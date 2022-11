[株式会社マッシュホールディングス]

11月25日(金)よりオフィシャルオンラインストア、バーニーズ ニューヨークにて発売開始!



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するメンズルームウェアブランド「GELATO PIQUE HOMME(ジェラート ピケ オム)」は、ニューヨーク発のスペシャリティストア「BARNEYS NEW YORK(バーニーズ ニューヨーク)」とのコラボレーションアイテムを11月25日(金)より、ジェラート ピケ オムオフィシャルオンラインストア、バーニーズ ニューヨーク各店およびオンラインストア限定で発売いたします。







【GELATO PIQUE HOMME meets BARNEYS NEW YORK】

前回大好評だったXLサイズが再び登場

どんなインテリアにもマッチするダークグレーとネイビーのコレクション



今回のコラボレーションアイテムは通常のMサイズ、Lサイズに加え、前回大好評だったXLサイズもご用意。これまでより多くのお客様にさらにゆったり、リラックスしたムードでご着用いただけます。

素材はさらりとした肌触りが人気の‘パウダー’を採用しました。



オリジナルの刺繡をあしらったカウチン、プルオーバー、ロングパンツの3型には本コラボレーションを示すブルックリンコレクションのタグが初めて付属。さらにギフトにもおすすめのルームソックスもご用意しました。カラーはモダンなダークグレーとネイビーの2色展開。ジェラート ピケ オムのオフィシャルオンラインストア、バーニーズ ニューヨーク各店およびオンラインストアでのみ取り扱いの数量限定アイテムです。



‘パウダー’カウチン

価格:¥11,880

カラー:ダークグレー/ネイビー

サイズ:M/L/XL



‘パウダー’プルオーバー

価格:¥9,900

カラー:ダークグレー/ネイビー

サイズ:M/L/XL



‘パウダー’ロングパンツ

価格:¥9,900

カラー:ダークグレー/ネイビー

サイズ:M/L/XL



‘パウダー’ソックス

価格:¥3,300

カラー:ダークグレー/ネイビー

サイズ:M/L/XL





※金額はすべて税込み表示





商品情報



■コレクション名:【GELATO PIQUE HOMME meets BARNEYS NEW YORK】

■発売開始日時:2022年11月25日(金) 11:00

■販路:

・GELATO PIQUE HOMME オフィシャルオンラインストア

https://gelatopique-homme.com/

・BARNEYS NEW YORK ONLINE STORE

https://onlinestore.barneys.co.jp/

・BARNEYS NEW YORK GINZA

東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル

・BARNEYS NEW YORK ROPPONGI

東京都港区六本木7-7-7

・BARNEYS NEW YORK YOKOHAMA

神奈川県横浜市中区山下町36-1

・BARNEYS NEW YORK KOBE

兵庫県神戸市中央区京町25番地 神戸旧居留地25番館

・BARNEYS NEW YORK FUKUOKA

福岡県福岡市中央区天神2-5-55

・BARNEYS NEW YORK SHIBUYA

東京都渋谷区宇田川町21-1





BARNEYS NEW YORK(バーニーズ ニューヨーク)について



1923 年、マンハッタンにバーニー・プレスマンによって設立され、世界有数のスペシャリティストアとして知られています。現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店・西武渋谷店のほか、アウトレットも含め合計 11 店舗とオンラインストアを展開。

取扱いアイテムはウィメンズ、メンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやステーショナリーまで幅広いアイテムを取り揃えています。店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供し、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供しています。



・バーニーズ ニューヨークオフィシャルサイト:https://www.barneys.co.jp/





GELATO PIQUE HOMME (ジェラート ピケ オム)について



柔らかな着心地でルームウェアの定番ブランドとなった「ジェラート ピケ」のメンズコレクション「ジェラート ピケ オム」。「ジェラート ピケ」を代表する”もこもこ”素材はそのままにモダンなデザインやカラーリングで大人の男性に向けたルームウェアをお届けします。



手にとった瞬間にわかる上質な手触りは厳選された素材によるもの。

身に纏うとまたたく間に心地よいぬくもりに包まれます。

”おうち時間”が自然と笑顔が溢れる”しあわせ時間”になる。

自分のご褒美、大切な人へのギフトに最適な“お部屋の中のファッション”を贈ります。



・GELATO PIQUE HOMMEオフィシャルオンラインストア : https://gelatopique-homme.com/

・Instagram : @gelatopique_homme_official

・Twitter:https://twitter.com/PIQUE_HOMME



