長生村は移住プロモーション動画「長生折々」3部作のスペシャル映像を、公式移住定住情報サイト“LONG and LIVE”内で公開しました。







移住定住情報サイト LONG and LIVE内、特設ページでスペシャル映像公開

千葉県長生村の新作プロモーション動画「長生折々」は、長生村へ実際に移住した3組の実話を基にした3通りの物語です。10月2日から毎週1作ずつ、3本の動画を公開し、3作の累計視聴数が15万回を突破しました。

動画のストーリーとなっている実際の移住者の方々のインタビューダイジェストを、移住定住情報サイト“LONG and LIVE”内に「長生折々」特設ページとして追加し、その中でスペシャル映像を観ることができます。



11月11日(土)~12日(日)開催、ながいきフェスタで写真展開催

今週末には村内の尼ヶ台総合公園で「長生村70周年記念ながいきフェスタ」が開催され、「長生折々」公開を記念した写真展も実施します。写真展では、クラーク記念国際高等学校「CLARK NEXT Akihabara」の現役高校生による、外から見た長生村の魅力として撮影した写真の展示も同時に展示します。また隣接するブースで長生村職員による移住相談も行います。是非、ご来場ください。



長生村「ながいきフェスタ」の詳細はこちら

https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001910.html



【長生村公式】移住定住ポータルサイト「LONG and LIVE」

https://longandlive.com/



「長生折々」全3作、YouTubeで絶賛公開中!



第1弾 長生折々~未来編~

https://youtu.be/-TVKzwCYLes

10月2日公開の第1弾「未来編」は、自分が本当にやりたいこととは何か?

「きっかけが未来をつくる」という言葉を胸に、移住して自分の進む未来を見つけた

男性が主人公のストーリーです。

第2弾 長生折々~夢編~



https://youtu.be/_bdWDRZP6Ns

10月9日に公開された第2弾「夢編」は、自分がやりたいことを実現するために

長生村にたどり着き、様々な苦労や障壁を乗り越えて夢をつかんだ女性が主人公の

物語です。



第3弾 長生折々~家族編~



https://youtu.be/z-UuopNx43s

10月16日に公開した第3弾「家族編」は、長生村へ移住したファミリーのストーリーです。

移住前の悩みや移住後に手に入れたものとは?家族の中に生まれた変化とその後は?





「長生折々」

監督/撮影/脚本/編集:奈良崎悠記(Juvenile.)

主題歌:「glow」作詞/作曲 Ryu(Ryu Matsuyama) http://ryumatsuyama.com/

制作:株式会社ポニーキャニオン



