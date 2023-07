[海と日本プロジェクト広報事務局]

夏休みの自由研究にも! 2023年8月1日(火)2日(水)1泊2日 琵琶湖コンファレンスセンター



一般社団法人 海と日本プロジェクトin滋賀県は、岩谷産業(琵琶湖コンファレンスセンター)とAカンパニーと連携し、2023年8月1日(火)から2日(水)の1泊2日で「琵琶湖グラスから海洋ごみ削減について学ぶ」ツアーの販売に向けた実証実験を開催します。この実証実験は、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。







今回、実証実験するのは、「琵琶湖グラスから海洋ごみ削減について学ぶ」1泊2日のツアーです。

参加するのは、琵琶湖コンファレンスセンターの呼びかけで集まった地元の子供たち。

実際に湖岸にでかけて琵琶湖グラスを拾い、自分だけのアクセサリーへとアップサイクルします。他にも、琵琶湖グラスを通じて海洋ごみの現状を学ぶ座学や、レストランで琵琶湖にちなんだ食事をしたり、自由研究にもぴったりなプログラムとなります。

この実証実験を経て、琵琶湖コンファレンスセンターでは旅行サイトなどで本格的にツアーを販売していく予定です。



琵琶湖グラスとは?

琵琶湖で見つかるガラス片のことです。波に揉まれて角の取れた小片となり、曇りガラスのような風合いを呈します。



<ツアー概要>





<団体概要>

団体名称:一般社団法人 海と日本プロジェクトin滋賀県

URL:https://shiga.uminohi.jp/

活動内容:「琵琶湖と海はつながっている」を合言葉に、世界中で問題になっている「海洋ごみ」を自分ごととして捉えてもらう事を目的に、啓発イベントや商品開発、調査・分析などを、自治体や教育委員会、専門家、各種企業団体と連携して進めています。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/





