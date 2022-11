[ネットマーブル]

ネットマーブルでは、『リネージュ2 レボリューション』において、11月30日(水)のゲームアップデートより、日本で初の戦闘力1億突破プレイヤーの誕生を記念したイベントを開催いたします。

また、様々なアイテムを報酬として受け取れるイベントも多数開催いたします。









◆祝!戦闘力1億達成記念イベント開催

日本のサービスにおいて初の戦闘力1億突破プレイヤーが誕生したことを記念して、本日11月30日(水)より、武器コスチュームや各種プレゼントボックスなどの記念アイテムを入手できる「戦闘力1億達成記念ショップ」を期間限定でオープンする他、一般フィールドでの経験値とモンスターコアの獲得量が6倍、アデナの獲得量が30%増加する「1億達成記念マグナディンバフイベント」を開催いたします。



◆豪華アイテムを獲得できる各種イベントが登場!

本アップデートより、ミッションクリアで獲得できるパズルピースを集めてパズルを完成させることで、「エンブレム研磨剤」などの豪華報酬を獲得できる「ドワーフたんの快眠の秘密イベント」や、全ミッションの達成で「ベルト超越の石」を獲得できる「エリカガイド:[達成共有]パジャマパーティー!第2弾」などのイベントを開催いたします。

また、戦士の証などの報酬を獲得できる「栄光の戦場」の新シーズンの開幕や、討伐への参加で様々な豪華報酬を獲得できるチャンスがある新フィールドボス「カティバ」なども登場いたします。



◆LRT9終結記念パックが多数登場

「LRT SEASON9」終結を記念した大変お得なパックを多数追加しております。

「[LRT9終結記念]感謝コイン」を使用して、「ZR+7強化変身体ボックス」や「祝福されたスロット強化スクロール」、「シーレンの加護ラッキーボック」など豊富なアイテムを獲得できるので、こちらも是非チェックしてください。



開催中のイベントや新商品詳細は公式フォーラムをご確認ください。



・公式フォーラム:11/30開催イベント

https://forum.netmarble.com/lin2jp/view/13/7240



・公式フォーラム:戦闘力1億初達成イベント

https://forum.netmarble.com/lin2jp/view/13/7221



・公式フォーラム:RT9終結記念パック登場!11/30新規パック!

https://forum.netmarble.com/lin2jp/view/16/7241



◆『リネージュ2 レボリューション』とは◆

『リネージュ2 レボリューション (Lineage2 Revolution)』は、PC向け MMORPG『リネージュ』シリーズにおいて、日本を含む世界各国でサービスを展開し人気を博している 『リネージュ2』 を、手軽にスマートフォンで遊べるように進化させたモバイルMMORPGです。ゲームエンジンにはアンリアルエンジン4を採用し、スマートフォンゲームにおける最上級のグラフィッククオリティで原作の世界観を表現しています。多くのユーザーが集まるフィールドは、スマートフォンゲーム史上最大規模のオープンワールドとなっており、広大なマップを移動することが可能です。また、時間と場所にとらわれずに行なうことが出来るリアルタイムの戦闘は、MMORPGの醍醐味である大人数が同時にプレイすることの真の楽しさを体感することができます。



◆『リネージュ2 レボリューション』について◆

[ タイトル ] リネージュ2 レボリューション

[ ジャンル ] MMORPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発会社 ] Netmarble Neo Inc.

[ 対応OS ] Android ver.8.0以降 / iOS ver.10以降

[ サービス開始日 ] 2017年8月23日

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(c)NCSOFT Corp. (c)Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、『セブンナイツ2』、『二ノ国:Cross Worlds』、『マーベル・フューチャーレボリューション』、『リネージュ2 レボリューション』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』、『ブレイドアンドソウル レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』などの革新的な作品で、モバイルゲーム体験の限界を押し広げているトップデベロッパー兼パブリッシャーです。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主であるネットマーブルは、その強力なフランチャイズと世界中のIPホルダーとのコラボレーションに基づいた様々なモバイルゲームで、世界中の観客を楽しませることに努めています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



(c)NCSOFT Corp. (c)Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



