ネットマーブルは、現在開発中のSteam(WindowsPC)向けの新作バトルロイヤルTPS『HypeSquad(ハイプスクワッド)』(開発:Netmarble N2 Inc.)のアジアフォーカステストを、12月5日(日)から12月13日(日)にかけて実施することを決定し、本日11月25日(金)よりテスト参加者の募集を開始したことをお知らせいたします。







今回のアジアフォーカステストでは以下の新しいコンテンツ追加しました。テスト参加者は正式リリースに先駆けていち早くプレイすることができます。



● タッチダウンモード

5人1組のチームを編成し、相手の拠点を爆弾を使用して爆破し、得点を競うモードです。マップ中央に出現する爆弾を巡り、ダイナミックな戦闘アクションと戦略で敵を撃破していきます。



● ハイプスクエアモード

未来都市マップ「カリオストロ」を自由に探索できる非戦闘型のプレイモードです。街中を移動しながら、トレジャーハントやジャンプダーツなど、マップの各所に設定されたミニゲームをプレイすることができます。



今回のアジアフォーカステストへは、公式Steamページからゲームをダウンロードすることで誰でも参加いただけます。



< 『HypeSquad』 アジアフォーカステスト概要 >



【参加者募集期間】

11月25日(金)よりテスト期間終了まで



【アジアフォーカステスト期間】

12月5日(月)16:00 ~ 12月13日(火)16:00



【参加方法】

『HypeSquad』の公式Steamページからゲームをダウンロードしてプレイ

https://store.steampowered.com/app/1688720/HypeSquad/

※テストへの参加にはSteamアカウント登録が必要です。



【システム要件】

[必要スペック]

OS:Windows 10 64bit / CPU:Core i3 3225 3.3 GHz / RAM:8GB / GPU:NVIDIA GTX 750Ti

[推奨スペック]

OS:Windows 10 64bit / CPU:Core i5 / RAM:16GB / GPU:NVIDIA GTX 970



【サポート情報】

日本語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字)、タイ語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語の10言語をサポートしております。

『HypeSquad』の詳細は、公式サイトや公式Steamページの他、以下の公式SNSチャンネルからご確認いただけます。



・公式サイト:https://hypesquad.netmarble.com/ja

・公式Steamページ:https://store.steampowered.com/app/1688720/HypeSquad/

・日本公式Twitter:https://twitter.com/HypeSquad_JP

・公式Discordチャンネル:https://discord.gg/hypesquadnetmarble

・公式YouTubeチャンネル(英語):https://www.youtube.com/c/HypeSquadnetmarble

・公式Twitchページ: https://www.twitch.tv/hypesquad/

・公式Facebook(英語):https://www.facebook.com/NetmarbleHypeSquad/

・公式Redditページ(英語):https://www.reddit.com/r/NetmarbleHYPESQUAD/



・『HypeSquad』プロモーション映像









◆『HypeSquad』とは◆

『HypeSquad』は、20のチームが集まる戦場に3人のプレイヤーでチームを組んで参加し、生き残りをかけた激しい近接戦闘を繰り広げる、スピード感溢れるアクションバトルゲームです。様々な武器やアビリティが用意されており、プレイヤーは自分の戦闘スタイルを創造的にカスタマイズし、チームを勝利に導くことができます。本作には、そそれぞれ異なる背景や動機を持つ様々なキャラクターが登場し、プレイヤーは複数の武器の組み合わせを選択することで、近接や遠距離などのユニークな戦闘スタイルを楽しむことができます。また、サポートアイテムや拡張機能など、プレイヤーのパフォーマンスを向上させるアイテムやアップグレードがフィールドに登場いたします。さらに、ジップラインやジャンプ台など、戦闘で勝利を目指すプレイヤーに戦略性をもたらすオブジェクトも存在します。





◆『HypeSquad』について◆

[ タイトル ] HypeSquad(ハイプスクワッド)

[ ジャンル ] アクション・バトルロイヤルTPS

[ 提供 ] Netmarble Corp.

[ 開発 ] Netmarble N2 Inc.

[ プラットフォーム ] Steam(Windows PC)

[ サービス開始日] 未定

[ 価格 ] 基本無料(アイテム課金あり)



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、『セブンナイツ2』、『二ノ国:Cross Worlds』、『マーベル・フューチャーレボリューション』、『リネージュ2 レボリューション』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』、『ブレイドアンドソウル レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』などの革新的な作品で、モバイルゲーム体験の限界を押し広げているトップデベロッパー兼パブリッシャーです。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主であるネットマーブルは、その強力なフランチャイズと世界中のIPホルダーとのコラボレーションに基づいた様々なモバイルゲームで、世界中の観客を楽しませることに努めています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-17:16)