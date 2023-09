[大網株式会社]

あなたを見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴の人気フィギュアシリーズです。あみあみにてそれぞれ予約受付中。



ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「メガハウス」より、『るかっぷ ONE PIECE 完成品フィギュア』の「モンキー・D・ルフィ ギア5」「ヤマト」を現在、それぞれご案内中です。







■るかっぷ ONE PIECE モンキー・D・ルフィ ギア5 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-159383

■るかっぷ ONE PIECE ヤマト 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-159384



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



【製品情報】

るかっぷ ONE PIECE 完成品フィギュア





□参考価格:各4,400円(税込)

□発売日:2024年3月下旬予定

□メーカー:メガハウス

【サイズ】全高約110mm



見つめる、見上げるフィギュアシリーズ「るかっぷ」に「モンキー・D・ルフィ ギア5」「ヤマト」が登場です。

「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴の人気フィギュアシリーズです。

「見上げ&おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。

首は可動で表情をつけることができます。

一緒に並べると世界観が広がります。



●るかっぷ ONE PIECE モンキー・D・ルフィ ギア5 完成品フィギュア

・製品ページはこちら

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-159383













●るかっぷ ONE PIECE ヤマト 完成品フィギュア

・製品ページはこちら

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-159384













シリーズのフィギュアを並べた展示例:

















今回ご紹介した製品を含む、『ONE PIECE』関連製品ページはこちらから!







https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=11&pagemax=60



(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



【店舗情報】





■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-11:16)