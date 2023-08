[アマゾンジャパン合同会社]



Amazonアプリストアは、2023年8月10日(木)より、Amazonアプリストア【Amazonギフトカードプレゼント】サマーキャンペーンを開始いたしました。今回のサマーキャンペーンでは、日頃よりAmazonアプリストアでのゲームプレイをお楽しみいただいているお客様、また新たにAmazonアプリストアのアプリでプレイを始めるお客様によりおトクにゲームをお楽しみいただけるよう、Amazonギフトカードをプレゼントいたします。Amazonギフトカードは、Amazonコインの購入や、Amazonでのお買い物にご利用頂けます。今回はRPG、パズルゲームやカードゲームなど、幅広い18個のゲームが対象アプリとなります。



【キャンペーン概要:500円分のAmazonギフトカードをプレゼント】

本キャンペーンでは、対象アプリ内にてキャンペーン期間中に合計5,000円以上、または合計5,000 Amazonコイン以上を使用した場合に、500円分のAmazonギフトカードをプレゼントいたします。 Amazonギフトカードのプレゼントには1つ、または複数の対象アプリでのキャンペーン期間中の課金合計額が対象となり、定期購読アイテムの課金も対象となります。

Amazonギフトカード受け取り方法:キャンペーン終了後、数週間以内にAmazonギフトカード番号をキャンペーン対象者宛てにEメールにて送付します。 Eメールに記載のAmazonギフトカード番号を確認し、ギフトカードを登録するページ ( https://www.amazon.co.jp/gc/redeem ) に移動後、ギフトカード番号を入力し、 アカウントに登録を選択します。500円分のAmazonギフトカードの付与は1アカウントにつき、1回のみとなります。複数の対象アプリでの課金額合計でプレゼント対象となり、これまでプレイしていなかったゲームにもチャレンジいただけます。



キャンペーン対象アプリ(順不同)

【Android OS搭載のスマートフォン・タブレットおよび、FireタブレットシリーズのAmazonアプリストアで配信中】*印のあるアプリは、Fireタブレットシリーズには対応しておりません。



放置少女 ~百花繚乱の萌姫たち

ロードモバイル

星のドラゴンクエスト for Amazon

プロ野球スピリッツA

FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS

ファイナルファンタジー15:新たなる王国

クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

NieR Re[in]carnation*

エボニー - 王の帰還

FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS

ユニゾンリーグ

#コンパス for Amazon

コード:ドラゴンブラッド*

日替わり内室

ヴァルキリーコネクト

フィギュアストーリー

TikTok

ハリー・ポッター:魔法の覚醒



キャンペーンページ (キャンペーン参加方法等の詳細は、こちらをご確認ください)

www.amazon.co.jp/apps_summer2023



キャンペーン対象者

キャンペーン対象アプリで課金をする方全員



キャンペーン期間

2023年8月10日(木)00時00分~2023年8月27日(日)23時59分(日本時間)



Amazonアプリストアについて

Amazonアプリストアは、Fireタブレット・Fire TVシリーズ、Android OS搭載のスマートフォン・タブレットなどの端末において、幅広い品揃えのAndroid対応アプリをお楽しみいただけるアプリストアです。

・Amazonアプリストア https://www.amazon.co.jp/apps



Amazonコインについて

Amazonコインは、有料アプリやアプリ内課金アイテムの購入にのみご利用いただける、1コイン1円相当のAmazonアプリストア専用通貨です。Android OS搭載のスマートフォン・タブレットなどの端末・Fireタブレット・Fire TVシリーズのAmazonアプリストアからダウンロードしたほとんどの有料アプリ・アプリ内課金アイテムに対して使用することができます。購入したAmazonコインで決済すれば、最大10%おトクにアプリやゲームをお楽しみいただけます。例えば、50,000コインを45,000円で購入した場合、5,000円相当多く課金することができ、10%分おトクになります。Amazonコインについての詳細は、こちら( https://www.amazon.co.jp/dp/B00KQVX53C )をご覧ください。



Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon(FBA)、アマゾン ウェブ サービス(AWS)、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fireタブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom ( http://amazon-press.jp )およびAbout Amazon ( http://www.aboutamazon.jp )から。



