[ネットマーブル]

iOS、Android、PC向けにアプリ配信を開始



ネットマーブルは、スマートフォンやPC向けに開発したリアルタイム対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS ARENA(ザ・キング・オブ・ファイターズ アリーナ)』(以下、KOF ARENA)を、本日(11月14日)に正式リリースし、App Store やGoogle Play、公式サイトにて、モバイルアプリ及びPC版の配信を開始したことをお知らせいたします。

また、本日の正式リリースまで実施していました事前登録者数が、全世界で200万人を突破したことも併せてお知らせいたします。







『KOF ARENA』は、株式会社SNKの「THE KING OF FIGHTERS(ザ・キング・オブ・ファイターズ)」(以下、KOF)シリーズをベースにした、ネットマーブルの新作リアルタイムオンラインPvPアクションゲーム。アーケードスタイルのシンプルな操作で、テンポの良い格闘対戦アクションを楽しめる作品です。正式リリースと同時に「KOF」シリーズ作品のキャラクターから37体のファイターが登場し、誰でも自由に選んでプレイすることができます。



『KOF ARENA』では、事前登録者数が全世界で200万人を突破したことを祝して、これからゲームを遊んでいただくプレイヤーの皆様へ、ゲームロビーを彩る「特別イラスト&背景コレクション」(八神庵またはレオナ・ハイデルン)や限定バージョンの「特別称号&称号パネル」など、様々な特典をご用意しております。 ぜひ特典を受け取ってゲームをプレイしてください。



『KOF ARENA』は、Google Play、App Store、およびPC版を全世界にて配信しております。

本作は、英語、中国語(繁体字)、インドネシア語、タイ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語に対応しており、ネットマーブルの安定した運営により最適化された環境により、全世界で爽快なPvPバトルを体験いただけます。



◆アプリダウンロード◆

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1622002182

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kofarena

【PC版】

https://kofarena.netmarble.com/ja/pcplay



『KOF ARENA』の最新情報は、公式サイト及びDiscord、Facebook、Twitterなどの公式SNSをフォローしてチェックしてください。



■『KOF ARENA』公式サイト

https://KOFARENA.netmarble.com/ja

■『KOF ARENA』公式Discord

https://discord.gg/kofarena

■『KOF ARENA』公式Facebook(英語)

https://www.facebook.com/KOFARENAofficial

■『KOF ARENA』公式Twitter(英語)

https://twitter.com/ArenaKof



※本作『KOF ARENA』の日本におけるサービスでは、グローバル版とは異なり、キャラクターNFTやゲームトークンなどのブロックチェーンシステムを適用しておりません。



★THE KING OF FIGHTERS ARENA(ザ・キング・オブ・ファイターズ アリーナ)とは…

『KOF ARENA』はネットマーブルと株式会社SNKの2作目となるコラボ作品で、1作目の『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR(ザ・キング・オブ・ファイターズ オールスター)』のサービスを通じて多様なノウハウを築いてきたNetmarble Neoが開発を担当。本作は、「THE KING OF FIGHTERS(ザ・キング・オブ・ファイターズ)」シリーズに登場するキャラクターの中からプレイしたいキャラクターを自由に選び、簡単操作でリアルタイムPvP(プレイヤー同士の1対1対戦)を楽しめるのが特徴です。





◆『THE KING OF FIGHTERS ARENA』について◆

[ タイトル ] THE KING OF FIGHTERS ARENA

[ ジャンル ] リアルタイム対戦格闘アクション

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Neo Inc.

[ 対応デバイス ] Android / iOS / PC

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2022年11月14日



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、『セブンナイツ2』、『二ノ国:Cross Worlds』、『マーベル・フューチャーレボリューション』、『リネージュ2 レボリューション』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』、『ブレイドアンドソウル レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』などの革新的な作品で、モバイルゲーム体験の限界を押し広げているトップデベロッパー兼パブリッシャーです。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主であるネットマーブルは、その強力なフランチャイズと世界中のIPホルダーとのコラボレーションに基づいた様々なモバイルゲームで、世界中の観客を楽しませることに努めています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



なお、記載されている会社名・製品またはサービス名称は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-20:16)