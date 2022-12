[株式会社アダストリア]

愛らしくユーモアある動物が登場する「甲巻」のアートワークを使用した、座布団・ポチ袋、テーブルウエアなどユニークな雑貨をラインアップ



「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ... (ニコアンド)」は、国宝絵巻「鳥獣戯画(ちょうじゅうぎが)」とのコラボレーションアイテムを12月16日(金)に公式WEBストア .st(ドットエスティ)とniko and ...国内・海外店舗にて発売いたします。







ニコアンドは、ブランドが掲げる“uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。今年の年末年始は、日本という愛すべき“LOCAL”に注目し、国宝絵巻の「鳥獣戯画」とニコアンドがコラボレーションします。

京都市北西の栂尾山高山寺に伝わる紙本墨画の絵巻物「鳥獣戯画(鳥獣人物戯画)」は今から800年ほど前に描かれた作者未詳の作品です。ミステリアスで日本の漫画やアニメのルーツとして国内外から評価され、親しまれています。

コラボアイテムはすべて高山寺公認で、兎や蛙など動物が遊び戯れる姿が愛らしくユーモアがある「甲巻」の墨絵をベースに、ニコアンドらしくポップなカラーリングに仕上げました。ビニール傘やトートバッグなどニコアンドで人気の雑貨のほか、座布団や茶わん・湯飲みなど日本らしいアイテムや、お正月にちなみお年玉にも使えるポチ袋などユニークなアイテムを展開します。

発売と同日に公開される特設サイトでは、ドットエスティアプリの占いコラムでお馴染みの占星術師Mage C(マゲシー)さんによる誕生月別のラッキーアイテムやカラーなど、令和5年の運勢占いが楽しめます。



■niko and ... ×「鳥獣戯画」コラボレーション概要

発売日 :2022年12月16日(金)~ 順次発売

展開チャネル:全国のniko and ... 、海外店舗(香港、台湾、中国大陸)

公式WEBストア .st(ドットエスティ)、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

※店舗によって発売日が異なる場合がございます

特設サイト :https://www.dot-st.com/nikoand/cp/202212product_zakka



■コラボレーションアイテム詳細(一部商品抜粋/税込)

・ジャカード織り座布団

全2種 各¥3,520





・印鑑ケース

全2種 各¥1,540





・湯呑み

全2種 各¥1,320





左から

・どんぶり ¥1,650

・茶碗大 ¥1,430

・茶碗小 ¥1,320





・箸 全2種 下¥825/上¥880

・箸置き全2種 各¥660





・ポチ袋

全2種 各¥440







■「鳥獣戯画(鳥獣人物戯画)」について

「鳥獣戯画(鳥獣人物戯画)」は、京都市北西の栂尾山高山寺に伝わる紙本墨画の絵巻物。

国宝に指定されており、現状は甲乙丙丁4巻からなる。

甲乙巻が平安時代後期の成立、丙丁巻は鎌倉時代の制作と考えられており、作者不詳。

動物たちが遊び戯れる様子を擬人化した甲巻が有名で「日本最古の漫画」とも称され、国内外で愛される。

<高山寺サイト>https://kosanji.com/





■niko and ...について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国146店舗展開(2022年11月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp

<Instagram>https://www.instagram.com/nikoand_official/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションに掲げ、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



