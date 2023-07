[スターツ出版株式会社]

スターツ出版株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:菊地修一) が運営する女性サイト 「OZmall(オズモール)」 http://www.ozmall.co.jp/ (会員数400万人)は、東京の百貨店&商業施設バイヤーが自腹で買うくらい好きな“推しクッキー缶”のなかからOZmall読者の投票によりランキングを決定する“クッキー缶総選挙“を開催。1500人の投票が集まり、ランキングが決定しましたので上位BEST5 を発表いたします。

※投票期間:2023年6日20日(火)~7月11日(火)(OZmall会員アンケート、得票数1500)

■詳細記事はこちら https://www.ozmall.co.jp/temiyage/article/35293/







<参画した百貨店・商業施設>大丸東京/京王百貨店/銀座三越/日本橋三越本店/小田急百貨店/松屋銀座/渋谷ヒカリエ ShinQs/東武百貨店 池袋本店/エキュート品川/東急百貨店(渋谷 東急フードショー)/西武池袋本店/グランスタ東京/東京ソラマチ/GINZA SIX/渋谷スクランブルスクエア



■【ランキングBEST5 と投票コメント・推薦コメント】■



【1位】ザ ヴィーガン マシュマロ「銀座ヴィーガンクッキー缶 グルテンフリーM」

<投票コメント>おいしさがいちばんですが、ビジュアルも重要です。一目でときめくクッキーは素敵です。身体に優しいお菓子であることも評価します。(40代・女性)

<推薦コメント>「手に取るだけでワクワクするクッキー缶。卵不使用のメレンゲ菓子やてんさい糖を使用したクッキーなど、1つの缶の中でさまざまな味わいが楽しめます。アレルギーをお持ちの方やグルテンが体質に合わない方はもちろん、健康志向の方へのギフトにも喜んでいただける詰め合わせです」(銀座三越 食品 和洋菓子担当 竹内理華さん)



【2位】パティスリー GIN NO MORI「森の恵みクッキー プティボワ 150サイズ」

<投票コメント>深海のような深みのあるブルーがキレイ。開けた瞬間色んな種類のクッキーがみっちり詰まってるのも魅力的、大切にしながら毎日ちょっとずつ食べたくなる缶。(30代・女性)

<推薦コメント>「国産どんぐり粉やクマ笹、サンザシなど、個性豊かな森の素材をふんだんに使ったクッキーは、おいしいだけではなく、ワクワク感も楽しめます。全体的に甘さは控えめなので、甘いものが苦手な方にもおすすめ。青を基調にした上品なデザインの缶は、特別な日のプレゼントにぴったりです」(GINZA SIX 営業部食品担当 山田絵梨さん)



【3位】くら吉「あきたフルーツクッキー缶」

<投票コメント>ここまで地域性を感じさせるクッキーも珍しい! ぱっと見はスタイリッシュながらも、かわいい秋田犬がデザインされており、秋田産の食材を使ったクッキーを楽しめるのが嬉しい。(40代・女性)

<推薦コメント>「秋田の魅力が詰まったボリューム満点のクッキー缶。県産のキイチゴやほおずきなども楽しめてとてもフルーティー。フタを開けた途端、秋田犬をモチーフにしたかわいらしいクッキーに魅せられます」(渋谷 東急フードショー 菓子担当 石塚詩織さん)「秋田県の素材にこだわる人気和菓子店が手がけるクッキー缶です。秋田犬をモチーフにしたクッキーや、秋田の伝統菓子『もろこし』をクッキーに仕立てたり、『くら吉』ならではのアイデアが詰まった1品。贈り物にも人気です」(松屋銀座 和洋菓子バイヤー 小泉 翔さん)



【4位(同率)】hotel the progress「ガレットブルトンヌフロランタン詰合せ」

<投票コメント>見た目からしての分厚さとフロランタンのガリっと感がとてもおいしそう! 縦に並ぶ上品さとシンプルな缶は高級感があって、ギフトにも喜ばれそうだと思いました。(30代・女性)

<推薦コメント>「バターのコクと、小麦粉の香ばしく焦がした風味を味わうことができるガレッドとフロランタンの詰め合わせ。ほんのり甘じょっぱいゲランド産の自然塩がアクセントになっていて、あと1枚と手が伸びてしまうこと間違いなしです!」(日本橋三越本店 菓子担当 立川伸明さん)



【4位(同率)】ビスキュイテリエ ブルトンヌ「ブルターニュ クッキーアソルティ<缶>」

<投票コメント>缶のパッケージの色味、大きなロゴ、中身のクッキーの大きさ、すべてがクッキーの王道的な感じがして魅力的。(50代・女性)

<推薦コメント>「お客様が常に絶えない人気店の焼き菓子セット。おしゃれなデザイン缶は、老若男女問わず喜ばれています。贈答用に買い物しつつ、自分へのご褒美として購入したくなる1品です」(東武百貨店 池袋本店 食品部 商品企画課 マネージャー 西野 昭さん)「自分用はもちろん、プチギフトにもおすすめのクッキー缶です。ミントグリーンの缶のフタを開けるとバターの香りが広がり、どれから食べようかなあとワクワクします」(小田急百貨店 営業企画部 食品担当 山崎 圭さん)



◆クッキー総選挙のエントリー全商品ラインナップはこちら

https://www.ozmall.co.jp/temiyage/feature/34658/



■OZmall(オズモール)とは?

「オズモール」は、1996年に「オズマガジン」 のWEB版としてスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ ヘアサロン・リラクサロンなどがweb予約できるOZのプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考え、会員400万人の支持を獲得しています。



