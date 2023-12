[アマゾンジャパン合同会社]

最低注文金額なしで気軽にご利用が可能

アークス実店舗で取り扱う商品を、ご注文から最短2時間でAmazonがお届け

対象商品が最大50%OFFとなるオープン記念セールのほか、季節のセールを12月8日から多数開催







Amazonは、北海道、東北地方を中心に地域に密着した食品スーパーを運営する株式会社アークス(以下、アークス)との協業により、Amazonプライム会員向けサービスとして、Amazon.co.jp上にアークスネットスーパー( http://www.amazon.co.jp/arcs )を本日12月7日(木)にオープンし、北海道札幌市・北広島市(※一部エリアを除く)においてサービスの提供を開始します。



対象エリアのプライム会員のお客様は、Amazon.co.jpのWebサイトおよびAmazonショッピングアプリ上のアークスネットスーパーにおいて、さかなやの寿司・小樽なると屋のザンギ・串鳥など人気の惣菜や、新鮮な野菜や果物、精肉、鮮魚などの生鮮食品、価格と品質のバランスに定評のあるCGC商品や日用品など、アークスの実店舗において普段からお買い求めいただいている約9,000点の商品を、最低注文金額なしで気軽にお買い求めいただけます。

※取扱商品数は順次拡大予定で、季節や時期に応じて変動します。



お客様からご注文いただいた後、アークス店内の専任スタッフがお客様に代わって商品を選び、Amazonの配送ネットワークにてご注文から最短2時間でお届けします。お届け時間は12:00~20:00の間の3つの時間帯から選択でき、当日または翌日の2時間単位でご指定いただけます。さらに、400円の追加料金でお届けを1時間単位でも指定でき、ご都合に合わせて便利にご利用いただけます。



Amazon.co.jp上のアークスネットスーパーの配送エリアは、今後もより多くのお客様にご利用いただけるよう、順次拡大していく予定です。



■ 人気商品50点以上を最大50%OFF※とお得にお買い求めいただける「オープン記念セール」を開催

そのほかにもクリスマスやお正月に向けた季節のセールやご当地グルメセールも開催

Amazon上のアークスネットスーパーをより多くのお客様にお試しいただけるよう、12月8日(金)8時~12月22日(金)16時59分まで、お寿司やザンギ、焼き鳥などアークスで人気のお惣菜や、ブルーシールやハーゲンダッツのアイス、フランス産のワインなどアークス実店舗で人気の50種類以上の商品を、最大50%OFF※とお得な価格でお買い求めいただける「オープン記念セール」を開催します。



<「オープン記念セール」に登場する注目商品(一部)>

【冷蔵】さかなやの寿司 生寿司(親潮) 1パック <30%OFF※>



厳選されたマルタ産本鮪(とろ)をはじめ、人気の生アトランティックサーモンなど、

全8種類のネタを使用した人気のお寿司です。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMTTPMDF?fpw=alm&almBrandId=YuevU6kVCi



小樽なると屋ザンギ 5個・1パック <20%OFF※>



人気の「小樽なると屋のザンギ」をスーパーで買えるのはアークスだけ。

生姜の味付けが効いた大ぶりなザンギ。外はカリッと中はジューシーです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLTYGS9L?fpw=alm&almBrandId=YuevU6kVCi



カルベ レゼルブ デ バロン ボルドー [ 赤ワイン ミディアムボディ フランス 750ml ] <50%OFF※>



ボルドーを代表するカルベ社がお届けする本格派ボルドーワイン。

色濃い果実の風味と、しっかりしたタンニンが特長のコクのあるワインです。

【商品ページURL】 https://www.amazon.co.jp/dp/B002JN8YKY?fpw=alm&almBrandId=YuevU6kVCi



さらに、クリスマスやお正月などこれからの季節のイベントに合わせたお得なセールのほか、アークスの拠点である北海道のご当地グルメをお得にお買い求めいただけるセールも開催します。



◆クリスマス準備セール <期間:12月8日(金)10時~12月25日(月)16時59分>

チョコレートやケーキの材料、ワインやチーズ、ピザなどクリスマスの準備に欠かせない対象商品を10%OFF※とお得にお買い求めいただけます。

◆正月準備セール <期間:12月8日(金)10時~12月30日(土)16時59分>

お正月の食卓を彩る数の子、かに、栗きんとん、黒豆などの食品から日本酒まで、対象商品を最大20%OFF※とお得にお買い求めいただけます。

◆ご当地グルメセール <期間:12月8日(金)9時~2024年3月29日(金)16時59分>

味噌ラーメンやジンギスカンをはじめとした北海道を代表するご当地グルメ商品などを、最大30%OFF※とお得にお買い求めいただけます。



※記載の割引率が注文確定時に表示価格に対して適用されます。表示価格はAmazon上のアークスネットスーパーが独自に設定した販売価格です。



■ Amazon.co.jp上のアークスネットスーパーのサービス概要

● URL: https://www.amazon.co.jp/arcs(PC、モバイル共通) ※Amazonショッピングアプリからも利用可能

● 取扱商品: 生鮮食品、惣菜、CGC商品、日用品など

● 対象エリア: 北海道 北広島市、札幌市9区(厚別区、北区、清田区、白石区、中央区、豊平区、西区、東区、南区)

<※それぞれ一部エリアを除きます。上記は12月7日(木)時点の対象エリアとなり、今後順次拡大予定です。>

● お届け時間: 12:00~14:00、16:00~18:00、18:00~20:00の3つの時間帯

<当日または翌日の2時間単位で指定可能。また、追加料金400円※1で、1時間単位で指定可能。>

● 最低注文金額: なし

● 配送料: 10,000円以上のご注文で配送料無料。6,000円以上10,000円未満のご注文は220円、3,000円以上6,000円未満のご注文は440円、3,000円未満のご注文は660円※1

● 利用条件: Amazonプライム会員としてのご登録<年会費5,900円または月会費600円※1>が必要です。

※1: 上記の料金/価格は全て税込表記です。

※2: 上記は全て2023年12月7日(木)時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。



■ Amazonブログのご案内

Amazon ネットスーパーの使い方に関する詳細をAbout Amazon( https://www.aboutamazon.jp/news/guide/how-to-use-amazon-online-grocery )でご紹介しています。ほかにもAmazonに関するさまざまな情報を随時発信していますので、ぜひご覧ください。



■ 食料品のお買い物における利便性向上のため拡充を続けるAmazonネットスーパー

Amazonは、プライム会員向けサービスとして、Amazon上のアークスネットスーパーに加えて、東京・神奈川・千葉の一部エリアにおいて「Amazonフレッシュ」( https://www.amazon.co.jp/fresh )を、食品スーパーライフとの協業により、東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫の一部エリアにおいてライフネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/life )を、スーパーマーケットバローとの協業により、愛知の一部エリアにおいてバローネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/valor )を、スーパーマーケット成城石井との協業により、東京・神奈川・愛知の一部エリアにおいて成城石井ネットスーパー( https://www.amazon.co.jp/seijoishii )をAmazon上でそれぞれ展開しています。対象エリアのプライム会員のお客様は、追加の登録手続きや会費無しでAmazon.co.jp(Webサイト、Amazonショッピングアプリ)上で各ネットスーパーをご利用いただけます。今後も日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得な価格でご提供するとともに、配送エリアの順次拡大を続けてまいります。



Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円(税込)の年会費または、600円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/prime から。



