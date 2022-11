[株式会社マッシュホールディングス]

CHICSTOCKSとのコラボレーションソックスも同時発売!(emmi×CHICSTOCKS)



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」との別注シューズの先行予約を、オフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて11月1日(火)12:00(正午)より開始、11月下旬全国のemmi直営店舗にて発売いたします。同日ソックスブランド「CHICKSTOCKS(シックストックス)」とのスニーカーとリンクしたカラーのコラボレーションソックスも発売いたします。※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。(emmi公式ホームページ:http://emmi.jp/ )











adidas Originals の人気モデル Campus 80s を深みのあるダークブラウンでカラーリング。

ベースはヌバック調で起毛感と温かみのある素材をセレクト。ポイントとなるスリーストライプスは同色のマットレザー調にし、統一感がありながらも奥行きのある仕上がりに。



履き口にはシンセティックレザーを使用し、高級感をプラス。シュータンのロゴとインソールはエレガントなダークパープルを配し、上品なファッション感を後押し。





あえてワンピースや女性らしいスタイルに合わせて深みのあるカラーを楽しむのがおススメです。











adidas Originals for emmi

CAMPUS 80s

価格:14,300円

カラー:BRW

サイズ:22.0~25.0cm (0.5cm刻みで展開)





ソックスブランド「CHICSTOCKS(シックストックス)」のコラボレーションソックスを発売。

CHICSTOCKSの「ラインソックス」をベースに、emmiの要素を取り込んだソックスは、ライン部分を従来のものより細くすることで、より女性らしい華奢な足元を演出。

また、スニーカーとリンクしたカラーや、さりげなく見える“emmi”のロゴもポイント。



自然由来の抗菌防臭加工を施した吸汗性の高い糸「ドラロン」を使用。

つま先、足底、かかとがパイル状になっているので、クッション性に優れているだけでなく、甲をサポートするためのゴム仕様が、靴の中でずれにくく、履き心地抜群の1枚。







emmi×CHICSTOCKS

価格:2,200yen

カラー:PPL

サイズ:22.5cm~24.5cm(フリーサイズ)













※全て税込価格表記です





販売について



【adidas Originals for emmi】 CAMPUS 80s

<オンラインストア>

発売日:11月1日(火)12:00(正午)先行予約開始

・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ )



<店舗>

発売日:11月下旬発売予定

・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx )



【emmi×CHICSTOCKS】SOCKS

<オンラインストア>

発売日:11月1日(火)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ )

・CHICSTOCKSオンラインショップ( https://www.chicstocks.com/ )



<店舗>

発売日:11月1日(火)

・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx )







【adidas Originals (アディダス オリジナルス)】について



adidas Originalsは、2001年にスタートしたストリートスポーツウエアブランドです。

1972年から1996年まで「adidas社」のカンパニーロゴであったトレフォイルロゴをシンボルマークとし、アディダスの歴史を継承しながら、現代のカルチャーやトレンドを反映させたプロダクトの展開、コラボレーションを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。



https://shop.adidas.jp/





CHICSTOCKS(シックストックス)について



「ソックスからその日のスタイリングを考える」をコンセプトに2017年にスタートしました。改良を重ね、年齢・性別・国籍を問わず履いていただけるデザインと品質を目指しています。



MADE IN JAPAN

シックストックスは靴下の産地、奈良県で作られています。靴下は機械で編まれた後、人の手を何度も経由して製品になります。現在は海外生産の方が技術も生産性も優れていますが、大切に手入れされた古い機械で編まれた国産の靴下には特別な魅力があると感じ、編み立てから仕上げまでを国内で行っています。



https://www.chicstocks.com/





【emmi(エミ)】について



クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/

【Instagram】

@emmi.jp<https://www.instagram.com/emmi.jp/>

@emmiyoga_official<https://www.instagram.com/emmiyoga_official/>

【SNEAKERS by emmi Twitter】

https://mobile.twitter.com/Sneakersbyemmi



