Amazonアプリストアは、本日11月21日(火)、Amazonアプリストア 【大感謝祭2023】キャンペーンを発表いたしました。年末年始のゲームプレイをさらにお楽しみいただけるよう、「モンスターストライク for Amazon」や「パズル&ドラゴンズ for Amazon」など計16の対象アプリで10,000円相当以上のご利用で、Amazon.co.jpの買い物にも使える1,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントいたします。



キャンペーン概要:

Amazonアプリストア 大感謝祭2023では、2023年11月22日(水)18時00分~2023年12月10日(日)23時59分(日本時間)の期間中に計16の対象アプリにて、合計10,000円相当以上利用した方へ、1,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントいたします*1。キャンペーンの詳細は、こちら( https://www.amazon.co.jp/tg2023 )からご覧ください。



キャンペーン対象アプリ:

本キャンペーンは、FireタブレットおよびAndroid OS搭載のスマートフォン・タブレットでご利用いただけます*2。

Arena Breakout



アイアム皇帝



モンスターストライク for Amazon



放置少女 ~百花繚乱の萌姫たち



ロードモバイル【本格リアルタイムストラテジーMMORPG】



マフィア・シティ-極道風雲



FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS



パズル&ドラゴンズ for Amazon



エボニー - 王の帰還



アズールレーン



ファイナルファンタジー15:新たなる王国 (Final Fantasy XV)



Last Empire-War Z



Clash of Kings



#コンパス for Amazon



クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ



白猫プロジェクト





*1 お支払方法(クレジットカード、Amazonコイン、Amazonポイント(Android端末向けアプリストアのみ実装))は問いません。1つの、または複数の対象アプリでの課金合計額が10,000円相当以上であれば、プレゼント対象となります。

*2 Fire TVシリーズは非対応です。一部のアプリはFireタブレットシリーズ非対応となります。お手持ちのFireタブレットシリーズ、またはAmazonアプリストアにてご確認ください。



