2023年7月8日(土)土佐清水市竜串桜浜周辺



高知クリーンアッププロジェクト実行委員会は、「竜串観光振興会」と共に、2023年7月8日(土)に土佐清水市三崎の竜串桜浜海水浴場にて、一斉清掃活動を開催いたしました。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。









イベント概要





・開催概要 土佐清水市竜串桜浜一斉清掃活動

・日程 2023年7月8日(土)

・開催場所 土佐清水市三崎 竜串桜浜海水浴場

・参加人数 80名



ウミガメが産卵に来ることも!地域自慢の砂浜をきれいにしよう!





「竜串桜浜海水浴場」その昔、桜貝という小さな貝が浜を覆い隠す様にあり、浜が桜色(ピンク色)に染まっていたことから、桜浜と名付けられたといわれています。砂浜はピンク色ではなくなってしまったものの、現在もきれいな砂浜が悠然と広がり、夏場にはウミガメが産卵にやってくる時もあります。

そんな美しい砂浜と海の自然を守ろうと、海開きを前に行われた清掃活動には、地域の人たちや観光施設の関係者ら約80人が参加しました。参加者は強い海風が吹くなか、砂浜をくまなく回り、浜に散らばっていた流木やペットボトルのかけら、ビニール袋、化学繊維と見られる漁業用の網の切れ端などを拾い集めました。





砂浜をきれいにしたら、海開きが待ち遠しい!





清掃活動に参加した人たちは「ごみを海ガメや魚が口にすると、のどに詰まって死んでしまうので心配です」「海水浴を楽しむ浜がきれいになったらいいなと思いながら、清掃活動に参加しています」と話していました。また、浜に打ち上げられた海藻も重機などを使って取り除き、清掃前よりきれいになった砂浜を見た参加者の子どもたちからは「早く泳ぎたい!」「飛び込みたい!」と海開きを待ち望む声が多く聞かれました。





清掃活動に参加して「CFBワクワクパスポート」のポイントを貯める!





参加者には「ポイントマイレージ型 CFBワクワクパスポート」が配られました。「CFBワクワクパスポート」とは、今回の「土佐清水市竜串桜浜一斉清掃活動」のような、高知クリーンアッププロジェクト実行委員会が認定する「清掃活動」に参加してもらうと、ポイントが付与され、そのポイントに応じて、協賛企業の商品やサービスと交換できるスタンプラリー企画のことです。

今後、「CFBワクワクパスポート」のポイント対象となる「清掃活動」は、土佐清水市のほか、高知県いの町や室戸市でも開催予定です。詳細は下記URLよりご参照ください。

公式サイトURL:https://www.kutv.co.jp/cfbwakuwaku/





<団体概要>

団体名称:高知クリーンアッププロジェクト実行委員会

活動内容:高知県民に対し「海洋ごみ」の問題について提議し、県民の学ぶ、体験する、発信するイベントおよび情報を発信し、ムーブメント化を図ることを目的とし、発足しました。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/





