[アマゾンジャパン合同会社]

再び世界一を目指す新生「侍ジャパン」の船出となる初戦を独占ライブ配信!







Prime Videoは11月16日(木)から東京ドームにて行われる『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』の野球日本代表「侍ジャパン」の全試合をライブ配信し、11月16日(木)の日本対チャイニーズ・タイペイとの開幕戦と11月19日(日)の3位決定戦はPrime Videoで独占ライブ配信します。『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』はAmazonプライム特典対象のライブ配信です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。



今年3月にPrime Videoでライブ配信した「2023 WBC」は、日本のPrime Videoとして歴代でも記録的な視聴数となるほど多くの方にご覧いただきました。世界一になった「侍ジャパン」の激闘の数々とその戦いぶりが多くの感動を呼んだ「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」(以下「2023 WBC」)から6ヶ月。今回、再び世界一を目指して船出する「侍ジャパン」のお披露目となる『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』の「侍ジャパン」の全試合をPrime Videoでライブ配信することが決定しました。『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』での新生「侍ジャパン」の監督に就任したのはPrime Videoの「2023 WBC」の配信で解説を務めていただいた井端弘和氏。初陣となる『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』での井端新監督の采配にも注目が集まります。



プライム会員の皆様は対応するパソコンやスマートフォン、タブレットなどさまざまなデバイスから『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』をご視聴いただけます。



今回Prime Videoで『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』をライブ配信することにあたり、Prime Video ジャパンカントリーマネージャーである児玉隆志は次のように語っています。

「『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』に出場する「侍ジャパン」の試合をPrime Videoでライブ配信できることになり、大変うれしく思っております。「2023 WBC」は2023年のハイライトの1つと言っていいほど非常に多くの方に感動をもたらしてくれました。そして、再び世界一に向けて動き出す新生「侍ジャパン」にも多くの期待が集まっています。WBCチャンピオンチームとして、どれ程の強さを見せてくれるのか、どんな進化が始まるのか、観戦が楽しみでなりません。Prime Videoでは井端監督率いる新生「侍ジャパン」をサポートすべく、豪華な解説陣・キャストで盛り上げていきたいと思っています。今後のキャスティングの発表にもご期待ください。



また、「侍ジャパン」の井端弘和新監督は次のようにコメントしています。

「「2023 WBC」ではPrime Videoで解説を務めさせていただきありがとうございました。今回、「侍ジャパントップチーム」の監督に就任することになり、その初陣をPrime Videoでライブ配信いただけると聞き、大変うれしく思っています。『アジアプロ野球チャンピオンシップ』優勝を目指していますので、球場はもちろんのこと、Prime Videoでも多くの方に試合を楽しんでいただき、応援してもらえるとうれしいです。」



『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』配信概要

ライブ配信試合:

11月16日(木)試合開始時間19時(配信:18時30分から試合終了まで)チャイニーズ・タイペイ vs. 日本

11月17日(金)試合開始時間19時(配信:18時30分から試合終了まで)日本 vs. 韓国

11月18日(土)試合開始時間12時(配信:11時30分から試合終了まで)オーストラリア vs. 日本

11月19日(日)試合開始時間11時(配信:10時30分から試合終了まで)3位決定戦

11月19日(日)試合開始時間18時(配信:17時30分から試合終了まで)決勝



『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』はAmazonプライム特典対象のライブ配信です。(Amazonプライムについて詳しくはwww.amazon.co.jp/primeへ)。



『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』や『風雲!たけし城』、ドラマ『モダンラブ・東京~さまざまな愛の形~』、『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』、映画『HOMESTAY(ホームステイ)』、『ラブ トランジット』などの日本で製作されたAmazon Originalシリーズや、『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』、『ザ・ボーイズ』、『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』、『マーベラス・ミセス・メイゼル』などの受賞歴や高い評価を得ている世界的なAmazon Original作品など、Prime Videoのカタログにある何千ものテレビ番組や映画に加わることになり、プライム会員は追加料金なしで視聴することができます。



プライム会員の皆様は、スマートテレビ、モバイル端末、Fire TV、Fire TV stick、Fireタブレット、Apple TV、およびオンラインストリーミング用のPrime Videoアプリで、いつでもどこでも『アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』をご覧いただけます。Prime Videoアプリでは、プライム会員の皆様は、追加料金なしで、モバイル機器やタブレットにエピソードをダウンロードし、オフラインでどこでも視聴することができます(*コンテンツによってはダウンロードできない場合があります。)。Prime Videoのプライム会員特典対象作品は、日本では、月間600円(税込)、年間5,900円(税込)のプライム会員であれば追加料金なしでご利用いただけます。



Prime Videoのスポーツライブ配信について

Prime Videoは、アメリカでは『Thursday Night Football』、『WNBA』、『the Seattle Storm』、『the New York Yankees』、『Overtime Elite』、『Professional Pickleball Association』、アメリカとカナダでの『ONE Championship』、イギリスでは『Premier League football』、イギリスとアイルランドでは『ATP and WTA tennis』、ドイツとイタリアでは『UEFA Champions League』、フランスでは『Ligue 1 football』、『Roland-Garros tennis』、オーストラリアでは世界的な水泳大会、インドでは『New Zealand Cricket』、ブラジルでは『Copa do Brasil football』と『NBA』、日本では『Prime Video Presents Live Boxing』と『2023 WORLD BASEBALL CLASSIC (TM)』など、世界各地でスポーツのライブ配信のラインアップを増やしています。また、国によって異なりますが、Prime Videoチャンネルを通じて、ユーロスポーツ、FOXスポーツ(メキシコ)、Viaplay Sport、MLB.TV、NBAリーグパス、NBA TV、DAZN(ドイツとスペイン)、Premiere FC(ブラジル)などのサービスに加入することもできます。これに加えて、Amazon Originalドキュメンタリーとして、『グッド・ライバル ~アメリカVSメキシコ 30年のサッカー闘争~』、『コーチ・プライム ~勝利の方程式~』、『レジー ~伝説の大リーガー~』、『再生 ~JR・スミス、新たなる挑戦~』や、Amazon Original『オール・オア・ナッシング』シリーズとして、『オール・オア・ナッシング ~アーセナルの再起~』、『オール・オア・ナッシング ~ユヴェントスの変革~』、『オール・オア・ナッシング ~トロント・メープルリーフスの素顔~』、NFLの各チームやNCAAのフットボールチーム、ミシガン・ウルヴァリンズを追った『オール・オア・ナッシング ~ミシガン・ウルヴァリンズの試練~』 などもご覧いただけます。



Prime Videoについて

Prime Videoは、映画からドラマ、バラエティ、アニメなどのテレビ番組まで、豊富な作品をお客様が多様な視聴方法でお楽しみいただけます。



プライム会員特典: Prime Videoでは、日本Amazon Original作品『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』や『風雲!たけし城』、ドラマ『モダンラブ・東京~さまざまな愛の形~』、『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』、映画『HOMESTAY(ホームステイ)』や恋愛リアリティー番組『ラブ・トランジット』、Amazon製作の『バチェラー・ジャパン』シリーズや、Amazonスタジオ製作による『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』、『ザ・ボーイズ』、『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』、エミー賞受賞作品である『マーベラス・ミセス・メイゼル』を配信。スポーツではPrime Video独占ライブ配信の『Prime Video Presents Live Boxing』、その他にも人気作品『シン・エヴァンゲリオン劇場版』、『ONE PIECE FILM RED』、『シン・仮面ライダー』、『レジェンド&バタフライ』、『劇場版 呪術廻戦 0』、TVアニメ 『呪術廻戦』 第 2期「懐玉・玉折」、『鬼滅の刃』や『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』、ドキュメンタリー映画『憧れを超えた侍たち 世界一への記録』を含む対象の人気映画やテレビ番組をご覧いただけます。



Prime Videoチャンネルでより多くのコンテンツを:プライム会員はdアニメストア for Prime Video、NHKオンデマンド、韓国ドラマ・エンタメChannel K、J SPORTSなど60以上のチャンネルを別途のアプリやチューナーを使わず視聴できます。1チャンネルから登録でき、いつでもキャンセルすることが出来ます。視聴できるチャンネルのリストはhttp://www.amazon.co.jp/channelsをご参照ください。



レンタルおよび購入:Amazonをご利用されるお客様は、新作の映画やテレビ番組をオンデマンドでレンタルまたは購入いただけます。



どこでも視聴:ご自宅でも外出先でも、観たい作品を観たい方法でご覧いただけるよう多様な選択肢をご提供しています。ウェブサイトでストリーミングできるほか、Prime Videoのアプリをご利用いただければ、対応するスマートフォン、タブレット、ケーブルテレビ用端末、ゲーム機器、スマートTVなどで視聴いただけます。ご利用いただけるデバイスのリストは、http://www.amazon.co.jp/gp/video/getstarted/をご参照ください。



プレミアムな特長:4KウルトラHDやHDRに対応したコンテンツをお楽しみいただけます。インターネット・ムービー・データベース(IMDb)と連携し、登場人物や地名など、作品に含まれる主要キーワードを、付帯情報とともに紹介するX-Ray機能を使えば、気になる映画やテレビ番組の舞台裏までご覧いただけます。モバイルデバイスにダウンロードすればオフラインでも視聴いただけます。(*コンテンツによってはダウンロードできない場合があります。)







Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円(税込)の年会費または、600円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細はwww.amazon.co.jp/prime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom (http://amazon-press.jp)およびAbout Amazon(http://www.aboutamazon.jp)から。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-19:16)