Amazonは、Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」( http://www.amazon.co.jp/primeappreciation )を、10月14日(土) 0:00から10月15日(日) 23:59までの48時間にわたり開催します。「プライム感謝祭」は、Amazonプライム会員のお客様にむけた新たなセールイベントで、日本での開催は今回が初めてとなります。日本では、「ありがとうをセールにこめて。」をテーマに、家電、食品・飲料、日用品、Amazonデバイス、ファッションなど、様々なカテゴリーから100万点以上の商品を特別価格でご提供します。



今回は、「プライム感謝祭」のセール対象商品の中から、「プライム会員のお客様に日頃の感謝を込めて。人気のアイテムがセール価格で登場」「秋を満喫するためのアイテム」「家計をサポートするアイテム」の3つのテーマに沿った商品をご紹介します。さらに、「Amazon Music Unlimited」「Kindle Unlimited」「Audible」において、新規にご登録いただくプライム会員のお客様を対象として実施するお得なキャンペーンのご紹介に加え、中小規模の販売事業者様のビジネス支援として「日本の中小企業応援セール」の実施やクーポン特典についてもご紹介します。



Amazonプライムでは、「プライム感謝祭」や「プライムデー」などの会員限定セールの開催のみならず、迅速で便利な配送特典や、多様なエンターテインメント特典などのご提供を通じて、お客様の家計をサポートします。プライム会員のお客様は、「プライム感謝祭」のお買い物の際も、当日お急ぎ便や、お届け日時指定便などの迅速で便利な配送オプションを追加料金なしで利用可能です(※一部、対象外の商品・地域があります)。はじめてAmazonプライムにご登録いただく場合は30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中も「プライム感謝祭」でのお買い物をお楽しみいただけます。Amazonプライム会員へのご登録は http://www.amazon.co.jp/prime からお手続き可能です。



■ 「プライム感謝祭」のセール対象商品を一部ご紹介



1. プライム会員のお客様への日頃の感謝を込めて。人気のアイテムがセール価格で登場

プライム会員のお客様へ日頃の感謝をお伝えするために、高価な人気商品を特別価格でご提供します。ロボット掃除機や電気圧力鍋など、いつもの生活が便利になるものや大型家電などの人気のアイテムを販売します。



Echo Show 8 第2世代 - HDスマートディスプレイ with Alexa



8インチHDタッチディスプレイ、ステレオスピーカーでPrime Videoなどの動画配信サービスや、Amazon Musicをはじめとする音楽ストリーミングサービスを話しかけるだけで楽しむことができるスマートスピーカー。Alexa対応のスマートホーム製品(別売)と接続すれば、話しかけるだけで家電を操作することもでき、また、Amazon Photosを使用すれば、ホーム画面をスマートフォトフレームとしてご利用いただくこともできます。

*各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B084TNP2B4/ref=jkadma_aucc_paspr



ヤーマン 頭筋リフトブラシ ミーゼ myse スカルプリフト プラス MS82W



人気の「ミーゼ スカルプリフト」のリニューアルモデル「ミーゼ スカルプリフト プラス」。

頭皮、顔、デコルテを刺激できる電動頭皮ブラシで、ブラッシングしながらピンのような電極から出される独自の低周波EMSと微細な振動で硬くなりがちな「頭皮」や「表情筋」をケアします。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B0B1D55LWX



ルンバ s9+



こだわりぬいたデザインに画期的なテクノロジーを搭載した「ルンバ s9+」がセールに登場。部屋の隅まで掃除できるルンバ唯一のD型シェイプやPerfectedgeテクノロジーで壁の位置を感知し、壁際の隙間までしっかり清掃します。従来に比べ幅が30%広くなり、特許取得*のゴム製デュアルアクションブラシが床の表面に合わせて対応し、パワフルな吸引力で微細なゴミも逃しません。「ルンバ s9+」は花粉やカビによるアレルゲンの約99%をキャッチし、本体のダスト容器に閉じ込め、ごみをクリーンベース内の密閉された紙パックへ排出します。

*米国特許

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B00FU6PG1W?th=1



東芝 ドラム式洗濯機 ZABOON 洗濯12kg 乾燥7kg TW-127XM2L(W)





液体洗剤・柔軟剤自動投入が搭載された東芝のドラム式洗濯機。抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wでしぶといタンパク質汚れもしっかり落としてニオイを防ぎ、冷たい水でも洗浄力を発揮して、汚れをしっかり落とします。また、新型ヒートポンプ除湿乾燥機能で7kg の洗濯物を約96分でスピード乾燥。さらに優しい温風で、洗濯物をふんわり柔らかに仕上げます。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B0BHXXJQWZ?th=1



ティファール 電気圧力鍋 3L クックフォーミータッチ ホワイト



ティファール電気圧力鍋クックフォーミーのハイエンドモデルが特別価格で登場。タッチパネルでの操作とスマートフォンとの連携に対応。270種類の様々なジャンルのレシピを内蔵し、カラータッチパネル液晶からレシピを選んで調理することができます。無線LAN接続でより多くのレシピが本体で操作できるようになるほか、スマートフォンとの連携で専用アプリから本体へのレシピ送信や、調理状況の確認、お気に入りのレシピを本体と同期することができます。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B0CHHZ3GGP



2. 秋を満喫するためのアイテム

秋のお出かけやスポーツ、読書の秋にピッタリな商品がセールに登場します。



アディダス ルーズフィット トラックトップ IEH89 レディース





時代に囚われない見た目をモダンにアップデートしたアディダスのトラックトップ。大胆に配したカラーブロックが目を引くデザインです。AEROREADY素材が、一日中アクティブに動き回る身体を涼しくドライに保ちます。100%リサイクル素材で作られたアイテムです。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B0BYRYDC4G



ACE スーツケース 34L フロントポケット 13.3inch PC収納





キャスターストッパーとフロントポケットがついたACEの便利なスーツケース。フロントポケット内にはPCも収納できるポケットを搭載。旅行だけでなく、出張にも便利なアイテム。キャスターストッパー付のため、坂道や電車内で不用意に動く心配もありません。国内旅行にも大活躍する商品です。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B084ZD994P



Kindle Scribe (64GB) プレミアムペン付き





Kindle史上初の手書き入力機能を搭載。Kindleストアの書籍コンテンツに、手書きの付箋機能*で書き込みが可能。手軽にノートをとったり、日記やスケッチを作成したりすることができます。また、書いたメモは簡単に移動、切り取り、貼り付け、拡大、縮小が可能です。まるで、本物の紙のように読み書きができ、光の反射を抑えた10.2インチディスプレイ。大きい画面でマンガも快適に読めます。

*マンガ、雑誌、一部の実用書等、手書き入力機能に対応していないKindle本がございます。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B09BSHL4DV



3. 家計をサポートするアイテム

「プライム感謝祭」では、日々の暮らしに欠かせない食品や日用品などの大容量サイズの商品をお買い得な価格でご提供します。一部対象商品を定期おトク便と併用してご注文いただくと、さらにお安く商品をお買い求めいただくことができ、節約にもつながります。また、電気代や水道代の値上がりなどで圧迫する家計を、節電や節水の側面からもサポートするアイテムが登場します。



[冷凍] [Amazonブランド] SOLIMO 味の素 PROTEINギョーザ 1kg





味の素冷凍食品とAmazonの共同企画品。油・水なし調理で簡単に焼き目パリパリ、高タンパクなのにジューシーな餃子が出来上がります。日々の生活の中で不足しがちなタンパク質を食事で美味しく補給。ご家庭の冷凍庫に自由自在にフィットする、大容量タイプです。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B0C584X7RH



[大容量] アリエール ジェルボール4D 洗濯洗剤 部屋干し 詰め替え 99個





消臭効果がパワーアップした、新改良の部屋干し用ジェルボール。より消臭、より爽やかな香り。液体洗剤の約3倍*の洗濯成分配合。黄ばみの原因を洗浄・防止します。1粒入れるだけでラクチンにお洗濯。タテ型全自動・ドラム式洗濯機、両方に使えます。

*自社製品との比較。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B0B77965GW?th=1



アラミック シャワーヘッド ホワイト ASSB-K6





節水効果50%を実現したシャワーヘッド。水道代だけでなく、湯沸かしで給湯器にかかるガス代や電気代等も節約になります。独自の「ビタミンCシャワー」で、水道水に含まれる残留塩素を100%除去。髪の軋みや汚れの原因となるカルシウムを低減します。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B09D2QB5XY?th=1



Jackery Solar Generator 300 Plus 40W Mini ポータブル電源 ソーラーパネル セット





Jackeryの長寿命対応の小型モデル「Jackery ポータブル電源 300 Plus」とタブレットサイズに折り畳める「Jackery SolarSaga 40 Mini」を組み合わせたセット商品。1枚のパネルでフル充電が約9.5時間で可能。リュックに入るコンパクト設計で、どこでも手軽に持ち運べるため、アウトドアなどのアクティビティでの利用に加え、おうちのちょっとした電化製品に使えば、電気代節約にもつながります。

【商品ページURL】http://www.amazon.co.jp/dp/B0CHRFSN85?th=1



■【Amazonプライム会員限定】 「プライム感謝祭」のお得なキャンペーン情報



「Amazon Music Unlimited」に新規会員登録すると最初の4か月間が無料*¹に

好きな音楽が自由に楽しめる「Amazon Music Unlimited」。プライム会員のお客様は、キャンペーン期間中に「Amazon Music Unlimited」個人プラン月額に新規会員登録していただくと、最初の4か月間を無料*¹でご利用いただけます。また、プライム会員ではないお客様も当キャンペーンで「Amazon Music Unlimited」に新規会員登録していただくと、最初の3か月間*²は無料でご利用いただけます。



・キャンペーン期間 : 開催中 <2023年10月15日(日)まで>

・キャンペーンページ : http://www.amazon.co.jp/music/unlimited



*¹ 当該4か月の期間終了後、会員登録は自動更新され、個人プランの月額980円が更新日に都度請求されます。

*² 当該3か月の期間終了後、会員登録は自動更新され、個人プランの月額1,080円が更新日に都度請求されます。





「Kindle Unlimited」に新規会員登録*¹すると最初の3か月間のご利用が99円*²に

小説、ビジネス本、実用書、マンガ、雑誌、洋書など、幅広いジャンルの200万冊以上のKindle本が定額で読み放題となる「Kindle Unlimited」。プライム会員のお客様は、キャンペーン期間中に「Kindle Unlimited」に新規会員登録*¹していただくと、最初の3か月間は99円*²でご利用いただけます。



・キャンペーン期間 : 開催中 <2023年10月15日(日)まで>

・キャンペーンページ*³ : http://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku



*¹当該3か月の期間終了後、会員登録は自動更新され、月額980円が更新日に都度請求されます。

*²プライム会員であり、かつ、過去12か月以内にKindle Unlimitedの無料体験もしくはキャンペーンをご利用になっていないお客様が対象。

*³対象のお客様は、Amazonにログインのうえ、キャンペーンページにてご登録ください。





オーディオブック「Audible」会員プランに新規登録すると最初の3か月間の月額会費が50%OFF*¹に

12万以上の対象作品が聴き放題になるオーディオブック「Audible」のキャンペーン。プライム会員のお客様は、キャンペーン期間中に「Audible」会員プランに新規でご登録いただくと、最初の3か月間は50%OFF*¹でご利用いただけます。



・キャンペーン期間 : 2023年10月12日(木)から10月16日(月)まで

・キャンペーンページ*² : http://www.amazon.co.jp/audible/membership/oct2023



*¹当キャンペーンによるAudible会員プランの新規のご利用が3か月間経過した後は月額1,500円で自動更新されます。

*²当キャンペーン期間前はキャンペーンページにおいて別の内容が表示されますので、予めご了承ください。



中小規模の販売事業者様のビジネス支援

Amazonでは、中小規模の販売事業者様の事業成長をサポートできるよう、「プライム感謝祭」においても様々な取り組みを実施します。「日本の中小企業応援セール」を現在開催中で、「プライム感謝祭」に登場する中小規模の販売事業者様の販売する商品を特設キャンペーンページにてご紹介しています。さらに、「プライム感謝祭」当日は中小規模の販売事業者様が販売する対象商品をお得にご購入いただけるクーポンもご提供します。



・キャンペーン期間 :開催中 <2023年10月15日(日)まで>

・キャンペーンページ : http://www.amazon.co.jp/smb





※セール対象商品やキャンペーン内容は予告なく変更される場合がございますので、予め、ご了承ください。





Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円(税込)の年会費または、600円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は http://www.amazon.co.jp/prime から。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon( http://www.aboutamazon.jp )から。



