[ネットマーブル]

ネットマーブルは、スマートフォン向けにサービス提供しているカジュアルパズルゲーム『マージ・クーヤ・アイランド』において、2月7日(火)に、バレンタインをテーマにしたイベントの開催や新しい装飾、資源、コンテンツを追加するゲームのアップデートを実施いたしました。











本アップデートより開催するゲーム内イベントに参加することで、レベル3まで成長可能なバレンタインをテーマにした資源を獲得することができます。また、チョコレートケーキの島の飾りも追加しました。



他にも、バレンタインをテーマした以下のコンテンツの追加やイベントを開催いたします。



●バレンタインデイリークエストイベント ※イベント期間:2月8日(水)から2月22日(水)まで

イベント期間中にデイリークエストを完了すると、バレンタインをテーマにした資源や、ジェム、ドラゴンフルーツクーヤ、ラズベリークーヤ、ノームのカゴボックスなどの報酬の中から1つを受け取ることができます。



●バレンタインイベントコレクション ※イベント期間:2月22日(水)まで

コレクションを完成させることで、バレンタインをテーマにした資源やチョコレートケーキ、ドラゴンフルーツクーヤ、ピンクのバラなどの様々な報酬を獲得できます。



●プライベートショップが登場

プレイヤーのために厳選した有益な資源を、ゲーム内通貨で購入できるショップが登場いたします。



アップデートやイベントの詳細は公式フォーラムをご確認ください。



・『マージ・クーヤ・アイランド』公式フォーラム:2/7(火)アップデート詳細案内

https://forum.netmarble.com/MergeKuya/view/78/9959



・『マージ・クーヤ・アイランド』公式フォーラム:開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/MergeKuya/list/18/1



◆『マージ・クーヤ・アイランド』とは◆

『マージ・クーヤ・アイランド』は、ネットマーブルのオリジナルIP「クーヤ」をベースにしたファーミングパズルゲームです。

様々な資源を集めて、3つのオブジェクトをマージ(結合)させることで、自分だけの島を作り成長させていくことができます。楽しくて簡単なゲームの仕様を通じて、島の精霊「クーヤ」が汚染された土地を浄化し、雄大な島々へと変える手助けを行います。また、タイムアタックなどのエキサイティングな問題解決型のパズルができる冒険モードもお楽しみいただけます。

本作に登場する「クーヤ」キャラクター達は、野菜、果物、おにぎりなどの「環境にやさしい」キャラクター達です。「クーヤ」シリーズは、これまでに消費財や玩具、アニメなどの展開をしており人気を拡大しています。現在は「クーヤ・アニメーション」のYouTubeチャンネルで新シリーズを見ることができます。



◆アプリダウンロード◆

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1625027068

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.mkglobal



・『マージ・クーヤ・アイランド』公式サイト

https://mergekuyaisland.netmarble.com/ja

・『マージ・クーヤ・アイランド』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/MergeKuya

・「クーヤ・アニメーション(KUYA Animation)」YouTube公式チャンネル(英語)

https://www.youtube.com/channel/UCHKp8bhvyFfNILiBAXByLkA

・「クーヤ・アニメーション(KUYA Animation)」TikTok公式チャンネル(英語)

https://www.tiktok.com/@kuya.animation



◆『マージ・クーヤ・アイランド』について◆

[ タイトル ] マージ・クーヤ・アイランド

[ ジャンル ] カジュアルパズルゲーム

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble N2 Inc.

[ 対応OS ]iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2022年6月15日



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Netmarble Corp. & Netmarble N2 Inc. 2023 All Rights Reserved.



※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-15:16)