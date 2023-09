[大網株式会社]

「コンボイ」や「バンブル」など全4種。一緒におでかけしたり、たくさん集めて遊ぼう!



フィギュア&ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社(本社・東京都文京区)は、変形ロボットキャラクター『トランスフォーマー』(発売元:タカラトミー)のぬいぐるみ「もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ」を、2024年1月予定で発売いたします。







■注目ポイント

『トランスフォーマー』シリーズより、もちふわなかわいいデフォルメ姿になったトランスフォーマーたちのぬいぐるみが登場です。



「コンボイ」「コンボイ シャッタードグラスver.」「バンブル」「クリフ」の全4種。





【動画でも製品をご紹介中】



https://youtu.be/0FN7pw4m3Sg



■もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ コンボイ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04386826

■もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ コンボイ シャッタードグラスver.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04386827

■もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ バンブル

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04386828

■もちぼっつ トランスフォーマー ぬいぐるみ クリフ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04386829



【製品情報】







■もちぼっつ トランスフォーマー

□メーカー希望小売価格:各3,850円(税込)

□素材:ポリエステル

□サイズ:H150mm×W120mm×D80mm

□発売日:2024年1月予定

□発売元・販売元:あみあみ



(C)2023Hasbro. ALL Rights Reserved. (C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。



『トランスフォーマー』とは





『トランスフォーマー』は、株式会社タカラトミーが作り出した“日本の玩具発”コンテンツで、「Robots in disguise」=『ロボットが身の回りに ある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる』という唯一無二のコンセプトや、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台に戦う壮大なストーリーと共に展開しています。1984年にアメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985年に日本でも玩具販売とアニメがスタート。2007年からはスティーヴン・スピルバーグとマイケル・ベイによりハリウッドで実写映画化され世界中で大ヒットし、2023年8月4日(金)からシリーズ第7弾『トランスフォーマー/ビースト覚醒』が公開中です。

現在では世界130以上の国と地域で7億個以上の販売実績(2022年7月時点)を持つ、世界中で大人気のキャラクターとなっています。

『トランスフォーマー』玩具公式HP:https://tf.takaratomy.co.jp/



【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス:JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-19:46)