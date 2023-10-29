【岡山大学】岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 10月 29日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
岡山県ホームページに公開されているデータ（＊）を用いて、岡山県内の感染状況と医療提供体制の分析を岡山大学と岡山大学病院のサポートのもと、感染対策に携わる岡山県専門家有志にて実施しています（分析アップデートは1週間に1回を予定）。
また、東京都の「最新のモニタリング項目の分析・総括コメントについて」を参考に一枚で分かりやすく表現しています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックはWHOから宣言終了が行われ、わが国でも通常の生活が戻りつつありますが、岡山県内の感染・医療体制の状況を把握する点や、みなさまの日常生活における感染予防対策のご参考になればと思い、情報提供を継続しています。よろしくお願い申し上げます。
＊5類移行後は定点当たりの患者報告数を利用しています。
◆感染状況・医療提供体制の分析〔2023年 10月 27日（金）現在〕
＜感染状況＞
レベル２．感染縮小しつつあるが注意が必要
〔参考：前回 10月 20日（金）時点…レベル２．感染縮小しつつあるが注意が必要〕
定点当たり患者報告数は、3.04人と不変です。ただし、インフルエンザの患者数増加し（定点当9.71人）、インフルエンザ注意報発令中です。全国的にも、岡山でも新型コロナ感染は落ち着いていますが、インフルエンザは増加継続です。
体調不良時は外出しないといった心がけや、状況に応じたマスクの適正使用が必要です。高齢者や重症化リスクのある方は、重症化を防ぐために新型コロナワクチン接種が推奨されます。また、早めのインフルエンザワクチン接種も推奨されます。
＜医療提供体制＞
レベル２．体制逼迫の状態は緩和されつつあると思われる
〔参考：前回 10月 20日（金）時点…レベル２．体制逼迫の状態は緩和されつつあると思われる〕
入院報告数も減少傾向です。新型コロナウイルス患者の入院は継続するも、岡山県全体としては医療提供体制は安定しています。
https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90_20231027.pdf
＜感染状況・医療提供体制のレベル評価について＞
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90_%EF%BC%95%E6%AE%B5%E9%9A%8E_20230520%E6%94%B9%E8%A8%82.pdf
◆岡山県専門家有志のひとり岡山大学の頼藤貴志教授からのひとこと
全国的にも、岡山でも新型コロナ感染は落ち着いていますが、インフルエンザは増加継続しています。体調不良時は外出しないといった心がけや、状況に応じたマスクの適正使用が必要となります。
高齢者や重症化リスクのある方は、重症化を防ぐために新型コロナワクチン接種が推奨されます。また、早めのインフルエンザワクチン接種も推奨されます。
◆岡山県専門家有志
頼藤貴志（岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）疫学・衛生学分野）
萩谷英大（岡山大学病院 総合内科・総合診療科）
藤田浩二（津山中央病院 総合内科・感染症内科）
市村康典（国立国際医療研究センター 国際医療協力局）
吉岡大介（川崎医科大学 臨床感染症学・川崎医科大学附属病院 感染管理室）
（順不同）
◆参 考
・岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2023年10月20日現在）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001756.000072793.html
◆参考情報
・岡山県クラスター対策班有志作成動画、診療所や職場でのお役立ち集
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4631
・新型コロナウイルスワクチン情報
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4923
・岡山大学の新型コロナウイルス感染症への対応について
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/aboutcoronavirus.html
・岡山大学病院
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html
・【岡山大学】岡山大学病院にECMOを搭載できる大型救急搬送車「ドクターカー」を配備しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000072793.html
・【岡山大学】WHOに協力：新型コロナウイルス感染症対策専門家として萩谷英大医師をパプアニューギニアへ派遣
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000502.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報15）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報16）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報17）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報18）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報19）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000347.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報20）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報21）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000467.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報22）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000531.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報23）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報24）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000642.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報25）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000677.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報26）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000921.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報27）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000995.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報28）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001219.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報29）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001265.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報30）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001365.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報31）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001402.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報32）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001466.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報33）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001491.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報35）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001575.000072793.html
・【岡山大学】医学部保健学科市民講座「コロナウイルス感染症をもっと知ろう-看護・放射線・検査-」講演録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000815.000072793.html
◆参考調査研究レポート
・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 中間報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.1）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.2）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「岡山市におけるワクチンの感染予防・重症化予防効果について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.3）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001199.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「乳幼児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.4）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001499.000072793.html
・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕～男女半々の若い世代を対象とした２回目接種はどのような結果なのか～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html
・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告 ～接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～中間報告～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000648.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～最終報告～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後発熱と抗体価の関連についての報告
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ後遺症の原因とされる宿主内持続感染は起きるのか ～全身性感染と不十分な免疫応答は持続感染のリスク要因に～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000072793.html
・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html
・【岡山大学】コロナ禍に子どもの喘息新規診断率が減少 ～感染症対策による呼吸器ウイルス感染症減少と関連か～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001081.000072793.html
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）疫学・衛生学分野 教授 頼藤貴志
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス 基礎研究棟7階
TEL：086-235-7173
FAX：086-235-7178
E-mail：okayama.eisei◎gmail.com
※◎を@に置き換えて下さい
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年11月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001761.000072793.html
岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/29-15:46）
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