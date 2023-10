[国立大学法人岡山大学]



◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)の文明動態学研究所(RIDC)は、2021(令和3)年に開所された「地域中核・特色ある研究大学:岡山大学」として共育共創活動を推進する本学4つ目の研究所であり、人文・社会科学系でははじめての研究所です。



今回、2023年11月17日(金)にイタリアのトリノ大学情報学部のVincenzo Lombardo教授による「Interactive-Storytelling: A Cross-Media Approach to Writing and Editing with AI」を本学津島キャンパスで開催します。みなさまのご参加をお待ちしています。





【日時】

2023年 11月 17日(金)17:30~19:00



【場所】

岡山大学津島キャンパス 文法経1号館 2階 文学部会議室

(〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1)



【講師】

Vincenzo Lombardo 教授(イタリア トリノ大学情報学部)



【内容】

近年注目を集めている「インタラクティブ・ストーリーテリング」はストーリー構築のスキルと、そのようなストーリーを組み込むAIを含む技術の両方に関する知識が必要です。テレビ、映画、ビデオゲーム、ウェブ、モバイル機器まで、ストーリーテリングのあらゆる分野に応用できる技術を紹介します。



【使用言語】

英語



【お申込み方法】

下記URLよりご登録をお願いします。

https://forms.gle/NTbdb3TAUt2ZkAKT8



【ポスター】

https://ridc.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/Interactive-Storytelling_20231117.pdf











◆参 考

・岡山大学文明動態学研究所(RIDC)

https://ridc.okayama-u.ac.jp/





