[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年7月7日~9日 【平塚市紅谷町周辺】



海を守ろう!~神奈川県民の意識を変革せよ~プロジェクト(一般社団法人 SAVE OUR BEAUTIFUL OCEAN)は、7月7日~9日に、第71回湘南ひらつか七夕まつりにて 街中クリーンアップや環境トークショー、子供向け学習パネル展を実施しました。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE 」の一環で開催したものです。









イベント概要





・開催概要 『第71回湘南ひらつか七夕まつり』

・日程 2023年7月7日(金)~9日(日)10時~19時

・開催場所 平塚市紅谷町周辺

・参加人数 約115万人

・協力団体 株式会社湘南平塚コミュニティ放送



当日はステージで環境トークショーを開催





このお祭りは、戦後商業振興策として開始したもので、活発な商業力に裏づけられた”日本一”と謳われる七夕飾りの豪華さに特色があります。約500本の絢爛豪華な飾りは迫力があり、「湘南スターモール」の通りを埋め尽くしました。

また、8日(土)、9日(日)には平塚文化芸術ホールのステージにて、学生環境団体「SEA HOPE」による環境トークショーを開催。ビーチクリーンのお話や、実際に拾ったごみのお話、ごみはどこからやってくるのか、ビーチクリーン参加への呼びかけなどをテーマに、「七夕なので、みんなで天の川をきれいにしましょう」という一言を交えながらトークを行いました。





「楽しく学ぼう海の海洋汚染展」





メイン会場ホワイエにて、子供向けに「楽しく学ぼう海の海洋汚染展」を開催しました。今の海の抱えている問題を分かりやすくパネルにした展示は、子供たちが楽しめるようシートをめくったりする工夫をして展示しました。期間中は連日多くの親子連れが足を止めていました。





街中でのごみ拾い





街のクリーンアップとして期間中の会場には分別ごみのごみステーションを設置し、街中ごみ拾いを実施。「海を汚すこと、街を汚すことはカッコ悪いことだ」と、海洋ごみゼロを啓蒙しました。

3日間で400名が街中ごみ拾いに参加してくれました。





参加した子ども・保護者からの声





ごみが多くてびっくりしました。

我が街の自慢のお祭り、ごみを無くし皆さんをお迎えしたいです。



<団体概要>

団体名称 :海を守ろう!~神奈川県民の意識を変革せよ~プロジェクト

(一般社団法人 SAVE OUR BEAUTIFUL OCEAN)

URL:https://kanagawa-mamorou.uminohi.jp/

活動内容:海を守ろう! ~神奈川県民の意識を改革せよ~プロジェクトとは、湘南ビーチFMをはじめとした神奈川のFMラジオ局が中心となって海洋ごみを無くそうと取り組んでいるプロジェクトです。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/19-20:16)