ネットマーブルは、Epic Games StoreとSteamにて早期アクセスを配信中のPC向け戦略アクション3D TPS MOBA『PARAGON: THE OVERPRIME(パラゴン:ジ・オーバープライム)』(開発:Netmarble F&C Inc.)において、12月14日(水)に、ホリデーシーズン限定の最新アップデートを実施したことをお知らせいたします。







来たるホリデーシーズンを記念して、ヒーローの「フェンマオ」、「ガジェット」、「カラーリ」の3人に、原作『Paragon』で登場したホリデーテーマのスキンを追加しました。さらに、「ランページ」と「シンビ」の2人がチームを組んで戦うために用意したクリスマス限定スキンも新たに登場いたします。

また、『PARAGON: THE OVERPRIME』では冬をテーマにした戦場が世界中のプレイヤーを待ち受けています。「光のアグニス」のマップ全体に、ブリザードの効果や、雪や氷の効果音など、ホリデーシーズンを彩る様々な要素が登場いたします。



本アップデートでは、これまでに引き続き、PC上での『PARAGON: THE OVERPRIME』の安定性を強化しました。

証明書プロセスの更新によるサービスセキュリティ全体の向上に加え、ヒーローとアイテムのバランスをグローバルテストに基づいて改善しました。

また、マッチメイキングのアルゴリズムを更新し、よりダイナミックな戦闘が対戦モードで展開されるようにしました。



開発チームは『PARAGON: THE OVERPRIME』を最適化するために、27人のヒーローが登場する早期アクセスの全世界での配信を継続して提供していきます。



『PARAGON: THE OVERPRIME』は、TPS(サードパーソン・シューティング)とMOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)のジャンルを融合し、SteamやEpic Games Store(PC)を通じて誰でも無料でプレイを楽しむことができるエキサイティングなゲームです。プレイヤーは、ウォリアー、サポーター、レンジャー、キャスター、タンク、アサシンなどの個性的なスキルを持つ数多のヒーローから好きな1体を選び、5対5の対戦を行いながら、チームメイトと協力して戦場の制覇を目指します。



『PARAGON: THE OVERPRIME』の早期アクセスの詳細については、公式Steamページまたは公式Epic Games Storeページよりご確認いただけます。



・公式Steamページ

https://store.steampowered.com/app/1531430/Overprime/

・公式Epic Games Storeページ

https://store.epicgames.com/ja/p/paragon-the-overprime-0bca60



『PARAGON: THE OVERPRIME』の詳細や最新情報については、公式サイト及び日本公式Twitter、公式Discordチャンネルをご確認ください。



・公式サイト

https://overprime.netmarble.com

・日本公式Twitter

https://twitter.com/PARAGON_JPN

・公式Discordチャンネル

https://discord.com/invite/paragontheoverprime



< 『PARAGON: THE OVERPRIME』 早期アクセス 概要 >



【早期アクセス期間】

12月8日(木)~ ※終了日は別途ご案内いたします。



【参加方法】

『PARAGON: THE OVERPRIME』の公式Steamページまたは公式Epic Games Storeページからゲームをダウンロードしてプレイ

[公式Steamページ]

https://store.steampowered.com/app/1531430/Overprime/

[公式Epic Games Storeページ]

https://store.epicgames.com/ja/p/paragon-the-overprime-0bca60



【システム要件】

[必要スペック]

OS:Windows 7 / CPU:Intel Core i5 2.5Ghz or AMD Ryzen 5-1400 3.2GHz / RAM:8GB / GPU:NVIDIA GeForce GTX 1050 or AMD Radeon R9 380

[推奨スペック]

OS:Windows 10 64bit / CPU:Intel Core i7 2.8Ghz or AMD Ryzen 7-3700X 3.6GHz / RAM:16GB / GPU:NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580



【サポート情報】

[音声]

英語、中国語(繁体字/簡体字)、韓国語

[テキスト]

英語、スペイン語(スペイン/南アメリカ)、中国語(繁体字/簡体字)、アラビア語、フランス語、ポルトガル語(ポルトガル/ブラジル)、ポーランド語、ロシア語、トルコ語、韓国語、デンマーク語、ノルウェー語、オランダ語、ギリシャ語、イタリア語、日本語、ドイツ語、フィンランド語、タイ語、チェコ語、スウェーデン語、ベトナム語、ルーマニア語



◆『PARAGON: THE OVERPRIME』とは◆

Netmarble F&Cが開発している『PARAGON: THE OVERPRIME』は、3D TPS(サードパーソン・シューティング)とMOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)のジャンルを融合したゲームです。SF感あふれる美しい戦場で個性的なヒーローを操り、ダイナミックな攻撃スキルやスリリングな戦闘を楽しむことができます。2016年にEpic Gamesが開発した『Paragon』のリソースを活用した本作は、前作の滑らかで高品質なグラフィックスを継承し、全く新しい3D TPS MOBA体験をプレイヤーに提供いたします。





◆『PARAGON: THE OVERPRIME』について◆

[ タイトル ] PARAGON: THE OVERPRIME

[ ジャンル ] 戦略アクション3D TPS MOBA

[ 提供 ] Netmarble Corp.

[ 開発 ] Netmarble F&C Inc.

[ プラットフォーム ] Steam

[ サービス開始日] 2022年12月8日(早期アクセス)

[ 価格 ] 基本無料(ゲーム内課金あり)



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、『セブンナイツ2』、『二ノ国:Cross Worlds』、『マーベル・フューチャーレボリューション』、『リネージュ2 レボリューション』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』、『ブレイドアンドソウル レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』などの革新的な作品で、モバイルゲーム体験の限界を押し広げているトップデベロッパー兼パブリッシャーです。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主であるネットマーブルは、その強力なフランチャイズと世界中のIPホルダーとのコラボレーションに基づいた様々なモバイルゲームで、世界中の観客を楽しませることに努めています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



