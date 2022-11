[株式会社マッシュホールディングス]

オープンを記念したキャンペーンやノベルティをご用意の他、人気ブランド[Bibiy.]のPOP UPを開催!さらに、11月12日(土)は[Bibiy.]ディレクターの小松友結子氏、来店イベントも



株式会社ウサギオンライン(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:須藤 誠)が運営するオンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」は2022年11月8日(火)に、大阪府堺市美原区にオープンする商業施設『三井ショッピングパーク ららぽーと堺』にリアルショップ「USAGI ONLINE STORE ららぽーと堺店」をオープンいたします。オープンを記念し、オープン初日の11月8日(火)~11月13日(日)までの6日間限定で、 MA CARD FOR GO GREEN ポイントアップキャンペーンを開催します。また、ノベルティやUSAGI ONLINE限定商品もご用意いたします。 ※数量限定の為、 無くなり次第終了となります。 予めご了承ください。 さらに、11月8日(火)~11月20日(日)の期間限定で、人気ブランド[Bibiy.(ビビィ)]のPOP UPを開催するとともに、11月12日(土) 13時~16時の3時間限定で、[Bibiy.(ビビィ)]のディレクター 小松友結子(こまつゆゆこ)氏の来店接客イベントも開催いたします。











オープン初日から6日間限定で、MA CARD FOR GO GREEN ポイントアップキャンペーンを開催!



MA CARD FOR GO GREEN ポイントアップキャンペーンを開催いたします。

期間中は会員ランクに関わらず一律でポイント還元率10%。

対象期間:11月8日(火)~ 11月13日(日)



オリジナルのノベルティプレゼント!



¥17,000(税込)以上お買い上げで 、 emmi サーモマグをプレゼントいたします。※なくなり次第終了。保温・保冷機能はもちろんのこと、コンパクトなサイズ感で持ち運びに最適です。











USAGI ONLINE STORE限定アイテムをご用意!



USAGI ONLINE 人気ブランドの[FRAY I.D]より、オープンを記念しUSAGI ONLINE限定アイテムをご用意いたします。

◆アイテム詳細

[FRAY I.D]クラシックプリントボウタイOP 25,960yen (税込) IVR/BLK 0/1サイズ













期間限定で、人気ブランド[Bibiy.]のPOP UPを開催!



USAGI ONLINE STOREららぽーと堺店内にて、11月8日(火)~11月20日(日)の期間限定で、人気ブランド[Bibiy.]のPOP UPを開催。また、商品をオンラインでチェックした上で来店いただき、スムーズにお買い物を楽しんでいただくため、11月8日(火)12時より、USAGI ONLINEサイト内にて、[Bibiy.]新作アイテムをまとめた特集ページを公開いたします。さらに、11月12日(土)には[Bibiy.]ディレクター小松友結子氏の来店接客イベントを開催。当イベント開催を記念して、11月12日(土)限定で、[Bibiy.]の商品をご購入のお客様に、 [Bibiy.]×USAGI ONLINE オリジナルトートBAGをプレゼントいたします。

◆[Bibiy.]TOPページ https://usagi-online.com/brand/bibiy/?

◆POP UP開催期間

11月8日(火)~11月20日(日)

◆[Bibiy.]ディレクター 小松友結子氏、来店日時

2022年11月12日(土) 13:00~16:00



小松友結子|Yuyuko Komatsu

1997年大阪府出身。兵庫県・西宮市の武庫川女子大学在学中の2019年にEC専業のアパレルブランド[Bibiy.(ビビィ)]をスタートした。服作りは独学。ブランドの公式インスタグラムのフォロワー数は8.9万、ディレクター個人のアカウントのフォロワー数は約11.6万(2022年10月現在)。公私ともにZ世代の女子を中心に注目を集めている。【インスタグラム】https://www.instagram.com/yuyukmt/

◆ノベルティ詳細

¥17,000(税込)以上お買い上げかつ、 [Bibiy.]の商品を1点以上お買い上げのお客様に限り、[Bibiy.]×USAGI ONLINE オリジナルトートBAGをプレゼント。

※なくなり次第終了となります。



※画像はイメージです。実際とは若干異なる場合があります。

<注意事項>

※イベント状況によりお並びいただく場合がございます。予めご了承下さいませ。

※入店時にはマスクの着用をお願いいたします。

※店頭に除菌液をご用意しております。入店の際は手指の消毒にご協力をお願いいたします。

※店舗では、お客様とスタッフの安全を第一に営業させていただきます。

何卒ご理解ご協力のほど、お願いいたします。



◆[Bibiy.(ビビィ.)]について





"フェミニンで華のある強い女性"のための服。大人の女性らしさと強さをベースに、甘すぎないフェミニンなアイテムを提案している。ブランドが大切にしているメッセージは、「Girls just want to have fun(私たちは、ただ楽しみたいだけ)」。服を選ぶことや着飾ることも遊びのひとつと捉えて、「既存のスタイルに縛られず、自由にコーディネートを楽しめる洋服と出合ってほしい」という願いをこの言葉に込めた。





USAGI ONLINE STORE ららぽーと堺店



オープン日:2022年11月8日(火)

所在地:〒587-8577 大阪府堺市美原区黒山22番1 ららぽーと堺 2階

営業時間:10:00~21:00

TEL 072-289-6990 (営業日より開通)

<取り扱いブランド>

SNIDEL(スナイデル)/ SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)/ FRAY I.D(フレイ アイディー)/ LILY BROWN(リリー ブラウン)/ CELFORD(セルフォード) / Mila Owen (ミラ オーウェン) / emmi (エミ) / UNDERSON UNDERSON (アンダーソン アンダーソン) / LITTE UNION TOKYO (リトル ユニオン トウキョウ)etc...



USAGI ONLINE(ウサギオンライン)について



USAGI ONLINEは株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”です。SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドや、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしています。また、話題のナチュラル&オーガニックコスメから、ソムリエが厳選したワインやスイーツ、更には音楽やアートにフィーチャーした「neroマガジン」、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広くご提案します。



サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」で使用するショッパーには、古紙配合率40%のサステナブルな紙材やボタニカルインキを採用することでCO2排出の低減を目指すなど、環境に配慮した取り組みも実施しています。 ファッションやカルチャーを発信するUSAGI ONLINEがサステナブルアクションも発信することで、地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げてまいります。



【USAGI ONLINE 】https://usagi-online.com/

【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/usagionline/

【公式LINE】http://line.me/ti/p/%40usagionline

【STORE INFO】https://usagi-online.com/storeinfo/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/04-06:40)