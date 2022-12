[株式会社マッシュホールディングス]

ムードを盛り上げる冬デートのシーン別4コーデをご紹介



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、2022年12月5日(月)12:00よりモデル・俳優の鈴木仁(すずきじん)と女優・モデルの宮本茉由(みやもとまゆ)を起用した「ときめく冬のデート服」をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )









CanCam Presents

ときめく冬のデート服

鈴木仁×宮本茉由



待ちに待った彼とのデート。

SNIDELのアイテムに、「かわいくなれますように」と願いを込めて。とっておきの私で出かけよう。



scene1











キラキラ輝くイルミネーションが、ふたりの時間を特別に彩ってくれる。

そんなとっておきな日に選んだのは、ほんのり色っぽいカットアウトニット。

レーススカートで大人っぽく上品に仕上げると、よりデートにマッチするきれいめスタイルが完成。



- JIN’s voice -

肌見せニットってドキドキしますよね。

ロマンティックなイルミネーションというシーンも相まって、なんだか照れちゃいました(笑)。



Coat ¥46,750

Knit ¥12,980

Skirt ¥18,920

Pierced earring ¥3,520

Bag ¥27,500

Shoes ¥15,950





scene2









休日デートは、ざっくりとしたオーバーサイズカーディガンでゆるっと。

きらめくビジューボタンに、見た目も気持ちも盛り上がる。

フェイクレザーのミニスカートでアクティブに着こなして、今日のふたり時間も思いっきり楽しみたい!



- JIN’s voice -

僕自身ゆったりとした服が好きなので、オーバーサイズのカーディガンには親近感を感じて「おっ(ハート)」と思います。

冬ならではのかわいさもありますよね。



Cardigan ¥19,800

Skirt ¥11,990

Pierced earring ¥3,850

Bag ¥8,140

Shoes ¥20,900





scene3









仕事終わりのデートなら、パールビジュー付きのニットできちんと見せつつリッチな甘さを。

柔らかいミントカラーのコートを羽織ればさらに上品に。

彼がサプライズでくれた花束のように、華やかな魅力が手に入る。



- JIN’s voice -

ニットのビジューがアクセントになって素敵だなって思いました。

どちらかというとかわいいよりもきれい系がタイプなので、黒メインで大人っぽいところも好きです。



Coat ¥30,800

Knit ¥13,970

Skirt ¥15,950

Pierced earring ¥4,400

Bag ¥15,400

Shoes ¥15,950





scene4









スペシャルなデートの思い出を彩ってくれるのは、ボルドーのワンピース見えするセットアップ。

ゴールドボタンのカーディガン、美しく揺れるチュールスカート。

どこを切り取っても絵になる一枚は、素敵なレストランにぴったり。



Coat ¥38,500

Set-up ¥19,800

Pierced earring ¥5,940

Bag ¥13,750

Ring ¥4,950

Shoes ¥16,500



- JIN’s voice -

華やかで印象的なボルドーのワンピース、特別感があってかわいいですね! 「おしゃれしてきてくれたんだな」ってうれしくなります。



※全て税込価格





- JIN’s Talk -





■デート企画撮影はいかがでしたか?

THEデートというシチュエーションが多くて、自分自身も羨ましい限りでした(笑)。

途中、照れてしまって笑っちゃうことも。僕もこんな素敵なデートができる大人になりたいです!



■彼女とクリスマスを過ごすならどんなデートがしたいですか?

おうちで、互いの好きな料理を作ってのんびり過ごしたいですね。

僕が食べたいのは手巻き寿司!

あとはクリスマスっぽくないかもしれないけど、彼女に教えてもらいながらだし巻き卵を作ってみたいです!



■女性の「きゅん」とする仕草は?

定番だけど、髪の毛を結ぶ仕草はかわいいなって思います(照)。

仕草ではないけど、ヘアアレンジも好きですね。「おしゃれしてきてくれたんだ!」って、その気持ちがうれしいんです!



■アプローチは自分からするタイプですか?

躊躇してしまうけど…、いざというときは自分からいきます!

とはいえ今日みたいなロマンティックなデートはまだ経験したことがないので、これからがんばりたいですね(笑)。





鈴木仁(すずきじん)プロフィール



2016年、第31回メンズノンノモデルオーディションにて準グランプリを受賞し、専属モデルとしてデビュー。。

2023年3月上演予定のオールナイトニッポン55周年記念公演「宮沢賢治『銀河鉄道の夜』より『たぶんこれ銀河鉄道の夜』 ~The Night of the Milky Way Train(right?)~」にも出演が決定している。





宮本茉由プロフィール







大学卒業後、CanCam専属モデルに。

2023年1月号をもって同誌を卒業。

女優としても精力的に活動し、初出演にして主演の映画『鳩のごとく 蛇のごとく 斜陽』での演技も話題に。





SNIDELについて







2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内32店舗、中国73店舗、香港3店舗、台湾3店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計113店舗展開しています。(8月1日時点店舗数)

■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com

■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/



