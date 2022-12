[ネットマーブル]

ネットマーブルは、スマートフォン向けの新作マッチ3パズルゲーム『シャーロットのテーブル(Charlotte's Table)』において、12月7日(水)に、正式リリース後初となるゲームのアップデートを実施いたしました。

今回実施したアップデート「私たちのホリデーパーティー」では、プレイヤーが楽しめる一新した季節限定のステージや新しいメニュー、イベントが登場いたします。









本アップデートより、パズルをクリアしてイベントポイントを集めてイベントミッションを進めると、フォトアルバムに追加できる「思い出の写真」を獲得できるチャンスがあります。

また、ホリデーシーズンをテーマにしたテーブルセッティングの登場を記念して、「七面鳥」、「ブッシュ・ド・ノエル」、「マッシュポテト」、「サラダ」、「芽キャベツ」の5つの季節メニューを追加しました。

さらに、「ホリデーシーズンパス」も登場し、季節のコスチュームや多くの特典を手に入れることができます。



他にも、以下の特別な報酬を獲得できるイベントの開催や新要素を追加しております。



●マカロンのギミック

近くにあるマカロンと同じ色のタイルを揃えたり、パワーアップアイテムを使用するとマカロン獲得することができます。



● 新エピソード第13話「引っ越し祝いパーティー」

オーシャンビューの広々としたレストランで、シャーロットに新たな旅がスタートし、様々な装飾やインテリアを楽しむことができます。



●パズルステージの追加

本アップデートより、パズルステージのレベルを50追加し(レベル500から550)、より多くのステージを楽しめるようになりました。



●新メニューの追加

新エピソードでは、「ビーフ・ウェリントン」などの新メニューが登場いたします。



●チーム競技

パズルステージをクリアして獲得できるスコアを競い合う「チーム競技」が登場いたします。チーム競技の各グループには20チームが参加でき、1チーム10人から最大50人のプレイヤーが必要です。チームの仲間と協力して、パズルステージをクリアし、チームスコアを獲得してください。最終スコアで優勝チームが決定します。



『シャーロットのテーブル』は、レストランをテーマにした簡単で楽しいマッチ3パズルゲームを通じて、自分のレストランを持つ夢を叶えるために奮闘するシャーロットの人生をテーマにしたストーリーが展開します。プレイヤーは、シャーロットが自分のレストレランでシェフとして成功する夢をサポートし、彼女の家族の秘密を探って出生時の家族を見つけ、恋の花を咲かせるという魅力的なストーリーを個性豊かな登場人物をともに楽しむことができます。

本作では、ファッショナブルなコスチュームやアクセサリーでシャーロットの容姿をカスタマイズしたり、レストランのインテリア空間や装飾品、食器、料理の盛り付けなどを自分好みにデコレーションしたりするなど、多様なカスタマイズを楽しむこともできます。プレイヤーは、様々なパズルや課題をクリアしながら、レストランの経営や投資家の誘致、メニューデザインやソーシャルプロモーションなどを行い、シャーロットの夢を実現していきます。



公式サイトや公式Facebook、公式InstagramやYouTubeチャンネルでは、『シャーロットのテーブル』の詳細情報に加え、本作の世界観やゲーム内トレーラー、ゲームプレイ動画なども確認できますので、ぜひフォローしてください。



・『シャーロットのテーブル』公式サイト

https://playcharlottestable.netmarble.com/ja

・『シャーロットのテーブル』公式Facebook(英語)

https://www.facebook.com/playcharlottestable/

・『シャーロットのテーブル』公式Instagram(英語)

https://www.instagram.com/playcharlottestable/

・『シャーロットのテーブル』公式YouTubeチャンネル(英語)

https://www.youtube.com/channel/UChxBpLjgv59I-3_KGQF1uJw



