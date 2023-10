[国立大学法人岡山大学]



◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)大学院教育学研究科教育科学専攻の大学院生3人が、韓国のソウルにある国連のユネスコの機関であるアジア太平洋国際理解教育センター(Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding:APCEIU)で、2023年9月11日~10月6日までの約1か月間、インターンシップに参加しました。



APCEIUと岡山大学は連携協定を結んでおり、連携事業の一環として今回のインターンシップが行なわれました。APCEIUは、GCED(Global Citizenship Education、世界市民教育)研究のアジア・太平洋地域の拠点であり、アジア・太平洋地域の様々な国の多くの教員に対して研修を行っています。



今回、インターシップに参加した2年生の永田なつきさん、福田友香さん、1年生の清川美空さんは、教員研修のための教材作成や資料のとりまとめ、広報動画の作成などの仕事に関わりながら、国際理解教育や世界市民教育への理解を深めました。



APCEIUのスタッフの方々とは英語でコミュニケーションを取りながら、良い関係を構築できました。今回の研修で身に付けた知識やスキルを、今後、教育・研究の様々な場面で生かしてくれることを期待しています。



















◆参 考

・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部

https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese

・Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding(APCEIU)

https://www.unescoapceiu.org/?ckattempt=1













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 教育学域(教育学部 社会科教育講座)教授 桑原敏典

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL:086-251-7736

E-mail:kuwabara◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい。

https://edu.okayama-u.ac.jp/~syakai/index.html



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください



