ポップアップストア限定アイテムやノベルティも登場



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「styling/(スタイリング/)」は伊勢丹新宿店にて12月7日(水)~12月20日(火)の期間、限定アイテムや先行発売アイテムを取り揃えたポップアップストアをオープンいたします。









"Manish and elegant in mode"をコンセプトに、"服にはちょっとうるさい" 大人の女性たちへ

TIMELESS でありながらTIMELY。マニッシュでエレガントでモードなスタイルを提案する「styling/」の期間限定ポップアップストアを伊勢丹新宿店 本館3階 キャリアスタイル/プロモーションにオープンいたします。



2022 WINTER COLLECITONの新作アイテムをはじめ、今回のポップアップストアでしか購入できない限定アイテムや先行発売アイテムをご用意しております。





ポップアップストア限定アイテム











リバードレスコート¥99,000

カラー:WHT、LAV、BLK サイズ:0、1



贅沢なボリュームが魅力のドレスコートは、繊細なジーロンウールを使用した尾州産のリバー素材で、上品な光沢とふんわりとした肌触りが特徴的。両サイドに入ったスリットは上品なニュアンスと程よい抜け感をプラスしてくれます。リバーシブル仕立てでコーディネートに合わせた色使いが楽しめます。







カシミヤオープンバックプルオーバー ¥49,500

カラー:WHT、BEG、LAV、CGRY サイズ:フリー



カシミヤ100%のエレガントなプルオーバーは「繊維の宝石」とも呼ばれる長繊維で希少価値の高い素材を使用。片畦編みにより、贅沢な厚みがあるフォルムが特徴です。 カシミヤならではの滑らかな風合いと、全体的にややゆったりとしたサイズ感のシルエットがとても着やすい一枚に。







グラデーションコクーンスリーブコート ¥123,200

カラー:MIX サイズ:0,1



ハイエンドライン「styling/ by Kei Shirahata」のオリジナルジャガードを使用し、本ポップアップストア限定でスペシャルコートをご用意いたしました。



本ジャガードシリーズは、タイダイからインスパイアされた美しいグラデーションが特徴。

丁寧に編み込まれたダブルジャージーに、起毛感のある糸をいれてかくことにより、膨らみのある目の詰まったジャガードに仕立てています。スペシャルコートのほか、既に完売している同ジャガードシリーズのジャケット・ベスト・スカートを本ポップアップストア限定で、少量数再入荷いたします。







ポップアップストア限定カラーアイテム











カットワンピース¥27,500

伊勢丹新宿店限定カラー:WHT

通常カラー:MOC、DNVY サイズ:0、1



ウール混のしなやかな生地感が魅力的な、ハイゲージポンチを使用したワンピース。潔く開いたバックスタイルにはワイドタックをあしらい、インパクトのあるボリューム感に。ウエストは程よくシェイプされ、柔らかなラインを描きつつもミニマルな印象に仕上げました。ポップアップストア限定カラーは透明感のあるホワイトをセレクト。全店に先駆けて先行発売いたします。







ノベルティ









会期中、ポップアップストア会場にて33,000円以上お買い上げの先着40名さまに、オリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

※ノベルティはなくなり次第終了いたします。



※価格はすべて税込み表記







ポップアップストア概要





開催期間:2022年12月7日(水)~12月20日(火)

会場: 伊勢丹新宿店 本館3階 キャリアスタイル/プロモーション

所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間:午前10時~午後8時

電話:03-3352-1111 大代表







【ABOUT "styling/"】





2016SSコレクションよりデビュー。スタイリスト白幡啓がディレクションを務める。

オリジナルブランド「styling/」、ハイエンドライン「styling/ by kei shirahata」を中心としたセレクトショップ。

Manish and elegant in mode をコンセプトにファッションを自分のアンテナで取捨選択し、移り変わる様々な流行を体験してきた“服にはちょっとうるさい” 大人たちへ。

TIMELESS でありながらTIMELY。マニッシュでエレガントでモードなスタイルを提案いたします。



