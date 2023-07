[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年7月8日(土)9時00分~ <出雲市 西浜海岸>



一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねと出雲市環境政策課は【神々の国 出雲海ごみゼロプロジェクト2023】の一環として、2023年7月8日に地元高校生と連携し「海ごみ調査探検隊」を開催いたします。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。







調査探検隊では西浜海岸にてごみ拾いを実施し、プラスチック、発泡スチロール、金属、漁具など11種類に分類し、出雲市の海岸に流れ着くごみの量や種類を調べます。分類後は環境省のデータと比較することで出雲市のごみの特徴を分析し、漂着ごみの国籍調査も実施します。

調査結果は昨年度の結果とも比較し、2023年10月に出雲市内で開催予定のいずも産業未来博にて、出雲市・高校生共同で発表予定です。



<イベント概要>





<団体概要>

団体名称:一般社団法人海と日本プロジェクトinしまね

URL:https://shimane.uminohi.jp/

活動内容:島根県内を中心に海洋ごみの清掃活動や調査、啓発イベントなど幅広く開催。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/







