ネットマーブルは、スマートフォン向け超巨大マルチバトルRPG 『リネージュ2 レボリューション (Lineage2 Revolution)』(略称:リネレボ)において、1月11日(水)に2023年初となるゲームのアップデートを実施し、豪華報酬が獲得できるイベントの開催や大変お得な新商品を追加したことをお知らせいたします。











◆豪華報酬が獲得できる!新年を盛り上げるイベントを多数開催

本アップデートより、新年を盛り上げる以下のイベントを開催いたします。



●新年クイズショーイベント

イベント期間中、毎日20時にマグナディンにいるパンを訪ねると、クイズショーイベントに参加できます。クイズの解答を「正解提出ボタン」を押して提出することで、「リンドビオルの群青色のパーツ(未確認)」や「鍛冶屋の古書」、「エンブレム成長材料」などの豪華アイテムを正解数に応じて獲得できます。



・イベント期間

1月11日(水) ~ 1月18日(水) 毎日20:00



●モンスター召喚石:黒いラーテルの森討伐イベント

2023年の兎年を迎え、ウサギにちなんだモンスター召喚石が登場いたします。

エリカガイドで獲得した「モンスター召喚石:黒いラーテルの森」を使用し、5人の仲間とボスを討伐してください。討伐報酬として、「イベントモンスターコア」や「幸運を祈るお守り」などのアイテムを獲得できます。

また、集めた「幸運を祈るお守り」を使用して「UR騎乗ペット装備研磨剤選択ボックス」や「アーティファクト覚醒キューブ」などのアイテムと交換ができる専用のイベントショップも登場いたします。



・イベント期間

1月11日(水)アップデート後 ~ 2月8日(水)23:59まで



他にも、本アップデートより、次元の迷路:シュナイマンの墓に新難易度「NIGHTMARE」を追加しております。シュナイマンの墓「VERY HARD」をクリアすると入場できるので、ぜひ挑戦してください。



イベントに関する詳細は公式フォーラムをご確認ください。



・公式フォーラム:新年クイズショー開催!1/11イベント!

https://forum.netmarble.com/lin2jp/view/13/7330



◆新年大変お得な新商品が多数登場

本アップデートより、新年を盛り上げる大変お得な商品を追加いたしました。

+7強化変身体強化スクロールが手に入る「[2023年記念]変身体+7強化パック」や[イベント]アニマライトボックスVIIが手に入る「[2023年記念]アニマライト血盟パック」など、2023年のキャラクター育成のスタートダッシュに役立つ商品が満載です。

また、「ZR変身体選択ボックスII」や「破れた変身体復旧チケット(ZR)」を選択して獲得できる「[2023年記念]新年セットパック」や、兎年を記念して「変身体復旧チケット」などが確率で入手できる「[2023年記念]黒兎のラッキーボックスパック」なども登場しております。こちらもぜひご確認ください。



新商品に関する詳細は公式フォーラムをご確認ください。



・公式フォーラム:2023年記念!新規パック登場!

https://forum.netmarble.com/lin2jp/view/16/7328



◆『リネージュ2 レボリューション』とは◆

『リネージュ2 レボリューション (Lineage2 Revolution)』は、PC向け MMORPG『リネージュ』シリーズにおいて、日本を含む世界各国でサービスを展開し人気を博している 『リネージュ2』 を、手軽にスマートフォンで遊べるように進化させたモバイルMMORPGです。ゲームエンジンにはアンリアルエンジン4を採用し、スマートフォンゲームにおける最上級のグラフィッククオリティで原作の世界観を表現しています。多くのユーザーが集まるフィールドは、スマートフォンゲーム史上最大規模のオープンワールドとなっており、広大なマップを移動することが可能です。また、時間と場所にとらわれずに行なうことが出来るリアルタイムの戦闘は、MMORPGの醍醐味である大人数が同時にプレイすることの真の楽しさを体感することができます。



◆『リネージュ2 レボリューション』について◆

[ タイトル ] リネージュ2 レボリューション

[ ジャンル ] MMORPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発会社 ] Netmarble Neo Inc.

[ 対応OS ] Android ver.8.0以降 / iOS ver.10以降

[ サービス開始日 ] 2017年8月23日

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(c)NCSOFT Corp. (c)Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、『セブンナイツ2』、『二ノ国:Cross Worlds』、『マーベル・フューチャーレボリューション』、『リネージュ2 レボリューション』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』、『ブレイドアンドソウル レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』などの革新的な作品で、モバイルゲーム体験の限界を押し広げているトップデベロッパー兼パブリッシャーです。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主であるネットマーブルは、その強力なフランチャイズと世界中のIPホルダーとのコラボレーションに基づいた様々なモバイルゲームで、世界中の観客を楽しませることに努めています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。TwitterはTwitter,Inc.の商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。









