［ロングランプランニング株式会社］

ピウス／アゾンインターナショナル・acus主催、舞台『アサルトリリィ・御台場女学校-The Battle to Overcome-』が2023年2月3日(金)～2月12日(日)にこくみん共済 coop ホール スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木2丁目12-10 こくみん共済 coop 会館）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて12月25日(日)10時よりチケット発売開始です。







カンフェティにて12月25日(日)10時よりチケット発売開始

http://confetti-web.com/assaultlily202302/



公式ホームページ

https://ameblo.jp/stpius/







【アサルトリリィ世界観】

近未来の地球、人類は「ヒュージ」と呼ばれる謎の巨大生命体の出現で破滅の危機にあった。

全世界が対ヒュージという一事に団結し、科学とマギの力を結集した「CHARM（チャーム）」と呼ばれる決戦兵器の開発に成功する。CHARMは10代の女性に高いシンクロを示すことが多く、CHARMを扱う女性は「リリィ」と呼ばれ英雄視されていく。ヒュージに対抗するためリリィ養成機関「ガーデン」が世界各地に設立され拠点として人々を守り、導く存在となっていった。

これはそんなガーデンでの、立派なリリィを目指して戦う少女たちの物語である。





公演概要



舞台『アサルトリリィ・御台場女学校-The Battle to Overcome-』

公演期間：2023年2月3日(金)～2月12日(日)

会場：こくみん共済 coop ホール スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木2丁目12-10 こくみん共済 coop 会館）



原作：尾花沢軒栄（acus）

脚本：桜木さやか（ルドビコ★）

演出：佐野瑞樹

音楽プロデューサー：谷ナオキ（HANO）



■出演者

＜所属部隊：LGロネスネス＞

石井陽菜（船田純役）

西葉瑞希（船田初役）

野元空（司馬燈役）

長谷川里桃（長沢雪役）

吉宮瑠織（井草昴役）

春咲暖（藤田槿役）

田崎礼奈（川端蛍役）

柴田茉莉（今村紫役）

有沢澪風（梢・ウェスト役）



＜所属部隊：LGヘオロットセインツ＞

矢野妃菜喜（月岡椛役）

あわつまい（川村楪役）

林田真尋（菱田治役）

安藤千伽奈（NGT48）（西郷紅役）

河内美里（河鍋薺役）

花奈澪（横山梓役）

栞菜（速水桂役）

白石まゆみ（鈴木因役）

山本栞（竹久央役）



＜教導官＞

石原美沙紀（おとな小学生）（稲葉檀役）



＜所属部隊：LGグラン・エプレ＞

梅原サエリ（今叶星役）

中村裕香里（宮川高嶺役）



■公演スケジュール

2月3日（金）18時半開演★

2月4日（土）13時開演★／18時開演★

2月5日（日）13時開演★／18時開演★

2月6日（月）18時半開演

2月7日（火）18時半開演

2月8日（水）18時半開演

2月9日（木）13時開演／18時半開演

2月10日（金）18時半開演

2月11日（土）13時開演★／18時開演★

2月12日（日）15時開演★



※★マークの付いた全8公演は生配信がございます。配信チケットの詳細は後日お知らせいたします。

https://ameblo.jp/stpius/



■チケット料金

S席：10,800円

A席：8,800円

（全席指定・税込）



企画・製作：ピウス

主催：ピウス／アゾンインターナショナル・acus



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/24-17:46）