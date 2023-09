[アマゾンジャパン合同会社]

Amazonは、Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」( http://www.amazon.co.jp/primeappreciation )を、10月14日(土) 0:00から10月15日(日) 23:59までの48時間にわたり開催します。「プライム感謝祭」は、Amazonプライム会員のお客様にむけた新たなセールイベントで、日本での開催は今回が初めてとなります。日本では、「ありがとうをセールにこめて。」をテーマとして、100万点以上の商品を特別価格でご提供するとともに、「プライム感謝祭」でのお買い物がよりお得になる各種キャンペーンも実施します。



Amazonプライムでは、「プライム感謝祭」や「プライムデー」などの会員限定セールの開催のみならず、迅速で便利な配送特典や、多様なエンターテインメント特典などのご提供を通じて、お客様の家計をサポートします。プライム会員のお客様は、「プライム感謝祭」のお買い物の際も、当日お急ぎ便やお急ぎ便、お届け日時指定便などの配送オプション※を追加料金なしでご利用いただけます(※一部、対象外の商品・地域があります)。はじめてAmazonプライムにご登録いただく場合は30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中も「プライム感謝祭」でのお買い物をお楽しみいただけます。Amazonプライム会員へのご登録は http://www.amazon.co.jp/prime からお手続き可能です。



【「プライム感謝祭」の注目ポイント】

◆「欲しいもの」から「必要なもの」まで、多種多彩な商品を特別価格でご提供

「プライム感謝祭」では、日頃からAmazonプライムをご利用くださっているお客様への感謝の気持ちを込めて、大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーなどの幅広いカテゴリーから100万点以上の商品を特別価格でご提供します。お客様の「欲しいもの」から「必要なもの」まで豊富に取り揃え、プライム会員のお客様の家計を応援します。おすすめ商品などの詳細は後日改めてご案内します。



◆セールページのパーソナライズで、「欲しいもの」との新たな出合いや「必要なもの」の買い逃し防止をサポート

今年の「プライムデー」に続き、今回の「プライム感謝祭」においても、お客様に合わせてセールページ( http://www.amazon.co.jp/primeappreciation )がパーソナライズ表示されます。これまでのご注文履歴などを基に、それぞれのお客様にぴったりのセール商品が表示され、ページ内のコンテンツの内容もカスタマイズして表示されます。例えば、食品を過去に購入・閲覧されたお客様には、食品カテゴリーにおけるセール商品がより見つけやすくなるよう表示されます。また、セール商品の表示だけでなく、さまざまな特典やサービスについても、それぞれのお客様のご利用状況に応じて表示されます。こうしたパーソナライゼーションを通じて、お客様のお買い物体験と家計節約のさらなる向上を図ります。



◆Amazonネットスーパーでもセールを開催

Amazonフレッシュ ( http://www.amazon.co.jp/fresh ) では特選セールに登場する食品・日用品が50%OFF、Amazon上のライフ ( http://www.amazon.co.jp/life )では 全品* 5%OFF、バロー ( http://www.amazon.co.jp/valor ) ではすべての商品*に利用できる20%OFFのクーポンを提供し、成城石井 ( http://www.amazon.co.jp/seijoishii )では対象の商品が10%OFFとなるセールを実施します。また、各ネットスーパーでは、プライム感謝祭に先立ち、事前セールやお得なクーポン配布も実施します(※事前セールの開催日程やクーポン内容はそれぞれ異なるため、詳細は各ネットスーパーのページをご覧ください)。日々の生活に欠かせない食料品や日用品をお得にお買い物できるセールやキャンペーンを通じて、プライム会員のお客様の暮らしと家計をサポートします。

<*アルコール類を除くすべての商品が対象。また、当メディアアラート内に記載の割引率が注文確定時に表示価格に対して適用されます。なお、表示価格はAmazonネットスーパーの各ストアが独自に設定した販売価格です。>



◆ポイントアップキャンペーンでAmazonポイントを最大10,000ポイント還元



「プライム感謝祭」でのお買い物をさらにお得にお楽しみいただけるよう、ポイントアップキャンペーンを実施します。エントリー期間中<9月25日(月)10:00~10月15日(日)23:59>にキャンペーンにエントリーいただき、「プライム感謝祭」開催期間中<10月14日(土) 0:00~10月15日(日) 23:59>に合計10,000円(税込)以上ご注文いただくと、Amazonポイント(期間限定ポイント)を最大12%、最大10,000ポイント還元します。今回のポイントアップキャンペーンにおけるAmazonポイント還元率は、プライム会員なら+2%、Amazonショッピングアプリでのお買い物で+0.5%、Amazon Mastercardでのお買い物で通常還元率に加えてさらに+1%(プライム会員の場合、最大3%)、大型家電商品のご購入で+6.5%となります。



◆AmazonギフトカードへのチャージでAmazonポイントを最大20,000ポイント付与

Amazonギフトカードをチャージしていただくことで、「プライム感謝祭」でのお買い物をさらにお得にお楽しみいただけます。キャンペーン期間中<9月25日(月)10:00~10月15日(日)23:59>にキャンペーンにエントリー( https://www.amazon.co.jp/charge )していただき、Amazonギフトカード チャージタイプを10,000円以上チャージしていただいたプライム会員のお客様に、Amazonポイントを0.5%分、最大20,000ポイント付与します。



Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円(税込)の年会費または、600円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムに対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフル再生で聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/prime から。



