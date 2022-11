[株式会社リクルート]

株式会社リクルート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:北村 吉弘、以下リクルート)が提供する英語学習アプリ『スタディサプリ ENGLISH』のTOEIC(R) L&R TEST対策コースにおいて、新講座として「TEPPAN英熟語」の提供を開始しましたのでお知らせ致します。







■「TEPPAN英熟語」の概要

「TEPPAN英熟語」はTOEIC(R) L&R TEST頻出の英熟語を目標スコア別(600点、730点、860点)に学習できるトレーニング機能です。10語ずつ問題を解き進める形式で、理解度に合わせて解答選択肢の表示・非表示や出題方法を学習者が自由に設定することも可能です。全ての英熟語に解説を記載しているため、その意味になる理由、テストでの出題傾向などより深い理解を促進します。また、テストでは同じ意味を別の英熟語で言い換えて出題されることがよくあります。その傾向から頻出する言い換え表現を中心に関連語として収録しています。さらに、本番で実際にどのように出題されるのか、サンプルフレーズと音声も完全収録しています。

本機能を通じて TOEIC(R) L&R TEST 頻出の英熟語を学習することで、効率的なスコアアップを支援します。



対象コース:TOEIC(R) L&R TEST対策コース



▲アプリ内イメージ



■「TEPPAN英熟語」提供の背景

『スタディサプリ ENGLISH』TOEIC(R) L&R TEST対策コースは、 TOEIC(R) L&R TESTの学習挫折につながる「3つのない」(時間がない、わからない、やる気がない)に対するさまざまな機能を提供しています。中でも、 TOEIC(R) L&R TEST 頻出の英単語を目標スコア別に学習できる「TEPPAN英単語」は、限られた時間で点数を最大化できると大好評を得ているトレーニング機能です。学習者からは、さらに語彙を増やしたい、熟語も欲しいといったご要望を多く頂き、今回新たに「TEPPAN英熟語」講座の提供を開始することと致しました。



■『スタディサプリENGLISH』シリーズについて

https://eigosapuri.jp/

学習継続率91%、1回3分のスキマ時間で英語学習できるアプリ。大人の英語学習では新日常英会話コース / TOEIC(R) L&R TEST対策コース / ビジネス英語コースがあり、TOEIC(R)︎ L&R TEST対策コースでは業界初、オンライン完結型コーチングを実現したパーソナルコーチプランも提供しております。2021年春には、ビジネス英語コース、新日常英会話コースにオンライン英会話がセットになったプランも登場。個人の他に、法人(企業)向け、学校向けにもサービスを提供しております。

※TOEIC is a registered trademark of ETS. This press release is not endorsed or approved by ETS.



