「アサルトリリィ・御台場女学校」第三弾 舞台『アサルトリリィ…
［ロングランプランニング株式会社］
ピウス／アゾンインターナショナル・acus主催、舞台『アサルトリリィ・御台場女学校-The Battle to Overcome-』が2023年2月3日(金)～2月12日(日)にこくみん共済 coop ホール スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木2丁目12-10 こくみん共済 coop 会館）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて12月25日(日)10時よりチケット発売開始です。
カンフェティにて12月25日(日)10時よりチケット発売開始
http://confetti-web.com/assaultlily202302/
公式ホームページ
https://ameblo.jp/stpius/
【アサルトリリィ世界観】
近未来の地球、人類は「ヒュージ」と呼ばれる謎の巨大生命体の出現で破滅の危機にあった。
全世界が対ヒュージという一事に団結し、科学とマギの力を結集した「CHARM（チャーム）」と呼ばれる決戦兵器の開発に成功する。CHARMは10代の女性に高いシンクロを示すことが多く、CHARMを扱う女性は「リリィ」と呼ばれ英雄視されていく。ヒュージに対抗するためリリィ養成機関「ガーデン」が世界各地に設立され拠点として人々を守り、導く存在となっていった。
これはそんなガーデンでの、立派なリリィを目指して戦う少女たちの物語である。
公演概要
舞台『アサルトリリィ・御台場女学校-The Battle to Overcome-』
公演期間：2023年2月3日(金)～2月12日(日)
会場：こくみん共済 coop ホール スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木2丁目12-10 こくみん共済 coop 会館）
原作：尾花沢軒栄（acus）
脚本：桜木さやか（ルドビコ★）
演出：佐野瑞樹
音楽プロデューサー：谷ナオキ（HANO）
■出演者
＜所属部隊：LGロネスネス＞
石井陽菜（船田純役）
西葉瑞希（船田初役）
野元空（司馬燈役）
長谷川里桃（長沢雪役）
吉宮瑠織（井草昴役）
春咲暖（藤田槿役）
田崎礼奈（川端蛍役）
柴田茉莉（今村紫役）
有沢澪風（梢・ウェスト役）
＜所属部隊：LGヘオロットセインツ＞
矢野妃菜喜（月岡椛役）
あわつまい（川村楪役）
林田真尋（菱田治役）
安藤千伽奈（NGT48）（西郷紅役）
河内美里（河鍋薺役）
花奈澪（横山梓役）
栞菜（速水桂役）
白石まゆみ（鈴木因役）
山本栞（竹久央役）
＜教導官＞
石原美沙紀（おとな小学生）（稲葉檀役）
＜所属部隊：LGグラン・エプレ＞
梅原サエリ（今叶星役）
中村裕香里（宮川高嶺役）
■公演スケジュール
2月3日（金）18時半開演★
2月4日（土）13時開演★／18時開演★
2月5日（日）13時開演★／18時開演★
2月6日（月）18時半開演
2月7日（火）18時半開演
2月8日（水）18時半開演
2月9日（木）13時開演／18時半開演
2月10日（金）18時半開演
2月11日（土）13時開演★／18時開演★
2月12日（日）15時開演★
※★マークの付いた全8公演は生配信がございます。配信チケットの詳細は後日お知らせいたします。
https://ameblo.jp/stpius/
■チケット料金
S席：10,800円
A席：8,800円
（全席指定・税込）
企画・製作：ピウス
主催：ピウス／アゾンインターナショナル・acus
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/24-17:46）
データ提供
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