、アートとの出会いを後押します企画「アートガチャ!」も開催します!











ART!ART!OSAKA!の見どころは?





■世代を超えて人々を魅了する作品、新時代のアーティスト作品まで約400点!

世代を超えて人々を「東郷青児」「岡本太郎」、独特世界観で精力的に活動する新時代のアーティストたち作品が続々登場!バンクシーのような「現代アート」から「近代アート」、西洋・日本の洋画まで幅広いジャンルを一堂に集結した展示即売会は見応えあり。



■「うしぞら」ライブアートペインティングを開催!さまざまなモチーフの目線から見た「春」とは?

目の前で、作品が出来上がるまでの感動を!会場が一体となるライブペインティングをぜひ、体験してください。



■アートの購入をそっと後押しする「ART!ART!OSAKAガチャ」を開催!

アートを自分のライフスタイルの1部にしてほしいという思いで企画しました。アートの敷居をもっと低く!



*詳細は大丸梅田店HPを御覧ください。https://www.daimaru.co.jp/umedamise/artartosaka/





~Traditional galley’s~世代を超えて人々を魅了する、国内外の有名人気作家の作品を集めて。







(C)Sompo Museum of Art, 22028

↑東郷青児「婦人像」 41×31.8cm 油彩画 税込4,719,000円



↑岡本太郎「風」29×35.5cm 銅版画、ed.100 税込943,800円



↑タルタロス「World Holy Mountain Zipangu$Foot Twilight blue G76667605D」60.5×88.5×3.6cm 税込440,000円



↑田島治樹「MSN」41×60.6cm 税込226,600円



↑ポール・アイズピリ「サントロペ」33×24cm 税込1,980,000円

【そのほかの出展作家】バンクシー、古吉弘、 KYNE、絹谷幸二、村上隆、福井江太郎など。





~New Wave gallery’s~新時代の今見て・感じて欲しいアーティストたちの作品が続々!







↑前田 彩華「骨と華」45.5×27.3cm(M8)税込99,000円





↑silsil「Change the routine」50×45cm(円形)税込121,000円





↑松原あゆみ「静心」24.2×33.3cm(F4)税込79,200円





↑妄想ハクビシン「立葵」33.3×24.2cm 税込59,400円





↑野崎 裕理「ホットミルクとスカイフィッシュ」33.3×33.3cm税込63,800円





~Pick up ARTIST~ 目の前で、会場が一体となる!うしぞらライブアート開催!







アクリル絵の具、筆、エアブラシを使い、さまざまなモチーフの目線から見た「春」を描きます。

~日時~

◇2/18(土)10時~20時

◇2/19(日)10時~17時

◇2/23(木)10時~17時

◇2/25(土)10時~20時

◇2/26(日)10時~17時





↑「四季と戯れる」/税込55,000円 33.3××24.2cm





↑「Cat」/税込25,300円 22.7××15.8cm





[Profile うしぞら]

兵庫県出身、東京都在住。神戸芸術工科大学ビジュアルデザイン学科卒業。四季をテーマにした作品を獲得し、2022年から動物や植物のシルエットに、そのモチーフの目線からみた風景を閉じ込めるシルエットシリーズを製作中。







「ART! ART! OSAKAガチャ!」開催!最大50,000円のアート切符(クーポン)が当たるガチャにチャレンジ!



~お気に入りのアートに出会ったお客様の背中をそっと押させてください~

◇2/18(土) ・ 19(日) ・ 23(木)

◇税込5,000円で1回、会場に設置のガチャにチャレンジできます。

【景 品】

15階 ART!ART!OSAKAまたは11階 ART GALLERY UMEDAで使えます。

・特賞アート切符 50,000円 × 計3本

・2等アート切符 10,000円 × 計7本

・3等アート切符 5,500円 × 計20本

※はずれなし

※いずれも有効期間:2023年8月31日(木)まで。

※現金のみとさせていただきます。

※両替機はございません。※お釣り銭は出ません。

※レシート、領収書は出ません。※お一人様1日1回までとさせていただきます。



★ぜひ、自由にアートにふれる旅。

大丸梅田店15階大丸ミュージアム<梅田>「ART!ART!OSAKA」にて体感くださいませ!



[概要]

期間:2月17日(金) → 27日(月)

場所:大丸ミュージアム〈梅田〉大丸梅田店15階展示即売入場無料〈最終日は17時閉場〉

気になる作品がございましたら、[来店相談予約]からお問い合わせください。

*詳細は大丸梅田店HPを御覧ください。https://www.daimaru.co.jp/umedamise/artartosaka/



