[大網株式会社]

薄型化とブレスパーツの一新で外観仕様を大幅に向上。あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、『ウルトラマンガイア ウルトラレプリカ アグレイター 25th Anniversary ver.(バンダイ)』を現在ご案内中です。







■注目ポイント

『ウルトラマンガイア』より、完全新規造形の「アグレイター 25th Anniversary ver.」が商品化。薄型化とブレスパーツの一新で外観仕様を大幅に向上。



音声・発光ギミックは、シーンに合わせた3つのモードを搭載。「フォトンクラッシャー」「アグルストリーム」など、アグルの各形態に応じた必殺技音などの劇中効果音も豊富に収録。



「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。





■ウルトラマンガイア ウルトラレプリカ アグレイター 25th Anniversary ver.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-159149



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



【製品情報】

ウルトラマンガイア ウルトラレプリカ アグレイター 25th Anniversary ver.







□参考価格:12,100円(税込)

□発売日:2024年1月予定

□ブランド:バンダイ

【サイズ】

・アグレイター本体:H約142mm×W約65mm×D約28mm

・ブレスパーツ:H約67mm×W約79mm×D約30mm

・専用台座:H約50mm×W約78mm×D約75mm

・ブレス延長パーツ:H約28mm×W約30mm×D約8mm

【素材】

・アグレイター本体:ABS・PC

・ブレスパーツ、専用台座、ブレス延長パーツ:ABS

【使用電池】LR44×3個(付) ※セットされている電池はテスト用です。



【セット内容一覧】

・アグレイター本体×1

・ブレスパーツ×1

・専用台座×1

・ブレス延長パーツ×1



『ウルトラマンガイア』より、完全新規造形の「アグレイター 25th Anniversary ver.」が商品化!

~薄型化とブレスパーツの一新で外観仕様を大幅に向上~



1998年に放送された『ウルトラマンガイア』の25周年を記念し、科学者藤宮博也(演:高野八誠)がウルトラマンアグルへの変身に使用するアイテム「アグレイター」を、「ウルトラレプリカ アグレイター 25th Anniversary ver.」として発売いたします。



2017年に発売した旧ウルトラレプリカ版から、すべてのパーツを完全新規造形。

アグレイター本体は内部構造の見直しにより大幅に薄型化、ウイングの展開角も劇中プロップに準拠し、外観を再現しました。

ブレスパーツも外観にこだわり仕様を一新。旧ウルトラレプリカ版の軟質ベルトから、素材と構造を変更し、質感が大幅に向上しました。



〈音声・発光ギミック〉

音声・発光ギミックは、シーンに合わせた3つのモードを搭載しました。

TVシリーズ26話までの変身シーンやガイアに光を渡すシーンを再現できるV1モード、41話以降のV2変身シーンを再現できるV2モードを搭載。



「フォトンクラッシャー」「アグルストリーム」など、アグルの各形態に応じた必殺技音などの劇中効果音も豊富に収録。

LEDの発光パターンも劇中演出に合わせて旧ウルトラレプリカ版からリニューアル。



TVシリーズ本編以降の客演作品やイベントなどでの音声を収録したボーナスモードも搭載し、『ウルトラヒーローズEXPO 2021 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ』登場のウルトラマンアグル スプリーム・ヴァージョンの他、『ウルトラヒーローズEXPO2023 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ』より、 ウルトラマンガイア スーパー・スプリーム・ヴァージョン登場時の音声を収録!!



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。





■ウルトラマンガイア ウルトラレプリカ アグレイター 25th Anniversary ver.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-159149



(C) 円谷プロ



【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-18:46)