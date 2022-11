[株式会社マッシュホールディングス]

スタイルアップが叶うワンピースや、トレンドライクなレイヤードスタイルなど多数ご紹介!



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は2022年11月10日(木)12:00より「LOOK BOOK of WINTER FASHION」をオフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )









LOOK BOOK of WINTER FASHION

トレンドからSNIDEL鉄板アイテムまで

20LOOK を公開







LOOK紹介









Blouse ¥15,950



Pants ¥9,900

Pierced earrings ¥3,850

Shoes ¥15,950



首元に彩られたたっぷりのフリルが印象的な、華やかな雰囲気のチュニックブラウス。

レースやピンタックの幅、長さなど、細部のディテールにこだわった1着。



センターに施されたピンタックが縦のラインを強調し、脚長効果のあるロングパンツ。

膝から裾に向かってフレアに仕上げることで、脚のラインを拾い過ぎず、綺麗なシルエットが完成します。













Dress ¥16,720

Hat ¥6,930

Pierced earrings ¥3,520

Bag ¥13,200

Socks ¥1,760

Shoes ¥16,500



身頃には伸縮性のあるポンチ素材を使用し綺麗に体にフィット。

袖にはシャツ地を使用することで立体的なボリュームを出し、ボディラインとのバランスが取れるように細部までこだわりました。









Dress ¥20,900

Pierced earrings ¥3,520

Shoes ¥20,900



大花柄とドット柄を組み合わせたオリジナルのプリントが広がる、1枚で華やかなワンピース。

バックウエストでリボンを結びウエストラインを印象付ければ、さらなるスタイルアップが叶います。









Dress ¥20,900

Pierced earrings ¥4,400

Shoes ¥20,900



襟と前身頃のプリーツ部分をジョーゼット生地で切り替えた、異素材ドッキングデザインのニットワンピース。

取り外し可能なベロアリボンが女性らしさを高めるワンポイントに。









Dress ¥17,600

Hat ¥8,800

Pierced earrings ¥3,520

Bag ¥12,100

Shoes ¥20,900



Aラインシルエットが女性らしさを引き立てる人気のベルテッドワンピース。

付属のベルトでウエストをマークすれば、メリハリのあるスタイリングに。









Dress ¥20,350

Casquette ¥9,900

Bag ¥15,400

Shoes ¥26,950



トレンド感のあるクロップド丈のシャツとノースリーブのニットワンピースを組み合わせたセットアイテム。

シャツをワンピースのアウトに重ねたりインに合わせたりと、今年らしいレイヤードスタイルを存分に楽します。











Dress ¥20,350



オリジナルの繊細な刺繍が施された大きめのレースカラーが印象的な、クラス感溢れる上品な1着。

ウエストの切り替えラインがメリハリを与えスタイルアップ。

フレアシルエットで品が良く幅広いシーンに最適なアイテムです。

レースカラーは取り外しできるため、シンプルなワンピースとしても着用いただけます。







Dress ¥20,900

Casquette ¥9,900

Pierced earrings ¥3,520

Bag ¥8,140

Shoes ¥23,650



大人な印象を与えるフラワー柄のワンピースにニットベストを組み合わせたレイヤードアイテム。

ベストは脇が開いたデザインなので、もたつかずにレイヤードでき、トレンド感のあるモードなスタイルが完成します。



スカート部分に細かなプリーツを施すことで品の良いフレアシルエットに。

ショート丈のベストによる視覚効果で、脚長な印象を演出します。



販路について



11月10日(木)12:00(正午)より先行予約開始

※先行予約はオフィシャルオンラインストア及びUSAGI ONLINEのみでの実施



■販路:

・SNIDELオフィシャルオンラインストア( https://snidel.com/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/snidel/ )

・SNIDEL全国店舗( http://snidel.com/Page/shoplist.aspx )



※店頭でのご予約は承っておりません。予めご了承ください。





SNIDELについて







005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内32店舗、中国73店舗、香港3店舗、台湾3店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計113店舗展開しています。(8月1日時点店舗数)

■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com

■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/



