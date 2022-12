[株式会社アダストリア]

2023年1月13日(金)、14日(土)にアダストリアみとアリーナで開催



「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)は、2023年1月13日(金)・14日(土)にアダストリアみとアリーナで開催される、B.LEAGUEオールスターゲームの初の冠スポンサーを務めます。ゲームタイトルを「ドットエスティ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITO」とし、公式WEBストア「ドットエスティ」やファッション企業ならではの取り組みを通じて、創業の地水戸のスポーツカルチャーを盛り上げてまいります。











アダストリアグループでは、サステナビリティの重点テーマの1つに「地域と成長する」を掲げ、創業の地である茨城県・水戸を本拠地とするプロスポーツチーム「茨城ロボッツ」(B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム)と「水戸ホーリーホック」(J2リーグ所属のプロサッカーチーム)のスポンサーを務めています。また、水戸芸術館や水戸室内管弦楽団への支援や、地域イベントとしてワークショップを開催するなど、水戸の発展と活性化に、地元のみなさまと一緒に取り組んでいます。



今回3年ぶりの実施となる「ドットエスティ B.LEAGUE ALL- STAR GAME 2023 IN MITO」は、「こころ、たぎる。水戸」をコンセプトに、地域創生と全国へ水戸の魅力を発信することを目指し、茨城県水戸市にある「アダストリアみとアリーナ」で開催されます。茨城ロボッツのホームアリーナでもある「アダストリアみとアリーナ」は、当社が2018年よりネーミングライツを取得しており、子どもたちの部活動の大会や地域イベントの会場として使われるなど、地元の皆さまに親しまれている屋内スポーツ施設です。そのようなご縁から、アダストリアグループは、公式WEBストア「ドットエスティ」を冠名称とし、ゲームスポンサーを務めることとなりました。ファッション企業ならではの取り組みを通じてゲームや地域を盛り上げるべく、試合当日には、ゲームスポンサー就任を記念したイベントを予定しております。



アダストリアグループが提案するファッションは、アパレルの枠を越えた、食や住環境、スポーツやカルチャーなど幅広い分野に渡ります。様々なものやコトを通じてお客さまに”ワクワク”を提供していくことで、ミッションである「Play fashion!」を実現し、ドットエスティを中心にお客さまと参加企業さまのより濃い繋がりを生み、アダストリアグループが目指す“グッドコミュニティ”を共創してまいります。



■各代表者のコメント



島田 慎二/B.LEAGUE チェアマン

この度、株式会社アダストリア様と「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITO」の冠スポンサー契約を締結できたこと、大変うれしく思います。5回目となるALL-STAR GAMEに冠スポンサーが付くのは今回が初となり、アダストリア様には心より感謝申し上げます。3年振りとなる今回、アダストリア様創業の地である水戸での開催となります。アダストリア様にサポートいただき、ファンの皆様にバスケットボールの、水戸の魅力を日本全国に感じていただける大会となるよう、水戸市の活性化と発展を共に目指して努力してまいります。



福田 泰己/株式会社アダストリア 取締役

大変喜ばしいことに、一度は中止されたB.LEAGUE オールスターゲームが当社創業の地でもある水戸市に帰ってきました。「ココロ、たぎる。水戸」そのコンセプト通り、開催会場であるアダストリア水戸アリーナでは、日本最高峰のプレーが繰り広げられ、数多の人々が心躍らせることでしょう。当社、そしてドットエスティもファッションの力で”ワクワク”を届ける、同じ思いで事業を展開する企業として、今大会を全力で支援する所存です!





■ドットエスティ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2023 IN MITO概要





開催日時:1月13日(金)、14日(土)

開催場所:アダストリアみとアリーナ

〒310-0034 茨城県水戸市緑町2-3-10

特設サイト:https://www.bleague.jp/all-stargame2023/



■B.LEAGUEについて



国内男子プロバスケットボールリーグ。

バスケットボールやアリーナを通じて地域課題解決や地域活性化に貢献し、 公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)の理念である「バスケで日本を元気に!」を実現することを目指しています。



<B.LEAGUE公式サイト> https://www.bleague.jp/

<B.LEAGUE公式Twitterアカウント> https://twitter.com/b_league

<B.LEAGUE公式Instagramアカウント>https://www.instagram.com/b.league_official/

<B.LEAGUE公式Tik Tokアカウント>https://www.tiktok.com/@b.league



■ドットエスティについて







「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など30以上のブランドが集まるアダストリアグループの公式WEBストア。

・全国約1,200店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える!貯まる!ドットエスティポイント

・4,000名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーデが集まるスタッフボード

・お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

年齢も性別も飛び越えて、幅広いブランドで自由なファッションが楽しめる「楽しいほうのファッションストア」です。



<URL> https://www.dot-st.com/

<ドットエスティストア> https://www.dot-st.com/cp/dot-st-store/



■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションに掲げ、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。



<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/









