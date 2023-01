[株式会社アダストリア]

新たに2名のスタッフが企画に参加し、「日常にそっと寄り添う大人ミリタリー」をテーマに着回し力が高いアイテムをラインアップ



「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、人気スタッフが商品企画を行うプロジェクト「Make Stuff(メイク スタッフ) ほしい、をつくっちゃおう。」の2023春夏の新作アイテムを2月17日(金)より公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて先行予約受付スタートします。ショップスタッフが日々のコーディネートやライフスタイルを投稿する「STAFF BOARD」で活躍するスタッフから新たに2名が参加し、新体制3名で企画を行いました。









「Make Stuff(メイク スタッフ)」は、2022春夏より取り組むニコアンドの人気スタッフによる商品企画のプロジェクトです。企画を行ったスタッフが、SNSでのライブ配信や、「STAFF BOARD(スタッフボード)」を通して、プロジェクトの裏側や商品の魅力をお客さまに発信してきました。企画した商品の中には即完売となるアイテムも誕生しています。



2023春夏の商品は、プロジェクトの発足当初から企画に参加する「Misayo(イオンモール宮崎店)」にくわえ、今シーズンから新たに「てぃら(ららぽーと柏の葉店)」、「なつこ。(トリエ京王調布店)」の2名が商品企画に取り組みます。ライフステージやキャリアが異なる3人の視点を掛け合わせ、幅広いお客さまがワクワクできる商品を企画しました。

今シーズンのトレンドキーワードが「ミリタリー」であることから、2023春夏は「日常にそっと寄り添う大人ミリタリー」をテーマに、3人が得意なテイストで「ミリタリー」をアレンジしました。



今回の企画では、3人の共通点である、ミリタリーがテーマであったことから、初の試みとして、3人で1つの洋服を企画しています。ライフステージやテイストの異なる3人が1つの洋服を企画したことで、いろいろなスタイルに取り入れやすい、リバーシブルのベスト・スカートと、袖が取り外し可能なプルオーバーが完成しました。

また、そのアイテムに合わせて「着回し力」が高いアイテムも、各々が企画し展開します。

さらに、商品の先行予約販売開始より順次、各スタッフが自身のSNSでプロジェクトの裏側の発信や、ニコアンド公式SNAPインタグラムでのライブ配信を予定しています。





■概要

予約販売日 :2023年2月17日(金)順次発売

予約受付サイト:https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002001345

発売日 :2023年3月16日(木)

展開店舗 :一部店舗限定発売。

取り扱い店舗詳細はWEB商品ページで確認してください。

※店舗によって発売日が異なる場合がございます。



■商品詳細(一部抜粋)※税込価格

着用者:Misayo



【Misayoプロデュース】

WAYシャツジャケット 13,200円

サイズ:Free

カラー:オフ/ピンク/インディゴ

【Misayoプロデュース】

タックワイドパンツ 8,800円

サイズ:Free

カラー:アイボリー/カーキ/ブラック



着用者:てぃら



【Misayo、てぃら、なつこ。プロデュース】

リバーシブルベスト 6,600円

サイズ:Free

カラー:ベージュ/グレー

【Misayo、てぃら、なつこ。プロデュース】

リバーシブルスカート 8,800円

サイズ:M/L

カラー:ベージュ/グレー

【Misayo、てぃら、なつこ。プロデュース】

袖2WAYプルオーバー 5,500円

サイズ:M/L

カラー:オフ/チャコール/オレンジ



着用者:なつこ。



【なつこ。プロデュース】

ミリタリープルオーバー 5,500円

サイズ:Free

カラー:カーキ/ブルー/ブラック

【Misayo、てぃら、なつこ。プロデュース】

リバーシブルスカート 8,800円

サイズ:M/L

カラー:ベージュ/グレー

■ライブ配信について

ライブ配信にてコラボアイテムのご紹介を予定しています。

配信アカウント: niko and ... SNAPインスタグラム

https://www.instagram.com/nikoand_snap/

配信日 時間 配信スタッフ

2月17日(金) 20:00~ てぃら、なつこ。

2月24日(金) 21:30~ Misayo ※ドットエスティライブ連動企画

3月16日(木) 20:00~ てぃら

3月23日(木) 20:00~ なつこ。

3月30日(木) 20:00~ Misayo、てぃら、なつこ。

※中止・変更になる場合がございます。





■「Make Stuff ほしい、をつくっちゃおう。」について



「Make Stuff(メイク スタッフ)」は、”スタッフ”を意味する「Staff」と、“物”を意味する「Stuff」をかけ合わせたネーミングで、2022春夏より取り組むニコアンドの人気スタッフによる商品企画のプロジェクトです。服を愛する一人ひとりのユニークな視点で、みんなの「ほしい」をかたちにしていきます。





プロデューススタッフ



プロデューススタッフ:Misayo(イオンモール宮崎店)

STAFF BOARD :https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=14693

Instagram :https://www.instagram.com/n.misayo/

コメント:アラフォーママとして「Life style connect Fashion」をテーマに、大人のカジュアルスタイルを提案します。1人の女性としてママとして販売員として幅広く“Fashion”を通して“Happy”をお届けできるように、「ライフスタイルに寄り添い、ファッションに繋いでいきたい」という想いを商品に詰め込みました。





プロデューススタッフ:てぃら(ららぽーと柏の葉店)

STAFF BOARD :https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=20977

Instagram :https://www.instagram.com/___tera38/

コメント:自身が2児のママということもあり子育て世代はもちろん、エイジレスでカジュアルファッションを楽しんでいただきたいという思いで企画を始めました。サイズ感やカラー選定にこだわり、着ていただく方自身が「なんだか素敵に見える」と思える、そんな商品を企画しました。





プロデューススタッフ:なつこ。(トリエ京王調布店)

STAFF BOARD:https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=34203

Instagram:https://www.instagram.com/natsu720_/

コメント:店頭で5年間メンズ売り場を担当していたキャリアから、今回の企画を女性だけでなく男性にも楽しんで頂きたいという思いで「みんなが楽しめる」をテーマに商品企画を行いました。シンプルだけどひとクセあるユニセックスで着られるアイテムを提案します。





■「STAFF BOARD」ついて

「STAFF BOARD」は、アダストリアの全国約4,000名のショップスタッフが日々のコーディネートやライフスタイルを投稿する、公式WEBストア .st内のコンテンツです。今まで紹介されたスタッフコーデは、140万コーデ以上!一部スタッフは個人のInstagramとも連携しており、各スタッフの身長や得意なスタイリングから、お気に入りのスタッフを見つけてフォローすることができます。





■niko and ...について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国146舗展開(2022年12月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションに掲げ、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/31-12:16)