ネットマーブルは、スマートフォン向け超爽快アクションRPG『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR(ザ・キング・オブ・ファイターズ オールスター)』(以下、KOF ALLSTAR)において、本日11月22日(火)に、新ファイターとなる「XV覇王丸」と「XVナコルル」を追加するアップデートを実施いたしました。







◆新EXファイター「XV覇王丸」&「XVナコルル」参戦!

新たに登場するバランス型ファイターの「XV覇王丸」は、[エクストリーム]ファイターのアクティブスキルダメージやフィニッシュスキルダメージを一定レベルまで増加させるリーダースキルに加え、[気絶・凍結]免疫や[感電・神聖]状態での被撃時にHP回復、被撃の度にHPの一部を保存しアクティブスキル的中時にHP回復できるスペシャルスキルを持っています。

同じくバランス型ファイターの「XVナコルル」は、[青属性]ファイターの攻撃力を一定レベルまで増加させるリーダースキルに加え、アクティブスキルを使用する度にフィニッシュスキルクールタイム減少や、物理ダメージを受けた敵に数秒間[標識]を付与するスペシャルスキルを持っています。





・『KOF ALLSTAR』 新EXファイター「XV覇王丸」&「XVナコルル」PV







◆新バトルカードを追加

新ファイターの参戦にあわせて、新しいバトルカードが登場いたします。「XV覇王丸」には使用時にダメージ量が増加するスペシャルカードを、「XVナコルル」には使用時にフィニッシュスキルクールタイムを初期化するスペシャルカードを追加しています。

この他、セットカードやオプションカードなどの新しいバトルカードも追加しています。





本アップデートの詳細は、『KOF ALLSTAR』公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・『KOF ALLSTAR』公式フォーラム:11月22日(火)アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/kofas/view/4/15604



◆新EXファイター参戦記念イベント開催!

「XV覇王丸」と「XVナコルル」の参戦を記念して、ゲームプレイに役立つ様々な報酬を獲得できるイベントを多数開催いたします。



●ラッシュイベント:嵐のサムライ

様々な難易度のラッシュステージをクリアすることで入手できる「嵐のサムライラッシュイベントコイン」を、イベントセットバトルカード「猛禽の本能」(第1型~第3型)などのアイテムと交換できます。また、各ステージの最終クリア時にはすごろくイベントで使用できる「ナコルルサイコロ」を獲得できます。







●チャレンジクエスト:過去からの挑戦者

新ファイター「XV覇王丸」と「XVナコルル」のいずれかを獲得した際にオープンするスペシャルクエストです。指定されたファイターを編成して30段階で構成された各ステージの突破に挑戦します。各ステージの初クリア時に「ナコルルサイコロ」や「チームサムライバッジ」などの報酬を獲得できます。





●クーラが用意したよ♪累計ログインボーナス

イベント期間中、毎日ゲームにログインすると、上級強化ハンマーのほか、製作イベント材料となる「チームサムライバッジ」や「覇王丸の記念品の欠片」など報酬を獲得できます。





●ナコルルと一緒に!すごろくイベント

各種イベントで入手した「ナコルルサイコロ」を投げて、出た目の数だけマス目を進ませることで、止まったマス目にあるルビーや強化ハンマーなどの報酬を獲得できます。





この他にも、製作イベントやEXイベント図鑑、ブラックフライデー記念イベントなど、様々なイベントを実施しております。各イベントの詳細は、『KOF ALLSTAR』公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・『KOF ALLSTAR』公式フォーラム:11月22日(火)イベント案内

https://forum.netmarble.com/kofas/view/9/15603



◆『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』とは◆

『KOF ALLSTAR』は、対戦格闘ゲームシリーズ『THE KING OF FIGHTERS』の派手なスキルアクションや爽快なコンボアクションを簡単操作で手軽に楽しめるモバイルアクションRPGです。歴代シリーズのキャラクターが登場するスマートフォンゲームタイトルで、『KOF '94』からKOFシリーズのナンバリングタイトル14作目となる『KOF XIV』までのファイター達が、原作の表現をそのままに、最高レベルのグラフィッククオリティで参戦いたします。ゲーム内のサウンドはもちろん、必殺技・超必殺技・コンボも原作を忠実に再現しています。また、『KOF ALLSTAR』オリジナルのファイターやストーリーも登場いたします。



『KOF ALLSTAR』は、世界175カ国以上のGoogle PlayおよびApp Storeでダウンロード可能です。日本語のほか、英語、台湾語、インドネシア語、タイ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語などの言語に対応しています。



■『KOF ALLSTAR』アプリダウンロードURL

【App Store】

https://itunes.apple.com/jp/app/id1137528731

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kof



■『KOF ALLSTAR』公式サイト

https://kofallstar.netmarble.net/ja

■『KOF ALLSTAR』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/kofas

■『KOF ALLSTAR』公式Twitter

https://twitter.com/KOF_ALLSTAR

■『KOF ALLSTAR』プロモーションムービー









◆『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』について◆

[ タイトル ] THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR

[ ジャンル ] 超爽快アクションRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Neo Inc.

[ 対応OS ] Android 5.1以降 / iOS 10.0以降

[ サービス開始日 ] 2018年7月26日

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、『セブンナイツ2』、『二ノ国:Cross Worlds』、『マーベル・フューチャーレボリューション』、『リネージュ2 レボリューション』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』、『ブレイドアンドソウル レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』などの革新的な作品で、モバイルゲーム体験の限界を押し広げているトップデベロッパー兼パブリッシャーです。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主であるネットマーブルは、その強力なフランチャイズと世界中のIPホルダーとのコラボレーションに基づいた様々なモバイルゲームで、世界中の観客を楽しませることに努めています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。TwitterはTwitter,Inc.の商標または登録商標です。記載されている会社名・製品またはサービス名称は、各社の商標または登録商標です。



