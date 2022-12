[株式会社アダストリア]

大切な人そして自分へかわいく、かっこよく、上品に、欲張ワンピースのご提案



「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するAndemiu(アンデミュウ)は、テレビ、ラジオ、広告を中心に活動し、20代、30代を中心に人気を博している、タレント山崎あみさんとのコラボレーションウエアを12月9日(金)より販売いたします。商品発売を記念した特設ページでは、山崎さんのライフスタイルよりインスピレーションを受けた特別な日の過ごし方もリアルに公開します。







Andemiuは、ブランドのターゲット層である20代後半~30代女性の生活や美意識に着目。美脚が自慢の9等身美女とささやかれ、お天気キャスターを経て、現在ラジオのメインパーソナリティーとして活躍している山崎あみさんとのコラボウェアを発売いたします。

“スタイルUPと適度なきっちり感”をコンセプトに、印象美人な素材やデザイン、シチュエーションに合わせたスタイリング変更、上品な肌見せにまでこだわったワンピースを展開します。クリスマスや年末年始など、何かとイベントの多い季節だからこそのポイントが盛りだくさん。タレント、モデルとして活躍する山崎さんだからこそのスタイルUPへのこだわりを詰め込んだ、異性にも同性にも褒められる好感度抜群のアイテムです。

公式WEBストア .st(ドットエスティ)では、特設ページを公開し、山崎さんのライフスタイルに合わせたラーメンを食べるシーンなど、親しみやすさがあるリアルな世界観をご覧いただけます。



■商品詳細

#1 カタボタンプリーツOP ¥12,100(税込)



身体のラインを拾いにくいAラインシルエットをベースに、気になる部分をすっきり魅せてくれるプリーツ加工の強弱でスタイルUPしながらフェミニンな印象に。

付属の細ベルトで、お好みのウエストラインを作ることができ、肩スリットの開閉も可能なので、TPOや気分に合わせた着こなしを楽しめるデザイン。

脚長効果も期待できるロングブーツ合わせが、今年トレンドのおすすめスタイリングです!



■販売概要

発売日時 :12月9日(金)

展開チャネル:Andemiu全店

公式WEBストア .st(ドットエスティ)

https://www.dot-st.com/andemiu/

ZOZOTOWN

https://zozo.jp/women-shop/andemiu/

特設サイト :https://www.dot-st.com/andemiu/concept/?dispNo=013001228





■山崎あみさんプロフィール



ラジオ番組InterFM「MUSIClock with THE FIRST TIMES 」の

番組DJを務め、NTV「ズームイン!! サタデー」の

お天気コーナーを6年間担当 、その他TV やCM、

ファッションモデルなどマルチに活動。

Instagramアカウント:https://www.instagram.com/__ami.yamazaki__/





■Andemiu(アンデミュウ)について



変化を恐れず自立した美しさを持つ女性たちへ、リアルなライフスタイルを提案するレディースブランドです。 20代後半~30代の働く女性達へ向け、オン・オフ楽しめるトレンドスタイルを豊富に提案しています。

公式WEBストア:https://www.dot-st.com/andemiu/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションに掲げ、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



