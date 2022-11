[株式会社リクルート]







株式会社リクルート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:北村 吉弘、以下リクルート)が運営する、物件探しの効率化に寄与できる住宅ローン審査サービスを掲載する情報サイト『スゴい速い住宅ローン審査で家探しがもっと便利に。』(以下スゴ速)は、物件の購入検討者が『スゴ速』内の『住宅ローン保証審査 Powered by 全国保証』(以下住宅ローン保証審査)を利用した後に、住宅ローン審査を申し込める提携金融機関数を、本日より従来の2行から13行に拡大します。審査希望者は、購入物件の有無に関わらず、まずは『住宅ローン保証審査』を利用して、保証見込額などの簡易保証審査結果を取得します。その後、購入物件を決定したら、結果通知をもって、『スゴ速』と提携する13行の中から住宅ローン審査を申し込むことが可能になります。

また本日より、株式会社Fan(本社:富山県富山市、代表取締役:尾口 紘一、以下Fan)と提携し、『住宅ローン保証審査』の利用者向けに、同社に所属するファイナンシャルアドバイザーによる無料相談サービス『スゴ速 住まいとお金の相談 Powered by Fan』(以下スゴ速 住まいとお金の相談)も提供を開始します。





1. 取り組みの概要

金融機関で非対面での住宅ローン受付に脚光、保証審査を経由した送客にもメリット

『スゴ速』では2021年4月より、住宅ローン保証事業を手掛ける全国保証株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石川 英治、以下全国保証)と提携し、物件の購入検討者向けに簡易審査サービスの『住宅ローン保証審査』を提供しています。本サービスをご利用いただくと、保証見込額などがわかる簡易保証審査結果が届きます。購入物件を決定後、この結果通知をもって、『スゴ速』と提携している銀行の住宅ローン審査に申し込むことができます。これまで申込可能な金融機関は新生銀行と百五銀行の2行でしたが、本日より13行に申し込めるようになります。今回、提携銀行が13行に増えたことで、『スゴ速』ご利用者が審査を申し込める選択肢が広がり、より地域に根差したサービスにも進化しました。

金融機関の提携数が増加した理由は大きく二つあります。一つは、新型コロナウイルス禍で、物件探しや住宅ローンの検討・申込を非対面で実施するニーズが高まったためです。それを受けて、各地域の金融機関では、提携する不動産事業者からのみ住宅ローンを受け付けるのでなく、非対面チャネルを活用するようになりました。もう一つは、金融機関が住宅ローン戦略で課題に掲げる、人的・金銭的・時間的な審査コスト低減を実現できるためです。つまり、可能な限り借入可能性の高い人を審査できるほうが望ましいわけですが、『スゴ速』では、サイト内で全国保証による保証審査を通過した人のみを送客するため、効率的な集客を支援できます。









2. 取り組み背景

家探し前に購入の可否を知ることにニーズ、お金に関する不安を払拭したい声も

従来の住宅ローン申し込み手続きは、購入物件を決めてから事前審査を申し込み、審査結果がわかるまで数営業日かかるのが一般的でした。そのため、時間をかけて購入したい物件を見つけても、その後に必要な金額が借りられないことが判明するケースもあり、物件探しにかけた時間と手間が無駄になってしまう課題がありました。この課題を解決したのが『スゴ速』で、主に所得や勤続年数などの制約で住宅ローンを借りられるか不安な人や、金融機関からの審査結果に悩む人に支持されてきました。

また『スゴ速』ご利用者から、お金に関するライフプラン設計などについて不安の声を耳にするようになりました。そこで本日よりFanと提携して開始するのが、無料相談サービスの『スゴ速 住まいとお金の相談』です。同社に所属するファイナンシャルアドバイザーが、プロの知見を提供します。



【サービス詳細】

『スゴい速い住宅ローン審査』

『住宅ローン保証審査 Powered by 全国保証』

3.株式会社Fanについて

「『資産運用』をあたりまえに」というビジョンのもと、2008年に富山にて設立。東京・名古屋をはじめ全国9箇所にお金の相談専門店「投資信託相談プラザ」や地域金融機関との共同店舗を開設。証券・保険・住宅ローン・不動産・モバイルと複数の金融商品や家計に関するご相談を、IFAがワンストップで承るコンサルティングサービスを提供。金融商品仲介業としては、仲介する口座数は延べ1万7千口座を超え、預かり資産は920億円を超える(2022年9月末時点)。





▼リクルートについて

▼本件に関するお問い合わせ先

