コスメキッチン・コスメキッチン ビューティーから、新年を迎えるにふさわしいアイテムが詰まったお得な福袋が数量限定で登場。



株式会社マッシュビューティーラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」「Cosme Kitchen BEAUTY(コスメキッチン ビューティー)は、ベストセラーアイテムを集めた「2023 ラッキーバッグ」を2023年1月1日 (日)より数量限定で発売いたします。また、WEB STOREにて2022年11月15日 (火)から先行予約を開始いたします。







人気アイテムを詰め込んだコスメキッチン限定のキット。

大人気ヘアケアブランド【giovanni(ジョヴァンニ)】の2chic フリッズビーゴーンのシャンプーとコンディショナーに加え、【Celvoke(セルヴォーク)】のテラコッタ―カラーのリップもIN。

また、ここでしか手に入らない限定商品として【to/one (トーン)】グロス プランパー EX01 (リップグロス)/リップ プランパー EX01 (リップバーム)が新登場。ふっくらとした血色感のある、うるつや唇を叶えます。

また、店頭とWEB STOREでは【m.m.m(ムー)】のアイテムや、to/oneのプランパーが異なるため気分で選んでみてくださいね。

スキンケア・メイク・ボディケアまで幅広くお試しいただけるスペシャルキットは、新年を迎えるのにふさわしいラインアップです。



通常販売価格より店頭キットは約65%OFF、WEB STOREキットは約64%OFFのお得な内容で、このキットでしか手に入らないコスメキッチンオリジナルデザインのエコバッグ・お得なチケット付き。



<オリジナルエコバッグについて>







Cosme Kitchenシーズンテーマの「PURE」のロゴが入った、今季のラッキーバッグのために作成した限定デザイン。

一部再生コットンを使用した厚みのある生地で、スタイリッシュな縦長デザインながらも小さくマチがあり、A4サイズの書類や本などしっかりと収納できます。

短めの持ち手の他、肩掛けできる長めの持ち手もあるため、シーンに合わせた使い分けが可能です。



◆2023 Cosme Kitchen ラッキーバッグ (店舗発売)





■商品名:2023 Cosme Kitchen ラッキーバッグ (店舗発売)

■価格:7,700円 (税込)

■キット内容

・【giovanni(ジョヴァンニ)】 2chic モイスト シャンプー 250mL (現品)

・【giovanni(ジョヴァンニ)】 2chic モイスト コンディショナー 250mL (現品)

・【F organics(エッフェオーガニック)】 モイスチャーローション 150mL (現品)

・【FEMMUE(ファミュ)】 コンフォート クレンジングミルク ミニサイズ 10g (非売品)

・【to/one(トーン)】 グロス プランパー EX01 (リップグロス) (キット限定)

・【m.m.m(ムー)】 スキンエクスパートパウダー BE (現品)

・【Celvoke(セルヴォーク)】 リベレイティッド マット リップス 03 (現品)

・【ecostore(エコストア)】 トゥースペースト<ホワイトニング> 100g (現品)

・【FRENAVA natural & organic(フレナバ ナチュラル&オーガニック)】 バランシングセラム サシェ (非売品)

・【FRENAVA natural & organic(フレナバ ナチュラル&オーガニック)】 LPSプロテクトバーム サシェ (非売品)

・【ele cuir(エレキュイール)】 デュアル マスク (スカルプ&ヘア) サシェ (非売品)

・【Cosme Kitchen】 オリジナルエコバッグ (キット限定)

★1,000円OFFチケット ≪5,500円(税込)以上で使用可能※一部対象外あり≫



約22,088円 (税込)相当→7,700円 (税込)



◆2023 Cosme Kitchen ラッキーバッグ EC (WEB STORE発売)





■商品名:2023 Cosme Kitchen ラッキーバッグ EC (WEB STORE発売)

■価格:7,700円 (税込)

■キット内容

・【giovanni(ジョヴァンニ)】 2chic モイスト シャンプー 250mL (現品)

・【giovanni(ジョヴァンニ)】 2chic モイスト コンディショナー 250mL (現品)

・【F organics(エッフェオーガニック)】 モイスチャーローション 150mL (現品)

・【FEMMUE(ファミュ)】 コンフォート クレンジングミルク ミニサイズ 10g (非売品)

・【to/one(トーン)】 リップ プランパー EX01 (リップバーム) (キット限定)

・【m.m.m(ムー)】 カラーチューナー (LA・YE・PB) ※ランダムで1本 (現品)

・【Celvoke(セルヴォーク)】 リベレイティッド マット リップス 03 (現品)

・【ecostore(エコストア)】 トゥースペースト<ホワイトニング> 100g (現品)

・【FRENAVA natural & organic(フレナバ ナチュラル&オーガニック)】 バランシングセラム サシェ (非売品)

・【FRENAVA natural & organic(フレナバ ナチュラル&オーガニック)】 LPSプロテクトバーム サシェ (非売品)

・【ele cuir(エレキュイール)】 デュアル マスク (スカルプ&ヘア) サシェ (非売品)

・【Cosme Kitchen】 オリジナルエコバッグ (キット限定)

★1,000円OFFチケット ≪5,500円(税込)以上で使用可能※一部対象外あり≫



約21,098円 (税込)相当→7,700円 (税込)



<販売について>

■オンライン

・Cosme Kitchen WEB STORE ( https://www.cosmekitchen-webstore.jp/ )

11月15日 (木)10:00~予約販売開始

2023年1月1日 (日)10:00~通常販売開始

※1月上旬より順次発送開始予定



■店舗

2023年1月1日 (日)より発売開始予定

・Cosme Kitchen 全店舗 ( https://cosmekitchen.jp/store_list/ )



※一部、店頭発売がない店舗もございます。

※商業施設の年始営業スケジュールに伴い、店舗により発売日が異なります。

※お取り置き・ご予約は承っておりません。予めご了承ください。

※発売日当日は、混雑状況により整理券を配布する場合がございます。

※ご購入はお一人様1点限りとさせていただきます。

※なくなり次第終了とさせていただきます。





2023 Cosme Kitchen BEAUTY ラッキーバッグ



Cosme Kitchen BEAUTY限定キットが初登場!全8店舗限定にて発売いたします。

Cosme Kitchen・Biopleにて化粧水部門8年連続売上No.1*ブランド【F organics(エッフェオーガニック)】モイスチャーローションをはじめ、知る人ぞ知る逸品【Gamila Secret(ガミラシークレット)】からは、甘美でエキゾチックな香りが特徴の限定品ジャスミンの美容ソープがIN。

寒い冬のバスタイムにまずおすすめしたい【amritara(アムリターラ)】ヒマラヤ岩塩バスソルトなど、ご自身用としてはもちろん、帰省ギフトにもぴったりの実用的なアイテムをセレクトしました。

*コスメキッチン・ビープル累計販売実績2014年1月1日~2021年11月30日 (自社調べ)



通常販売価格より約62%OFFのお得な内容で、このキットでしか手に入らないコスメキッチンオリジナルデザインのエコバッグ・お得なチケット付き。







<商品情報>

■商品名:2023 Cosme Kitchen BEAUTY ラッキーバッグ

■価格:7,700円 (税込)

■キット内容:

・【F organics(エッフェオーガニック)】モイスチャーローション 150mL (現品)

・【Gamila Secret(ガミラシークレット)】ガミラシークレット ジャスミン (現品)

・【m.m.m(ムー)】カラーチューナー(LA・YE)※ランダムで1本 (現品)

・【to/one(トーン)】グロス プランパー EX01 (限定品)

・【O by F(オーバイエッフェ)】リッチオイル 80mL (現品)

・【to/one(トーン)】アイラッシュ セラム (現品)

・【AMRITARA(アムリターラ)】ヒマラヤ岩塩バスソルト 120g (現品)

・【Antipodes(アンティポディース)】マヌカハニーマスク サシェ (⾮売品)

・【to/one(トーン)】モイスチャーシャンプー・モイスチャーコンディショナー サシェ (⾮売品)

・【Cosme Kitchen】オリジナルエコバッグ (キット限定)

★店舗で使える1,000円OFFチケット ≪5,500円(税込)以上で使用可能※一部対象外あり≫



約20,350円 (税込)相当→7,700円 (税込)



<販売について>

■オンライン

・阪急梅田本店「HANKYU BEAUTY ONLINE」( https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/ )

11月15日 (金)20:00~ 予約販売開始

※阪急梅田本店のみオンライン・店舗にて同時販売いたします。

※店舗限定となります。Cosme Kichen公式WEB STOREでの販売はございません。



■店舗

2023年1月1日 (日)より発売開始予定

・Cosme Kitchen BEAUTY 全8店舗 ( https://cosmekitchen.jp/store_list/ )

表参道ヒルズ店 / 丸ビル店 / 銀座三越店 / 名古屋ラシック店 / 阪急うめだ本店 / 心斎橋パルコ店 / 福屋アディクト店 / 博多阪急店



※商業施設の年始営業スケジュールに伴い、店舗により発売日が異なります。

※お取り置き・ご予約は承っておりません。予めご了承ください。

※発売日当日は、混雑状況により整理券を配布する場合がございます。

※ご購入はお一人様1点限りとさせていただきます。

※なくなり次第終了とさせていただきます。



他、 Biople、Make↗︎Kitchenからもラッキーバッグが発売!

発売日は店舗によって異なるため、各店舗のインスタグラム、各ブランドの公式HPをご確認ください。





「Cosme Kitchen」とは









世界中の個性豊かなナチュラル&オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムをラインアップ。自社農園や契約農家などの生産者の顔や想いが見え、安心・安全な原料や生産であることはもちろん、世界的なオーガニック認証機関から認められた製品や、フェアトレードの実践、動物実験の不実施、環境への配慮などを安心のラインとして、独自にブランドをセレクトしています。

■公式サイト:https://cosmekitchen.jp/

■公式:https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式:https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式Twitter:https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE:https://lin.ee/BMpMBj7



「Cosme Kitchen BEAUTY」とは







”Beauty in face”をコンセプトに、スキンケアからメイクアップまで、ナチュラルな素材にこだわったオーガニックな美しさと自分らしさの両方を表現。ナチュラル&オーガニックをベースに、テクノロジーを駆使したスキンケアや最新美容機器、洗練モードを追求したメイクアップを展開し、トータルビューティーをご提案いたします。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-21:46)