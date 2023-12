[株式会社ポニーキャニオン]

『ジョン・ウィック:コンセクエンス』が2024年1月22日にデジタル配信開始/2月2日にBlu-ray・DVDレンタル開始/2月21日に4K UHD BD・Blu-ray・DVD発売





セルDVD表1

シリーズ最新作にして世界77カ国で初登場No.1を記録し、日本でもシリーズ最大の興行収入を記録、23年に公開されたR15+指定の洋画作品の中ではNo.1の大ヒット(文化通信調べ/23年12月22日時点)となった『ジョン・ウィック:コンセクエンス』が4K ULTRA HD Blu-ray・Blu-ray・DVD・デジタル配信となってリリースされることが決定しました。

デジタル配信は2024年1月22日、Blu-ray・DVDレンタルは2月2日からスタート。

特典映像をふんだんに盛り込んだセル4K UHD BD・Blu-ray・DVDは、2月21日に発売となります。







クアドリロジー・エディション Blu-ray展開図

4K UHD Blu-ray+Blu-ray展開図









コレクターズ・エディション【数量限定スチールブック仕様・日本オリジナルデザイン】展開図

セルBlu-ray展開図





『ジョン・ウィック』はキアヌ・リーブスが主演を務め、世界中で旋風を巻き起こしているノンストップ・キリング・アクションシリーズ。

最新作である本作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』ではシリーズ最強の布陣が初参戦します。

盲目の達人、ケインに”宇宙最強の男”ドニー・イェン、主人公の旧友シマヅに真田広之と、リアルアクションのレジェンドが集結し火花を散らします。さらにビル・スカルスガルド、リナ・サワヤマといった注目のキャストが初登場し、物語は過去最大の盛り上がりを見せていきます。

そしてスケールも大幅アップ。パリ・ベルリン・ニューヨーク、そして大阪と世界を舞台にシリーズ最大の死闘の幕が上がります。

監督を務めるのは、『マトリックス』でキアヌ・リーブスのスタントマンを務め、本シリーズを一貫して手掛け一躍大ヒットメーカーとなったチャド・スタエルスキです。セル4K UHD BD、Blu-ray、DVDの特典映像には、チャド監督の来日インタビューやメイキングの数々、各キャストインタビューなど充実のコンテンツを収録。

特典Blu-rayが付属する「クアドリロジー・エディション」「4K UHD BD+Blu-ray」「Blu-ray コレクターズ・エディション」の3商品には合計で149分もの特典映像が収録され、1枚組のBlu-ray、DVDには32分の特典映像が収録されます。また、「クアドリロジー・エディション」には、大判アートビジュアルポストカードセット、全てのアイテムにはキャラクターステッカーが封入されます。各販売店でのオリジナル特典もあるため詳細は公式サイトをチェックいただきたいです。この解禁にあわせて、本作の監督を務めたチャド・スタエルスキのコメント映像が公開され

「特典映像もどっさりと入れています。ジョン・ウィックの世界をより深く楽しんでください」

とメッセージを寄せています。さらにこの度、初収録となる日本語吹き替え版の声優情報も発表。

“最強殺し屋声優陣”からのコメントが到着しました。ーーーーーー

【吹き替え声優コメント】







■森川 智之/ジョン・ウィック(キアヌ・リーブス)



ジョナサンの行き着く先は一体何処なのか?

彼は安らぎを手に入れることが出来るのか?

すべてのピースが揃ったとき、カウントダウンがはじまった!と思いきや、

このカウントダウンがとんでもない!

超ハードで私の許容量をはるかに越えるスゴいものでした!

キアヌ!あなたはスゴイ恐れ入りました!

「モリカワさん、メイワクヲカケテスマナイ」

「いやいや大丈夫!!」

このままでは太刀打ちできないので、

私も容量を大幅に増やして吹き替えに挑みましたよ!

おかげで最高の声優陣で贈るパーフェクトな日本語吹替版になったと思います!







森川 智之









■大塚 芳忠/ケイン(ドニー・イェン)



美しい映画。

ジョンとケインの友情の描き方が実に美しい。

ラストシーンでは自分でセリフを喋りながら泣いてしまいました。

ドニー・イェンさんは美しいですね。

理知的で品がありスマートで静か。

アクションにインテリジェンスを感じさせる人は

彼をおいて他にいないと実感させられました。

ラストシーン、映像の美しさは見ものです。







大塚 芳忠









■増田 俊樹/グラモン侯爵(ビル・スカルスガルド)



ヴァンサン・ビセ・ド・グラモン侯爵役の日本語吹き替えを担当させていただきます、増田俊樹です。

長く続いている「ジョン・ウィック」シリーズは、僕の家族も観ていた作品ですので、出演のお話を頂きとても嬉しかったです。

名だたる出演俳優の方々、吹き替えを担当された声優の方々が繋いでこられた作品ですので、大変緊張しております。

自分としてもずっと挑戦したかった歪な立ち回りを魅せるグラモン侯爵の、狡猾、利己的、しかし世俗的な部分に注目していただけると嬉しいです。









増田 俊樹







■玄田 哲章/バワリー・キング(ローレンス・フィッシュバーン)



いつもながらの過激な闘いが満載で息つくヒマもありません。

ラストの決闘の場面など、これぞジョン・ウィックという展開で興奮まちがいなしです。

このシリーズ特有の「すさまじき殺りくの綾」に参加できて嬉しく思っています。







玄田 哲章









■内田 夕夜/シマヅ(真田広之)



見どころは、「名刀・真田広之」の抜群の切れ味と、日本の大阪コンチネンタルでの美しく妖しい戦闘シーンです。

真田広之さんの吹き替えを何作品か担当させていただいていますが、今回は特に迫力を感じます。

俳優として、武術家として、世界を相手に戦っている方の迫力が、アクションシーンはもちろん、静かな会話の中にも、

青い炎のようにメラメラと感じます。







内田 夕夜









■八代 拓/トラッカー(シャミア・アンダーソン)



この度“追跡者”の吹き替えを担当させて頂きました、八代拓です。

今作の吹き替えに出演できたこと、心から嬉しかったです。

大ボリュームなストーリーとアクション!

どんどん変わっていく戦いの舞台も本当に美しく、エンタメの力をこれでもか

という程味わえる作品だなと感じました。人間ドラマとしても味わい深く、

見どころを挙げたらキリがないです!是非楽しんでご覧ください!







八代 拓









■堀内 賢雄/シャロン(ランス・レディック)



気分爽快、今回も凄まじいアクションに惚れ惚れします。 敵はさらに凄みを増して、ジョン・ウィックはピンチの連続。 ハラハラドキドキを楽しんでください。







堀内 賢雄









■内田 真礼/アキラ(リナ・サワヤマ)



ジョン・ウィックの見どころはやはりバトルシーンですね。

今回もシーンごとに一人一人のアクションがしっかりと詰め込まれています。

特に日本のコンチネンタルホテルで、やられた人が太鼓に当たって音が響く所

とか、日本独特のシーンがとても印象的で面白かったです。

吹替版は、同じ日本のシーンでもオリジナルの日本のシーンとは違う、

吹替版キャストならではの意味のこもった掛け合いになり、

とても良かったです。







内田 真礼









■亀山 雄慈/キーラ(スコット・アドキンス)



更に進化した超絶アクションは勿論の事、登場する裏社会の人間達それぞれの業

や因縁、そして副題にもなっている「報い」が強烈に散りばめられているので目が離せ

る所が本当にありません!もう「全部見どころ」ですね!

僕が演らせて頂いたキーラは、ジョン達を相手にとあるカードゲームを持ち掛け

るのですが、とにかく太々しい…!スコット・アドキンスさんの怪演も相まって薄気味

悪さが倍増しているので、その空気感が伝われば幸いです。







亀山 雄慈









■安原 義人/ウィンストン(イアン・マクシェーン)



ウィンストン役をはずかし乍ら、やらせていただいております、

俳優・安原です。

見どころは何といってもウィンストン役のイアン・マクシェーンです。

彼は知る人ぞ知る、アイルランドの大名優です。

それどころかロンドン演劇界ではミュージカル(『イーストウィックの魔女たち』主演)もこなす怪物俳優です。

彼のユーモアあふれる演技、深みのある、セリフの裏側までもかいま見せる名演技。要注目です。







安原 義人









■田所陽向/チディ(マルコ・サロール)



今回のジョン・ウィックも戦って戦って戦いまくってます。

ジョン役のキアヌ・リーブスさんの年齢から想像つかない程

激しいアクションシーンは圧巻でした。

旧友ケインとのやり取りは個々とが苦しくなる時もあり、

胸が熱くなるシーンもあって最後までどうなってしまうのかと

ハラハラしていました。

二人の行く末を見届けて頂きたいです。







田所陽向









■石田圭祐/告知人(クランシー・ブラウン)



とにかくアクションシーンがすごい。うちでリハーサルする時パソコンの小さな画面で見ても、何度も「ワォー」と叫びました。たたみかけるように、これでもかと続くアクションに酔いしれて、そして独特の世界観に酔いしれて、長尺もあっという間。それと美術の美しさもほんとに素晴らしいです。

是非是非楽しんでくださいませ。







石田圭祐





ーーーーーー多くの見どころが詰まったすべての映画ファン必見の本作、日本語吹き替え版や特典映像など何度も繰り返しお楽しみください。【各種URL】■チャド・スタエルスキ監督 コメント映像

https://youtu.be/A1vuRtm51HU



■商品ページURL:

https://movie-product.ponycanyon.co.jp/item149/





【クレジット】

素材使用時は以下クレジットを必ずご表記ください。



発売・販売元:ポニーキャニオン

(R), TM & (C) 2024 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.





【商品情報】

■ジョン・ウィック:コンセクエンス クアドリロジー・エディション Blu-ray 【数量限定・8枚組】

[品番]PCXP-60123

[価格]20,900円(税込)〈本編DISC-1 Blu-ray〉

DISC層:2層

画角:1080p High Definition 16:9(シネマスコープ)

字幕:1.日本語 2.日本語(吹替用)

音声:1.英語/Dolby Atmos 2.日本語吹替/ドルビーTrue HD/7.1ch/48kHz・24bit

映像コーデック:MPEG-4 AVC〈特典DISC Blu-ray〉

DISC層:1層

画角:1080p High Definition 16:9

字幕:1.日本語

音声:1.英語/ドルビーTrue HD/2.0ch/48kHz・24bit

映像コーデック:MPEG-4 AVC[仕様]

■特製デジパック&アウターケース[封入特典]

■大判アートビジュアルポストカードセット

■キャラクターステッカー[収録分数]

〈各本編ディスク内〉

『ジョン・ウィック』:本編101分+特典59分

『ジョン・ウィック:チャプター2』:本編122分+特典19分

『ジョン・ウィック : パラベラム』:本編131分+特典30分

『ジョン・ウィック:コンセクエンス』:本編169分+特典32分〈各特典ディスク〉

『ジョン・ウィック』特典DISC:特典映像55分

『ジョン・ウィック:チャプター2』特典DISC:特典映像113分

『ジョン・ウィック : パラベラム』特典DISC:特典映像111分

『ジョン・ウィック:コンセクエンス』特典DISC:特典映像117分[コピーライト表記]

『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

(R), TM & (C) 2024 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.『ジョン・ウィック』

(C)2015 Poquito Productions, LLC. All Rights Reserved. Artwork and supplementary materials (TM) & (C) 2023 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.『ジョン・ウィック:チャプター2』

(C)2017, Artwork and supplementary materials (TM) & (C) 2023 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.『ジョン・ウィック : パラベラム』

(C) 2019, Artwork and supplementary materials (TM) & (C) 2023 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.■ジョン・ウィック:コンセクエンス 4K ULTRA HD+Blu-ray

[品番]PCZP-67002

[価格]9,460円(税込)[仕様]

■本編4KUHDBD1枚+本編Blu-ray1枚+特典Blu-ray1枚

■アウターケース[初回限定封入特典]

■キャラクターステッカー[特典映像]

〈本編4K ULTRA HD Blu-ray〉〈本編Blu-ray〉

■予告編集

■TVスポット集

■30秒キャラ篇

■2分で分かるJW

■メイキング

■キアヌ60秒振り返り

■“愛犬の日”特別映像

■チャドとキアヌ シリーズへの情熱

■殺し屋のように鍛える

■殺しの舞台

計32分〈特典Blu-ray〉

■殺し屋の心理

■盲目の殺し屋ケイン

■個性豊かな衣装

■「ジョン・ウィック:コンセクエンス」の魅力

■前代未聞のショット

■殺し屋のカーアクション

■闇夜の撮影テクニック

■名作映画へのオマージュ

■チャド・スタエルスキ監督来日インタビュー

■撮影風景1

■撮影風景2

■インタビュー集

・チャド・スタエルスキ

・キアヌ・リーブス

・ドニー・イェン

・真田広之

・ビル・スカルスガルド

・リナ・サワヤマ

・ローレンス・フィッシュバーン

計117分[ディスク内容]

〈本編DISC-1 4K ULTRA HD Blu-ray〉

DISC層:3層

画角:3840×2140 16:9(シネマスコープ)

字幕:1.日本語 2.日本語(吹替用)

音声:1.英語/Dolby Atmos 2.日本語吹替/ドルビーTrue HD/7.1ch/48kHz・24bit

映像コーデック:H.265 HEVC〈本編DISC-2 Blu-ray〉

DISC層:2層

画角:1080p High Definition 16:9(シネマスコープ)

字幕:1.日本語 2.日本語(吹替用)

音声:1.英語/Dolby Atmos 2.日本語吹替/ドルビーTrue HD/7.1ch/48kHz・24bit

映像コーデック:MPEG-4 AVC〈特典DISC Blu-ray〉

DISC層:1層

画角:1080p High Definition 16:9

字幕:1.日本語

音声:1.英語/ドルビーTrue HD/2.0ch/48kHz・24bit

映像コーデック:MPEG-4 AVC■ジョン・ウィック:コンセクエンス Blu-ray コレクターズ・エディション【数量限定スチールブック仕様・日本オリジナルデザイン】

[品番]PCXP-51028

[価格]9,020円(税込)[仕様]

■本編Blu-ray1枚+特典Blu-ray1枚

■スチールブック仕様・日本オリジナルデザイン[封入特典]

■キャラクターステッカー[特典映像]

〈本編Blu-ray〉

■予告編集

■TVスポット集

■30秒キャラ篇

■2分で分かるJW

■メイキング

■キアヌ60秒振り返り

■“愛犬の日”特別映像

■チャドとキアヌ シリーズへの情熱

■殺し屋のように鍛える

■殺しの舞台

計32分〈特典Blu-ray〉

■殺し屋の心理

■盲目の殺し屋ケイン

■個性豊かな衣装

■「ジョン・ウィック:コンセクエンス」の魅力

■前代未聞のショット

■殺し屋のカーアクション

■闇夜の撮影テクニック

■名作映画へのオマージュ

■チャド・スタエルスキ監督来日インタビュー

■撮影風景1

■撮影風景2

■インタビュー集

・チャド・スタエルスキ

・キアヌ・リーブス

・ドニー・イェン

・真田広之

・ビル・スカルスガルド

・リナ・サワヤマ

・ローレンス・フィッシュバーン

計117分[ディスク内容]

〈本編DISC Blu-ray〉

DISC層:2層

画角:1080p High Definition 16:9(シネマスコープ)

字幕:1.日本語 2.日本語(吹替用)

音声:1.英語/Dolby Atmos 2.日本語吹替/ドルビーTrue HD/7.1ch/48kHz・24bit

映像コーデック:MPEG-4 AVC〈特典DISC Blu-ray〉

DISC層:1層

画角:1080p High Definition 16:9

字幕:1.日本語

音声:1.英語/ドルビーTrue HD/2.0ch/48kHz・24bit

映像コーデック:MPEG-4 AVC■ジョン・ウィック:コンセクエンス Blu-ray

[品番]PCXP-51029

[価格]5,830円(税込)[初回限定封入特典]

■キャラクターステッカー[特典映像]

コレクターズ・エディション本編Blu-rayと同内容[ディスク内容]

コレクターズ・エディション本編Blu-rayと同内容■ジョン・ウィック:コンセクエンス DVD

[品番]PCBP-54617

[価格]4,620円(税込)[初回限定封入特典]

■キャラクターステッカー[ディスク内容]

〈本編DISC DVD〉

DISC層:2層

画角:16:9 LB シネマスコープ

字幕:1.日本語 2.日本語(吹替用)

音声:1.英語/ドルビーデジタル/5.1chサラウンド/384kbps/48kHz・16bit 2.日本語吹替/ドルビーデジタル/5.1chサラウンド/384kbps/48kHz・16bit

映像コーデック:MPEG-2[特典映像]

Blu-rayと同内容





※仕様、内容等は予告なく変更となる場合がございます。【STORY】

裏社会の掟を破り、粛清の包囲網から生還した伝説の殺し屋、ジョン・ウィック。地下に身を潜め、全てを牛耳る組織:主席連合から自由になるために立ち上がった。 組織内での権力を得た若き高官グラモンは、聖域としてジョンを守ってきたニューヨークのコンチネンタルホテルを爆破、ジョンの旧友でもあった盲目の達人ケインを強引に引き入れ、ジョン・ウィック狩りに乗り出す。そんな中、日本の友人、シマヅの協力を求めてジョンが大阪のコンチネンタルホテルに現れる・・・。果たしてジョンは、かつて忠誠を誓った世界との決着をつけて、真の自由を手にすることができるのか!?【CAST】※()内は吹替声優

ジョン・ウィック:キアヌ・リーブス(森川 智之)

ケイン:ドニー・イェン(大塚 芳忠)

グラモン侯爵:ビル・スカルスガルド(増田 俊樹)

バワリー・キング:ローレンス・フィッシュバーン(玄田 哲章)

シマヅ:真田広之(内田 夕夜)

トラッカー:シャミア・アンダーソン(八代 拓)

シャロン:ランス・レディック(堀内 賢雄)

アキラ:リナ・サワヤマ(内田 真礼)

キーラ:スコット・アドキンス(亀山 雄慈)

ウィンストン:イアン・マクシェーン(安原 義人)【STAFF】

監督:チャド・スタエルスキ

脚本:シェイ・ハッテン、マイケル・フィンチ

キャラクター原案:デレク・コルスタッド

製作:ベイジル・イバニク、エリカ・リー 、チャド・スタエルスキ

製作総指揮:キアヌ・リーブス、 ルイーズ・ロズナー、デビッド・リーチ、マイケル・パセオーネク

撮影:ダン・ローストセン

編集:ネイサン・オーロフ

音楽:タイラー・ベイツ、ジョエル・J・リチャード

音楽監修:ジェン・マローン

エンディング曲:リナ・サワヤマ



