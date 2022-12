[株式会社マッシュホールディングス]

現在の「THE MET」ロゴに加え、美術館の歴史を彩るヴィンテージロゴ、所蔵されている絵画をプリントしたアイテムなど計5アイテムをラインアップ



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN(リリー ブラウン)」は、2022年12月16日(金)、アメリカ・ニューヨークに所在し世界屈指のコレクションを所蔵している“メトロポリタン美術館”との初のコラボレーションコレクションを、全国直営店、オフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて発売いたします。また、オフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEでは、全国発売に先駆けて12月13日(火)12:00よりヴィジュアルの公開および先行予約を開始いたします。









アメリカ・ニューヨークに所在、世界屈指のコレクションを所蔵しているメトロポリタン美術館と

初のコラボレーション。

現在の「THE MET」ロゴに加え、美術館の歴史を彩るヴィンテージロゴ、所蔵されている絵画をプリントしたアイテムなど計4アイテムをラインアップしたカプセルコレクションです。





ラインアップ











商品名:【The Metropolitan Museum of Art】スリットスリーブオーバーシャツ

価格:13,970yen

カラー:WHT / GRN / BLU

サイズ:フリー









商品名:【The Metropolitan Museum of Art】サテンボタンコンパクトカーデ

価格:14,960yen

カラー:BEG / ORG / CHECK

サイズ:フリー













商品名:【The Metropolitan Museum of Art】ロゴルーズスウェット

価格:12,980yen

カラー:WHT / GRN

サイズ:フリー









商品名:【The Metropolitan Museum of Art】Rosesプリントルーズスウェット

価格:12,980yen

カラー:GRN / PPL

サイズ:フリー



商品名:【The Metropolitan Museum of Art】バッグ

価格:11,880yen

カラー:GRN / BLK

サイズ:フリー





※全て税込価格



販売について



全国発売日:12月16日(金)

取扱店舗:

・LILY BROWN全国直営店〈 https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx〉

・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉



先行予約開始日:12月13日(火)12:00(正午)



・LILY BROWNオフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉



・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉







メトロポリタン美術館について







メトロポリタン美術館は世界のあらゆる地域における5千年以上にわたる文化遺産を展示しています。1870年の創立以来、メトロポリタン美術館は単に希少で美しい美術品の宝庫としてだけではなく、それ以上のものを追求してきました。今日、メトロポリタン美術館の美術品は展示やイベントを通して新しい息吹を与えられ、時代や文化を超えた新しいアイディアや未知なるつながりを見せてくれています。

ニューヨークに拠点を構えるメトロポリタン美術館はThe Met Fifth AvenueとThe Met Cloistersの2つの館に分かれています。



LILY BROWN(リリー ブラウン)について







『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。



LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

lnstagram:@lily_brown_official

Twitter: https://twitter.com/_LilyBrown

FaceBook:https://www.facebook.com/fashion.lilybrown



