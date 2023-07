[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年7月9日(日) 【場所】いの町波川 仁淀川周辺



高知クリーンアッププロジェクト実行委員会は、国土交通省高知河川国道事務所といの町の協力のもと、仁淀川を清掃するイベント「仁淀川 河川一斉清掃」を開催いたしました。

この清掃活動は、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。







イベント概要





・開催概要 仁淀川 河川一斉清掃

・日程 2023年7月9日(日)

・開催場所 いの町波川 仁淀川

・参加人数 100名

・主催 国土交通省高知河川国道事務所 いの町 高知クリーンアッププロジェクト実行委員会



清流・仁淀川とその周辺の自然を守ろう!





高知県のほぼ中心を流れる仁淀川は、国土交通省が発表する「水質が最も良好な河川」に過去10年で8回選ばれている清流です。その素晴らしく美しい水の色は「仁淀ブルー」と呼ばれています。

会場となったいの町波川・仁淀川の河原は、地元の人や観光客が水遊びを楽しむ憩いの場でもあります。その美しい清流と周辺の自然を守ろうと、清掃活動には、地域の人たちや地元の中学生らおよそ100名が参加しました。時折、雨がぱらつく天気にもかかわらず、参加した人たちは河原に落ちていたペットボトルなどを、丁寧に拾い集めていました。





清掃活動に参加して「CFBワクワクパスポート」のポイントを貯める!





参加者には「ポイントマイレージ型 CFBワクワクパスポート」が配られました。「CFBワクワクパスポート」とは、今回の「河川一斉清掃」のような、高知クリーンアッププロジェクト実行委員会が認定する「清掃活動」に参加するとポイントが付与され、そのポイントに応じて、協賛企業の商品やサービスと交換できるスタンプラリー企画です。

今後、「CFBワクワクパスポート」のポイント対象となる「清掃活動」は、いの町のほか、室戸市でも開催予定です。詳しくはこちらのURLから!

https://www.kutv.co.jp/cfbwakuwaku/





参加した子ども・保護者からの声





参加した地元の中学生や、地域の人たちからは、「きれいになってよかった」「これからも仁淀川のきれいな清流を守っていきたい」といった声がありました。



<団体概要>

団体名称 :高知クリーンアッププロジェクト実行委員会

活動内容 :高知県民に対し「海洋ごみ」の問題について提議し、県民の学ぶ、体験する、発信するイベントおよび情報を発信し、ムーブメント化を図ることを目的とし、発足しました。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



