[国立大学法人岡山大学]

麻布大学と岡山大学、宮崎大学の共同研究成果プレスリリースです





2023(令和5)年 10月 19日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

麻布大学(学長:川上泰、本部:神奈川県相模原市)獣医学部の鈴木武人准教授、村上裕信准教授、岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)の内山淳平准教授、宮崎大学農学部獣医学科の佐藤礼一郎教授の研究グループは、牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)感染が牛の消化管細菌叢を変化させることを見出しました。



消化管細菌叢は、生体内の免疫機構への影響など健康に密接に関係していることから、この研究成果がBLVについて、直接的な影響(リンパ腫発症)だけでない、乳量や肉質の低下、繁殖成績の低下、健康状態の悪化など副次的な被害との関連性を解明する鍵となることが期待されます。



本研究成果は2023年9月16日、微生物学等に関する学術誌Annals of Microbiologyに掲載されました。









◆研究のポイント(本研究で新たに分かったこと)

・牛の胃と腸内の細菌叢、血液中の栄養成分について、BLV感染による影響を調べました。

・BLV感染によって消化管が形成する共起ネットワークが変化していることを明らかにしました。

・BLVはリンパ腫発症以外に健康に深く関係する腸内細菌叢を変化させていることがわかり、その被害の全容解明に役立てられることが期待されます。





◆掲載論文

論文名:Exploratory study of volatile fatty acids and the rumen-and-gut microbiota of dairy cows in a single farm, with respect to subclinical infection with bovine leukemia virus

邦題名:牛伝染性リンパ腫ウイルスの不顕性感染に関する乳牛の揮発性脂肪酸とルーメンおよび腸内細菌叢の探索的研究

掲載誌:Annals of Microbiology

著 者:Takehito Suzuki, Hironobu Murakami, Jumpei Uchiyama, Reiichiro Sato, Iyo Takemura-Uchiyama, Masaya Ogata, Kazuyuki Sogawa, Hiroho Ishida, Apichart Atipairin, Osamu Matsushita & Makoto Nagai

DOI:10.1186/s13213-023-01737-4

URL:https://annalsmicrobiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13213-023-01737-4





◆詳しいプレスリリースについて

麻布大学、岡山大学、宮崎大学の研究グループが牛伝染性リンパ腫ウイルス感染による消化管細菌叢の変化を発見

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20231017-1.pdf





◆本件問い合わせ先

<広報部門の連絡先>

麻布大学 渉外課 担当:磯野・川満

〒252-5201 神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目17-71

https://www.azabu-u.ac.jp/



岡山大学 総務・企画部 広報課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

https://www.okayama-u.ac.jp/



宮崎大学 総務広報課 担当:崎向・後田

〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1

https://www.miyazaki-u.ac.jp/



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年10月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001683.000072793.html



岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-10:16)