ネットマーブルは、スマートフォン向けシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』(略称:グラクロ)において、本日11月17日(木)に、間近に迫ったサービス開始3.5周年を記念して前夜祭イベントを開始したことをお知らせいたします。









◆3.5周年記念イベント前夜祭開催!最大110連ガチャ無料で、SSRキャラも確定で獲得可能!

3.5周年前夜祭ジャンピングスペシャルステップアップガチャを開催いたします。

期間中にログインすると、最大110連ガチャを無料で引くことができ、排出されるSSRキャラクターは全てURレベル90で獲得できます。また、特定のステップでSSRキャラクターを確定で入手可能です。

1ステップ目到達で【選ばれし王】エクスカリバー アーサー、2ステップ目到達で【新しい酒場】団長 ホーク、4ステップ目到達で【記憶の破片】ダナフォールの騎士 リズ、6ステップ目到達で「創造」格闘家 ディアンヌ、8ステップ目到達で、【ラグナロク】ロストヴェイン メリオダスを獲得できます。さらに10ステップ目到達でラインナップの16キャラクターから1体を選択して獲得することができます。



・3.5周年前夜祭ジャンピングスペシャルステップアップガチャ SSRラインナップ

【明日はチャンピオン】団長メリオダス

〈蒼天の六連星〉団長 デンゼル

【信念の塊】聖騎士長 ザラトラス

【灰色の欲望】魔神 ヘンドリクセン

【聖戦の騎士】聖騎士 ハウザー

【残飯処理騎士団】団長 ホーク

【グラムの主】王太子 シグルド

【正義の戦士】流れ者 ドーナル

〈四大天使〉「竜巻」のサリエル

〈四大天使〉「大海」のタルミエル

〈四大天使〉「閃光」のリュドシエル

〈十戒〉「純潔」のデリエリ

〈十戒〉「慈愛」のエスタロッサ

〈十戒〉「敬神」のゼルドレス

【魔導兵器MK-ll】執念のバレンティ

【破滅の到来】欲望のリリア



・イベント期間

11月17日(木)メンテナンス後 ~ 12月22日(木)メンテナンス前まで









この他にも、様々なイベントを開催しております。

詳細は公式サイトのお知らせまたは公式Twitterをご確認ください。



・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式サイトお知らせ:11/17(木)メンテナンス内容のご案内

https://7taizai.netmarble.jp/notice/view/12978

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式Twitter

https://twitter.com/7taizai_GrandX



◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』とは◆

『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』は、鈴木央氏原作のコミックを映像化した大人気TVアニメ『七つの大罪』の世界をスマートフォンで体験できるシネマティックアドベンチャーRPGです。ゲームタイトルに使用している「グランドクロス(交戦)」とは、〈七つの大罪〉と闇の勢力間の巨大な戦いの前兆を暗示しており、TVアニメ『七つの大罪』の世界観を徹底的に再現した作品となっております。



◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』について◆

[ タイトル ] 七つの大罪 ~光と闇の交戦~

[ ジャンル ] シネマティックアドベンチャーRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble F&C Inc.

[ 対応OS ]iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2019年6月4日



◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』アプリダウンロード

【App Store】

https://itunes.apple.com/jp/app/id1268959718

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanatsunotaizai



・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式サイト

https://7taizai.netmarble.jp

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式Twitter

https://twitter.com/7taizai_GrandX

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 プロモーションムービー









◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、『セブンナイツ2』、『二ノ国:Cross Worlds』、『マーベル・フューチャーレボリューション』、『リネージュ2 レボリューション』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』、『ブレイドアンドソウル レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』などの革新的な作品で、モバイルゲーム体験の限界を押し広げているトップデベロッパー兼パブリッシャーです。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主であるネットマーブルは、その強力なフランチャイズと世界中のIPホルダーとのコラボレーションに基づいた様々なモバイルゲームで、世界中の観客を楽しませることに努めています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(c) 鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(c) 鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(c) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.



もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(c)NS,K/TSDSRP,M (c)NS,K/TSDSDJP,TX

(c)Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.



※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。TwitterはTwitter,Inc.の商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



◆TVアニメ「七つの大罪 憤怒の審判」について◆

かつて王国転覆をはかったとされる伝説の逆賊・〈七つの大罪〉。今もなお執拗に、そのお尋ね者を追うは、王国の要・一騎当千の聖騎士たち。しかし、切なる想いを胸に秘め、〈七つの大罪〉を捜す一人の少女が現れた時、世界の様相を一変させるとびきりの冒険! 痛快無比のヒロイック・ファンタジー。TVアニメシリーズは各配信サイトにて配信中!



■「七つの大罪 憤怒の審判」アニメ公式サイトURL

https://www.7-taizai.net/

(c) 鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

