[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

■2022年11月~2023年1月末まで販売予定 ■大丸梅田店8階紳士雑貨売場イベントスペース



紳士雑貨バイヤーがまちがいなく他店に負けてない!と自信を持っておすすめ!

関西では大丸梅田店だけに登場!優しく肌触りとぬくもりは、上質な”カシミヤ”ならでは。







カシミヤならではの上質なぬくもりのニット。内モンゴル産ホワイトカシミヤの原毛をさらに厳選し、人間の毛髪より細い原毛を使用することで、暖かさはもちろんふんわりとした風合いを楽しめます。













ニットベスト14,300円、クルーネックセーター19,800円、カーディガン23,100円、フードウォーマー10,780円など(すべて税込価格)





お客様から大変好評な理由は?



❒品質の良さ×買いやすい価格×色、デザインが選べる!(デザイン10~13種類×4~12カラー)



❒内モンゴルの同じ牧場主から40年にわたり原毛を仕入れており、高品質かつリーズナブル。数々の有名ブランドやセレクトショップの商品を手掛けてきたメーカーのハウスブランドだから実現しました!



❒レディスも展開して大好評!紳士雑貨の売場ですが、売上の3割がレディスニット。ご夫婦、代理購買も多い売場で決定権は女性が多いことも。





デザインや色が楽しく選べる・使える!上質×リーズナブルなカシミヤニットがいっぱい!







↑●カシミヤ100%「フードウォーマー」税込10,780円(全12色)

本商品を開発した経緯は、カシミヤセーターやマフラーを購入して頂いたお客様から「肌触りがとても良いので、同じ素材のフードが欲しい」「耳を隠せる本格的な防寒具が欲しい」と多数ご要望を頂いたことがきっかけです。上質なカシミヤ原毛を100%使用した「フードウォーマー」。「ネックウォーマー」としても着用することもでき、実用性の高い商品です。カシミヤ×ウォーマーは、都心の寒い朝から山奥の極寒で、その性能を発揮してくれます。



↑●「ボレロストール」税込16,500円(全5色)

腕を通す穴が開いていて、ボレロ風に着用できると女性に好評です。そのまま巻いてマフラー・ストールとしても使用できる2WAY使用となっています。



レトロ感あり!粋なメッセージのロゴ入も新登場!あったか~い笑顔になるギフトにおすすめ!







12月1日より新登場!メッセージ入りのニットをギフトにいかが?

バイヤーがメーカーと商談中、社長が着用されていて気になったのがこのニット。

「心があたたまるいいニットだなあ」と思い、バイヤーがぜひ販売したいと交渉!”歳を重ねることも悪くない!”といった、メッセージ入りで、心を込めて、くすっと笑える?ギフトはいかがでしょうか。

●クルーネックセーター 税込33,000円(全4色)

~メッセージ~

「As with wine,life gets better with age.」

ワインのように、人生は、歳月とともに熟成し良くなる。



★メッセージは、インターシャ織り!

インターシャ織りとは:色が切り替わるところでつなぎあわせるようにして編む方法です。わたり糸がなく、糸のロスを最小限抑えることで薄く、編み目も綺麗。色が変わる度に糸をつなぎ合わせるので、時間がかかり、複雑な柄になるほど時間がかかります。







【多彩!カシミヤニット特集の展開デザイン】

★デザインは、10種類以上展開/カラーは、4~12色(デザインによる)

●クルーネックセーター

●Vネックセーター

●ハイネックセーター

●タートルネックセーター

●Vベスト

●前開きベスト

●カーディガン

●ボレロストール

●フードウォーマー

●柄セーター

●ロングカーディガン

●ストール など





バイヤーが惚れ込んだ、このカシミヤのこだわりとは!?







・<素材>へのこだわり

◎内モンゴル産のホワイトカシミヤを100%使用

カシミヤの中でも特に高品質とされる「内モンゴル産ホワイトカシミヤ」の原毛をさらに厳選。

◎数十年にわたり(約40年間)内モンゴルの同じ牧場主から原毛を仕入れる事によって安定した品質の原毛を仕入れる事ができます。

◎人間の髪の毛(40~50μm)よりはるかに細い原毛を使用。(1mm=1000μm(マイクロメートル))

細くて長いカシミヤ繊維で編まれたニットは緻密で体温を逃さない為、温かいのはもちろん、カシミヤ本来のふんわりソフトな風合いを楽しむことができます。



・<肌触り>へのこだわり 最高級の素材を活かす!

極限の手触感へのこだわり~天竺編み(てんじくあみ)製法~

ダブルニットでは製造手法にもこだわっている。ベーシックセーターは、プロの職人が、内モンゴル産の細くて長いカシミヤ原毛から紡がれた糸を天竺編み(てんじくあみ)製法で作ることで、極限の手触り感を追求しています。



・<染め>へのこだわり

染色はトップ・ダイ(トップ染め)という方法を採用。

トップ・ダイは原毛のわたの段階で染色をするので、複数の色を組み合わせた糸を紡ぐことが可能になり、色に深みを出したり、優しく温かい気持ちになる色合いに仕上げられます。



・<価格>へのこだわり この品質で、この価格の秘密!

最近の燃料費の上昇や原材料の上昇に円安などコストの上昇に繋がる要因が多くありますが、工場の閑散期に生産をする事によって、生産コストを出来るだけ抑える事により、お手頃な価格で安定した品質の商品を提供させて頂いております。





★寒波到来!上質な光沢とぬくもりは、心も温まります。ぜひ、大丸梅田店の8階中央カシミヤ特集売場で体感してください!









企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-17:46)