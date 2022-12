[ネットマーブル]

ネットマーブルは、レベルファイブとタッグを組みサービスを提供しているファンタジーアートRPG『二ノ国:Cross Worlds』(略称:ニノクロ)のサービス1.5周年を記念して、12月6日(火)20時より、公式番組「ニノクロ公式放送」をTwitterやYouTubeにて生配信することをお知らせいたします。本番組では近日実施予定の1.5周年記念アップデートの情報や、キングダム対戦イベント「エキシビションマッチ」の模様をお届けいたします。







◆1.5周年記念アップデート情報を先行公開!12月6日(火)20時より「ニノクロ公式放送」を生配信

明日12月6日(火)20:00より、『二ノ国:Cross Worlds』の公式情報番組「ニノクロ公式放送」をTwitterやYouTubeにて生配信いたします。

番組MCに石川利恵(みそしるちゃんねる)さん、レギュラー出演者の石田晴香さん、ゲーム解説にネットマーブルジャパン事業部長の山下を迎え、近日実施予定のアップデートに関する情報を先行してご紹介いたします。

また、1.5周年の特別企画として実施するキングダム対戦イベント「エキシビションマッチ」の本戦を、S嶋氏の解説にて進行いたします。この他、プレゼント企画などもご用意しておりますので、皆様ぜひご視聴ください。



<『二ノ国:Cross Worlds』公式情報番組 概要>



■番組タイトル

ニノクロ公式放送 第6回 ~1.5周年記念生放送~



■放送日時

2022年12月6日(火)20:00 ~ 放送開始



■番組内容

12月の1.5周年記念アップデート内容の紹介に加え、特別企画のエキシビジョンマッチなど、盛りだくさんの内容でお届けいたします。



■配信先

・『二ノ国:Cross Worlds』公式Twitter

https://twitter.com/NinoKuniCW

・YouTube Live







■出演者(敬称略)





(写真左から)MC/レギュラー:石川利恵、石田晴香、エキシビションマッチ解説:S嶋、ゲーム解説:山下大和(ネットマーブルジャパン事業部長)



『二ノ国:Cross Worlds』のゲーム内容の詳細は、公式サイトや公式フォーラムをご確認ください。また、公式Twitterでは、最新情報を随時発信しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。



◆『二ノ国:Cross Worlds』とは◆

企画/制作「レベルファイブ」、アニメーション作画「スタジオジブリ」、音楽「久石譲」の豪華スタッフにより誕生したファンタジーRPGの名作「二ノ国」をベースに、ネットマーブルの『リネージュ2 レボリューション』の開発者によりモバイルプラットフォーム用に進化させた、「二ノ国」シリーズ最新作となるスマホRPGです。

現実の世界とファンタジーの世界が共存する「二ノ国」シリーズの世界観に基づいたオリジナルストーリーを、色彩豊かな3Dグラフィックスとハイクオリティなカットシーンを用いて、おとぎ話のような世界を流麗なアニメーションで表現しています。さらに、久石譲氏が手掛けた「二ノ国」シリーズの上質な音楽の採用や、超豪華声優陣によるキャラクターボイスなど、まるで壮大なアニメーション作品を鑑賞しているかのような幻想的な体験をプレイヤーに提供いたします。



■『二ノ国:Cross Worlds』アプリダウンロード

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1488423517

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.enn



■『二ノ国:Cross Worlds』公式サイト

https://2worlds.netmarble.com/ja

■『二ノ国:Cross Worlds』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/enn_jp

■『二ノ国:Cross Worlds』公式Twitter

https://twitter.com/NinoKuniCW

■『二ノ国:Cross Worlds』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC9bn_MdscY0HTlA-pYv3LJQ





◆『二ノ国:Cross Worlds』について◆

[ タイトル ] 二ノ国:Cross Worlds

[ ジャンル ] ファンタジーアートRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Neo Inc.

[ 原作・監修 ] 株式会社レベルファイブ

[ 対応OS ]Android 5以降/iOS 11.0以降/iPad, Androidタブレット対応

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2021年6月10日



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、『セブンナイツ2』、『二ノ国:Cross Worlds』、『マーベル・フューチャーレボリューション』、『リネージュ2 レボリューション』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』、『ブレイドアンドソウル レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』などの革新的な作品で、モバイルゲーム体験の限界を押し広げているトップデベロッパー兼パブリッシャーです。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主であるネットマーブルは、その強力なフランチャイズと世界中のIPホルダーとのコラボレーションに基づいた様々なモバイルゲームで、世界中の観客を楽しませることに努めています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)LEVEL-5 Inc. (C)Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。TwitterはTwitter,Inc.の商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-13:16)