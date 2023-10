[国立大学法人岡山大学]



2023(令和5)年 10月 8日

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)の女子ハンドボール部が、2023年9月20日~24日に、松江市総合体育館(島根県松江市)で行われた「男子第62回・女子第50回中四国学生ハンドボール選手権大会秋季リーグ」に出場し、全日本インカレ出場を勝ち取りました。



本大会では中四国学生ハンドボールI部リーグ(女子)に所属する中四国大学5校(環太平洋大学、広島経済大学、岡山大学、広島大学、山口大学)が、全日本インカレ出場となる上位3チームを争いました。



本学女子ハンドボール部は、昨年の第49回大会で第3位となり、チームとしては16年振りに全日本インカレに出場。今年は更なる高みを目指し、「全日本インカレ初戦突破」を目標に部員全員が一丸となって練習に取り組んできました。副主将の渡部七海さん(農学部4年)は「大好きな仲間と2年連続インカレに出場したい!」という思いを胸に、「自分たちらしく、一つ一つの試合を大切に元気に楽しく臨もう!」と明るくチームを鼓舞してきました。















迎えた初戦の山口大学戦では、開始早々連続して得点を挙げ、流れの良いスタートを切ることができました。昨年の優勝チームである強豪校の環太平洋大学との試合でも、大学からハンドボールを始めた部員が得点を決めるなど、チーム全体として成長が見られた試合となりました。5日間の中で悔し涙が見られた場面もありましたが、最終試合の広島大学戦では接戦を制し、第3位。全日本インカレ出場の切符を手にすることができました!



また、本大会の優秀選手に贈られる「ベスト7」には、中村麗奈さん(教育学部4年)が選出されました。中村さんは、「光栄な賞をいただき大変嬉しく思います。私は約10年間ハンドボールを続けていますが、大学の部活動ほど『周りの環境』に感謝したことはありません。共に励む仲間、監督・コーチ、OB・OG、保護者の方々など、多くの巡り合わせでこのチームがあります。感謝を忘れず、これからも一生懸命励んでまいります。応援よろしくお願いします!」と笑顔で話してくれました。



同部は11月4日~8日に北海道函館市で行われる全日本インカレに出場します。「全日本インカレ初戦突破」の目標達成に向けて日々進化する彼女たちの更なる活躍に期待しましょう!





〇大会結果

【第50回中四国学生ハンドボール選手権大会秋季リーグ】

vs 山口大学 33-15

vs 環太平洋大学 13-35

vs 広島経済大学 24-34

vs 広島大学 21-18









◆参考情報

・【岡山大学】女子ハンドボール部 16年ぶりに全日本インカレ出場を果たしました!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001106.000072793.html













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学務部 学生支援課

TEL:086-251-7179

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12440.html



